Co jeszcze może wpłynąć na lepszy plon? Czujniki wilgotności gleby

Posiadacze „fabryki pod chmurką” widzą jak ważna jest pogoda. To ona jednocześnie przysparza najwięcej wątpliwości przy decydowaniu kiedy wykonać dany zabieg na polu. Zmieniające się warunki klimatyczne jak ekstremalnie wysokie temperatury, zanikanie pór roku czy bezśnieżne zimy, determinują podstawowy czynnik zabiegów rolniczych – wilgotność gleby.

W dobie rolnictwa 4.0 istnieją rozwiązania pomagające w uprawie w warunkach zmieniającego się klimatu. Należą do nich np. rządowy System Satelitarnego Monitorowania Upraw Rolnych, System Monitoringu Suszy Rolniczej czy Enorasis. Co w przypadku, gdy rolnik chce dokonać dodatkowych pomiarów w oparciu o bezwzględne dane, a nie tylko na podstawie własnego doświadczenia i badania organoleptycznego?

Czujniki do pomiaru wilgotności gleby

Firmy trudniące się w systemach zarządzeniem wodą w rolnictwie, proponują, by w ramach rolnictwa precyzyjnego stosować nie tylko stacje pogodowe, ale też czujniki wilgotności gleby. Ta metoda jest wprowadzana również w gospodarstwach o ogólnym profilu roślinnym, a nie jak by się mogło wydawać, tylko w sadownictwie czy uprawie ziemniaków.

Obecnie dynamikę zmiany temperatury i wilgotności gleby można zmierzyć za pomocą precyzyjnych czujników. fot. eAgronom

Jak działa czujnik

Większość czujników opiera się na tej samej zasadzie: sonda lub czujnik widełkowy zostaje umieszczony w ziemi i podaje objętość wody w proc. oraz siłę wiążącą wodę w glebie – czyli jej potencjał.

Odczyt następuje w określonych odstępach czasu (nawet co 5 minut) i zostaje przesłany do aplikacji smartfonu lub platformy na komputerze. Ta z kolei oblicza algorytmy i przesyła powiadomienia o stanie gleby.

W ten sposób udostępniany jest zdalny monitoring zmian zachodzących w ciągu doby w glebie. Czujnik może być zintegrowany ze stacją pogody i podawać wyniki w czasie rzeczywistym, kilkudniowym lub rocznym.

Urządzenie można zamontować samodzielnie. Wbija się je tak jak szpadel, zwykle na skraju pola. Czujnik wystaje na długość ok 1,2 m i posiada wmontowany nadajnik GPS.

− Ilość czujników dobierana jest pod kątem lokalizacji i rozłożenia gospodarstwa. W gospodarstwie 50 ha, przy jednakowej glebie i skonsolidowanym położeniu pól w uprawie towarowo-zbożowej 1 czujnik w zupełności wystarcza. W bardzo dużych gospodarstwach (przykładowo 600 ha), rolnicy decydują się na ok. 4 czujniki z zamiarem późniejszego ich przemieszczania – mówi Jakub Kurzyński, menadżer działu obsługi klienta eAgronom Polska.

Łatwą analizę danych z pomiarów ma zapewnić aplikacja. fot. eAgronom

Użyteczność

Jak w przypadku większości narzędzi rolnictwa precyzyjnego – ich zakup powinien wiązać z późniejszymi oszczędnościami. Inwestycja w czujnik wilgotności gleby ma ułatwić podjęcie decyzji kiedy siać, nawozić i pryskać by redukować koszty paliwa i nawozów np. poprzez tzw. okienko opryskowe. Przykładowo, zabieg wapnowania może być efektywniejszy, gdy jest wykonany na wilgotnej glebie, co zwiększą rozpuszczalność wapnia i przenikanie go w głębsze warstwy.

− Czujniki wilgotności gleby wciąż są rzadko stosowane przez rolników, a mogły by być częściej. Na pewno jest to dobry kierunek, jeśli mówimy o rozwoju rolnictwa cyfrowego i prędzej czy później rolnicy będą musieli nauczyć się z takich narzędzi korzystać. Tak jak w uprawach, w których można kontrolować nawadnianie, jest to narzędzie wręcz podstawowe, tak w uprawie zbożowej powinniśmy podejść do niego jak do czujnika do pomiaru wilgotności ziarna - jest część rolników, która z niech korzysta i uważa to za w pełni uzasadnione. Badanie wilgotności gleby przyda się bardziej przy zasiewie niż opryskach, do których istotną wartością jest również wilgotność powietrza – mówi dr inż. Tomasz Wojciechowski z Instytutu Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Sami producenci wskazują, że aplikacja kompatybilna z czujnikami może podpowiedzieć, kiedy wjechać maszyną na pole tak by nie zagęszczać struktury gleby. W ten sposób oszczędzamy czas związany chociażby z tym, że nie trzeba wybierać się na pole by zweryfikować warunki pod zabieg.

Z otrzymanych danych, można wywnioskować jakie będą plony, ponieważ czujniki zbierają informacje nie tylko z ostatnich 24 godz., 7 czy 30 dni, ale także całego roku.

W badaniu uprawy gleby uprawianej orkowo i bezorkowo przeprowadzonym przez firmę Pessl Instruments wykazano m.in., że aby czerpać każdorazowe maksymalne korzyści z zastosowania konkretnej techniki, należałoby stale monitorować szereg parametrów glebowych, które mogą się różnić nawet w obrębie jednego gospodarstwa. Przykładowo w sytuacji jeśli gleba nie ma już wystarczającej zdolności do zatrzymywania i wchłaniania wody (co można sprawdzić za pomocą czujników wilgotności gleby) należałoby zastosować metodę tradycyjną spulchniania gleby.

Z czujników do pomiaru wilgotności gleby i powietrza coraz częściej korzystają gospodarstwa uprawiające zboża. fot. metos.at

Koszty

Jak w przypadku większości narzędzi cyfrowych, ich przekrój jest zróżnicowany i zależy od producenta i modelu urządzenia. Na rynku mamy takie, które kosztują 200 zł, 1000 i nawet 20000 zł.

Za podstawowy czujnik, w który warto zainwestować by wniósł wartość do gospodarstwa zapłacimy ok 1000 zł netto. Do tego należy doliczyć coroczną opłatę w wysokości ok 1000 zł za obsługę w którą wchodzi: synchronizacja, abonament internetowy oraz serwis. Jeden czujnik zmierzy zarówno wilgotność i temperaturę gleby jak i powietrza.

Chociaż producenci technologii do cyfrowego monitorowania jakości gleby dopiero wchodzą na polski rynek, to narzędzia do pomiaru wilgotności gleby mają już swoich zwolenników gospodarstwach o profilu roślinnym. Na dzień dzisiejszy tego typu sprzęt na pewno będzie dodatkowym i użytecznym narzędziem dla rolników zorientowanych na rolnictwo precyzyjne oraz dla tych, którzy są przekonani, że można lepiej decydować nawet w kwestiach, na które wpływu nie mamy, jak pogoda. A im więcej informacji – tym lepsze decyzje agrotechniczne.