Ceny usług rolniczych: Ile kosztuje siew buraków cukrowych w sezonie 2022?

W niektórych rejonach siewy buraków rozpoczęły się już w połowie marca. Postanowiliśmy sprawdzić jaki jest ich koszt w różnych rejonach Polski.

W tym roku pogoda nie rozpieszcza zarówno plantatorów buraka cukrowego jak i usługodawców. Dużym problemem jest również cena oleju napędowego, jej wzrost znacząco wpłynął na koszt usługi, nie bez znaczenia jest również wzrost innych kosztów związanych z prowadzeniem usług takich jak płace, podatki, koszty ubezpieczenia społecznego i cały szereg innych kosztów. Jak ceny kształtują się w różnych rejonach Polski?

Jeden z usługodawców z woj. lubelskiego oszacował koszt usługi siewu buraków siewnikiem solo, przystosowanym w mulcz na 250 zł netto plus paliwo. Podkreśla, że samo paliwo spowodowało wzrost ceny o 60 zł netto na hektarze. Nie ma za to znaczenia czy siewnik pracuje na polu przygotowanym do siewu w technologii orkowej czy też bezorkowej z tzw. mulczem.

Usługodawca oferuje także siew buraków w systemie pasowym. Tu stawka jest znacząco różna bowiem jej koszt wynosi 450 zł netto plus zużyte paliwo. Ilość paliwa zależy od głębokości spulchniania, ukształtowanie terenu oraz rodzaj gleby na jakiej pracuje zestaw. Jednak jak podkreśla usługodawca, wielu rolników decyduje się na tą technologię z uwagi na ograniczenie ilości przejazdów i zachowanie wilgoci w glebie.

Zupełnie odmienne ceny usługi siewu buraków są w woj. wielkopolskim. Tu za siew solo jeden z usługodawców żąda 160 zł netto z paliwem, a sam siew jest wykonywany 18 rzędowym siewnikiem przystosowanym do siewu w mulcz. Tu również nie ma zróżnicowania jeśli chodzi o siewy buraków w mulcz czy na polach prowadzonych w technologii orkowej. Jeśli chodzi o siew buraków w technologii strip-till to jej koszt wynosi 290 zł netto plus zużyte paliwo. Usługodawca podkreśla, że przy tej samej głębokości pracy zużycie paliwa może różnić się w zależności od pola aż o 10 l oleju napędowego na 1 ha.

Jeszcze inną strategię przyjęli usługodawcy w woj. kujawsko-pomorskim. Ceny siewu buraków cukrowych siewnikiem solo kształtują się pomiędzy 180, a 210 zł netto z paliwem za hektar. Różnice w cenie wynikają z faktu, że część usługodawców świadczy usługi kompleksowe tzn. siew i kopanie buraków. W przypadku korzystania z takiej usługi ceny są niższe, natomiast jeśli chcemy tylko zasiać buraki to cena rośnie.

Natomiast jeśli chodzi o siew w systemie pasowym to koszt usługi kształtuje się pomiędzy 400, a 450 zł netto za hektar plus paliwo. Wyższa cena obowiązuje na mniejszych działkach, na których duże maszyny osiągają mniejsze wydajności.

A jakie ceny za siew buraków cukrowych obowiązują w waszym rejonie ?