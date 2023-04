Współpraca z 1,5-tonowym rozsiewaczem nawozowym, zestawem kosiarek, wydajną prasą, ale też z 4-skibowym pługiem czy ładowaczem czołowym… Do takich zadań przyda się zwrotny, ale jednocześnie dość mocny traktor. Przyjrzeliśmy się właśnie kilku takim – o mocy 120 KM.

Jeszcze do niedawna za najbardziej uniwersalne ciągniki uważane były konstrukcje kompaktowe o mocach 70-100 KM. Takich maszyn sprzedawało się i ciągle sprzedaje najwięcej, chociaż tendencje są mocny – stale zwiększa się liczba rejestracji większych traktorów, a szczególnie mocny przyrost liczby ciągników widać w przedziale 100-140 KM. Nic w tym dziwnego, bo wraz z powiększającymi się areałami „rośnie” też sprzęt służący do upraw, ochrony i nawożenia roślin, załadunku towarów, transportu etc., a do tego potrzebny jest po prostu większy traktor. Rosną też wymagania co do komfortu pracy (w tym np. wielkości kabiny i jej wyposażenia, amortyzacji) i układów do obsługi współpracujących maszyn (wydajność i sterowanie układem hydraulicznym, udźwig TUZ, wyposażenie w przedni TUZ i WOM, automatyka ustawień), a to wszystko łatwiej jest konstruktorom „upchnąć” w większej konstrukcji. Dlatego w tym krótkim zestawieniu zwróciliśmy uwagę na traktory o gabarytach już nieco „ponadkompaktowych”, ale ciągle bardzo uniwersalnych – gotowych do wykonania różnych prac polowych, ale i wydajnej współpracy z ładowaczem czołowym. Skupiliśmy się na modelach o mocy maksymalnej ok. 120 KM. Cechą wspólną opisywanych maszyn są zastosowane w nich silniki 4-cylindrowe, rozstaw osi na poziomie ok. 2,5 m i masy własne wahające się w zakresie 5-6 t (...).