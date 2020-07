Czy ostrzyć noże w sieczkarni kombajnu?

Ostre noże w sieczkarni kombajnu to gwarancja dobrej jakości sieczki, ale też mniejsze obciążenie dla silnika kombajnu i mniejsze zużycie paliwa.





Słoma cięta na sieczkę i pozostawiona w glebie to cenne źródło składników pokarmowych i próchnicy. Musi być jednak odpowiednio dobrze pocięta, żeby szybko mogła ulec rozkładowi i nie przeszkadzała w kolejnych zabiegach uprawowych. Jest to w dużej mierze uzależnione od stanu noży, zarówno tych wirujących jak i przeciwostrzy. Ostre noże to również mniejsze obciążenie silnika, a więc również mniejsze zużycie paliwa. O tym jak rozpoznać stępione noże i jak ustawić sieczkarnię kombajnu do pracy przypomina Tomasz Kozubski specjalista Claas Polska.