Często końcowa ocena ciągnika jest wypadkową wielu doświadczeń jego właściciela. Czasami jednak jeden kluczowy mankament może drastycznie zaburzyć całkowity odbiór maszyny. Właśnie z taką sytuacją mamy do czynienia w opisywanym przypadku.

W relacjach damsko-męskich często mówimy, że wygląd zewnętrzny to sprawa drugorzędna, a naprawdę istotne jest wnętrze. Dokładnie to samo stwierdzenie możemy przenieść na rynek ciągników rolniczych, które z roku na rok są coraz piękniejsze, jednak na dobrą opinię wśród rolników muszą sobie zapracować twardymi argumentami, których na pierwszy rzut oka nie widać.

W związku ze zwiększeniem areału gospodarstwa oraz rozwojem świadczonych usług rolniczych ponad 2 lata temu Mateusz Wójcik, rolnik z Jakubowic w woj. świętokrzyskim, postanowił wymienić 90-konny ciągnik na większy. Dotychczas w gospodarstwie wykorzystywane były 3 traktory marki Claas, jednak tym razem farmer postanowił spróbować czegoś nowego. – Po pierwsze do Case’a Pumy przekonał mnie jego nowoczesny design oraz sam panel Multicontrollera, który od samego początku wydawał mi się bardzo intuicyjnie zaprojektowany. Niewątpliwym atutem Case’a była jego spora masa własna wynosząca 7,5 t, co miało być przydatne przy pracach z posiadanymi maszynami. W okolicy działał też duży dealer tej marki, co było dla mnie dodatkowym atutem. Kropką nad „i” okazał się argument cenowy, bowiem Puma była też odczuwalnie tańsza względem porównywanego Claasa – rozpoczyna Wójcik.

Ostatecznie w czerwcu 2021 r. zakupiony został Case IH Puma 150 Multicontroller. Z ciekawszych opcji wyposażenia maszyny można wymienić m.in. amortyzację przedniej osi, amortyzację kabiny, multifunkcyjny podłokietnik oraz fabryczną nawigację GPS, która po pewnym czasie została rozbudowana do pracy z dokładnością do 2 cm oraz przystosowana do kontroli sekcji w siewniku – ta inwestycja kosztowała rolnika ponad 30 tys. zł netto (...).