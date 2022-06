Nowocześni rolnicy otwarci na innowacyjne, w tym autonomiczne rozwiązania do prac polowych, mogą liczyć na coraz więcej. Charakteryzujące się wysoką wydajnością roboty, które właśnie wjeżdżają na polskie pola, mają sukcesywnie rozwiązać problem braku rąk do pracy. Są stworzone do wielogodzinnej pracy – również nocą i w weekendy.

Autonomiczne modele robotów pracują nie tylko w uprawie ziemniaków, buraków czy truskawek, lecz także na polach, gdzie rosną zboża, rzepak i kukurydza. Mają szeroki przekrój możliwości: od przygotowania podłoża i siewu przez pielenie, opryskiwanie i uprawę ścierniska. Roboty polowe mają stanowić zrównoważoną alternatywę dla stosowania herbicydów, poprawić warunki pracy oraz gromadzić dane o uprawach w celu bardziej efektywnego zarządzania gospodarstwem. Ich zaletą jest również masa, która nie przekracza kilku tys. kg, co zmniejsza zagęszczenie gleby podczas przejazdów. Na dostawę zamówionego robota czeka się kilka tygodni, co jest bardzo dużym zaskoczeniem przy obecnym problemie dostępności konwencjonalnych maszyn rolniczych.

AgroIntelli Robotti 150D

Pełna autonomiczność robota oznacza, że pracuje on niezależnie od człowieka. Zadanie operatora kończy się na wprowadzeniu danych do komputera. Robot sam oblicza i nawiguje po zaprogramowanych ścieżkach technologicznych. Podążając zoptymalizowaną trasą na polu, może pracować 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, wymagając zatankowania raz na jakiś czas. Zużywa od 3 do 6 l paliwa na godzinę w zależności od warunków glebowych oraz wykonywanego zabiegu. Robot może być zintegrowany z prawie każdym narzędziem. Na belce ma 3-punktowy zaczep. Szerokość robocza między modułami to 3 m, z możliwością modyfikacji na potrzeby gospodarstwa. Nośność Robotti to 1250 kg. Maszyna obraca się wokół własnego punktu centralnego, co umożliwia sprawne zakręcanie na wąskich uwrociach, pełniej wykorzystując powierzchnię uprawy.

Robot duńskiej produkcji jest napędzany silnikiem wysokoprężnym Kuboty o mocy 75 KM. Tradycyjny układ spalinowo-hydrauliczny ze standardowymi podzespołami ma ułatwić serwisowanie robota dzięki dobrej dostępności części. Robot spełnia normy zgodne z Dyrektywą Maszynową UE i w razie nieoczekiwanego zdarzenia podczas prac aktywowane są odpowiednie systemy bezpieczeństwa.

Naïo Technologies Dino i Oz

Autonomiczny robot Dino, zaprojektowany i wyprodukowany we Francji przez Naïo Technologies, może m.in. siać, pielić, obredlać w wielu rodzajach upraw (m.in. kapusty, sałaty, selera). W konstrukcji zastosowano pielniki palcowe, gęsiostópki, kultywatory zawieszane na równoległobokach oraz kroje „L”. Dino może pracować do 10 godz. Samodzielnie nawiguje po polu z dokładnością do 2,5 cm i wydajnością 4 ha na dzień. Robot jest bardzo dokładny dzięki nawigacji GPS RTK w połączeniu z kamerami. Takie rozwiązania umożliwiają mu nie tylko dostosowanie się do rzędów, ale i wykrywanie roślin, co pozwala na pracę zarówno w międzyrzędziach, jak i pomiędzy roślinami.

Elektryczne i lekkie roboty Naïo Technologies promują rolnictwo, które szanuje środowisko i glebę

Mniejszy brat Dina to Oz. Przeznaczony jest do uprawy, bronowania, spulchniania, pielenia oraz siewu. Działa z podobną precyzją i ma uciąg 300 kg, a przeciętna wydajność pracy to 1000 m2/h. Obydwa urządzenia są lekkie, w pełni elektryczne i poprzez pełną autonomię mogą zapewnić rzeczywistą oszczędność czasu przy utrzymaniu jej pełnej efektywności. Konstrukcje robotów mają zapewnić łatwą w opanowaniu obsługę. Dino i Oz są już w pełni wykorzystywane w niemieckich i francuskich gospodarstwach. Wkrótce Naïo Technologies ma udostępnić na polski rynek, znacznie mocniejszego niż Dino, robota Orio. Obszerna, otwarta konstrukcja będzie umożliwiać przymocowanie do platformy szerokiej gamy narzędzi, spełniając wymagania wielkoobszarowych gospodarstw – nie tylko warzywniczych.

Polski robot polowy

Warto wspomnieć o projekcie, nad którym pracuje firma Unia Sp. z o.o. z Grudziądza wraz z Siecią Badawczą Łukasiewicz. To jeszcze nieoddany do użytku rolników, ale z ogromnym, konkurencyjnym potencjałem robot konstruowany w ramach projektu „Inteligentny robot spełniający wymogi rolnictwa precyzyjnego”. Tak jak zagraniczni konkurenci, ma kompleksowo i automatycznie pielęgnować uprawy szerokorzędowe. Efektywność pracy i wysoką jakość mają zapewnić innowacyjne rozwiązania techniczne z kompletnym osensorowaniem (głównie optycznym) oraz modułowość maszyny.

Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych jest odpowiedzialny za projekt konstrukcji robota polowego.Firma Unia odpowiada za budowę oraz wdrożenie go na rynki – krajowy oraz zagraniczny

Autonomiczny robot został wyposażony w klasyczny układ napędowy wykorzystujący hydraulikę siłową oraz spalinowy silnik wysokoprężny. Projekt robota powstał z zamysłem ograniczenia stosowania środków ochrony roślin, nie tylko w celu odciążenia środowiska, ale także po to, by gospodarstwa wielkotowarowe mogły poszerzyć rynek zbytu o odbiorców produktów ekologicznych. Robot ma być wyposażony w zaawansowane systemy sterowania oraz mechatroniczne układy wykonawcze całkowicie wpisujące się w Rolnictwo 4.0.

Jeśli wykorzystujesz innowacje w swoim gospodarstwie, koniecznie zgłoś się do naszego konkursu Innowacyjny Farmer 2022!

Zgarnij tytuł innowatora i zdobądź nagrody!