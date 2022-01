Brytyjscy rolnicy ponownie zwiększyli zakupy traktorów

W związku z powściągliwością brytyjskich rolników w zakupach ciągników w 2020 r., sprzedaż ciągników znacznie wzrosła w ciągu ostatniego roku.

Według danych Stowarzyszenia Maszyn Rolniczych (AEA), liczba nowych rejestracji traktorów o mocy powyżej 50 KM wzrosła o 15,8 proc. do 12.017 sztuk. W całym 2020 roku zarejestrowano tylko 10 380 nowych maszyn.

883 nowe ciągniki o mocy powyżej 50 KM po raz pierwszy zarejestrowano w grudniu 2021 r., co oznacza wzrost o 13,8 proc. w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku.

AEA zakłada, że ​​liczba rejestracji byłaby prawdopodobnie jeszcze wyższa, gdyby nie doszło do zakłóceń w globalnych łańcuchach dostaw. Zaowocowało to dłuższymi terminami dostaw szerokiej gamy produktów, w tym ciągników. Oznacza to, że niektóre maszyny, które normalnie zostałyby dostarczone w 2021 r., zostaną zarejestrowane dopiero w tym roku.