Kiedy rolnik mówi, że jest drogo, to wcale nie musi oznaczać, że nie kupuje. Jak w dzisiejszych warunkach jest naprawdę? Oto, co usłyszeliśmy od przedstawicieli z branży rolnej, jak również od samych rolników.

Swoją drogą to naprawdę trudno kiedykolwiek usłyszeć z ust rolników słowa, że coś jest tanie albo chociaż niedrogie, chyba że chodzi oczywiście o ceny płodów rolnych w skupach. Ale teraz już zupełnie na poważnie – sytuacji, z jaką mamy do czynienia w ostatnich miesiącach, chyba nikt nie przewidział. O ile przez covidową pandemię rolnictwo prześlizgnęło się bez większych problemów, tak już efekty wojny rosyjsko-ukraińskiej odczuwają i rolnicy, producenci, i dystrybutorzy maszyn – chodzi oczywiście o ceny energii, nawozów, paliw, kredytów itd. Czy zatem po ostatnich latach hossy i masy różnorodnych inwestycji w sprzęt i infrastrukturę gospodarstw czeka nas zapaść? Nie zanosi się na to.

Spadki sprzedaży: tak, ale nie załamanie

Nie da się ukryć, że spadki w sprzedaży sprzętu rolniczego już stały się faktem, choć póki co, absolutnie nie można mówić o zapaści, bo zmiany są najczęściej kilku-, maksymalnie kilkunastoprocentowe. Warto w tym miejscu spojrzeć na raport PIGMiUR z końca listopada dotyczący rejestracji nowych ciągników rolniczych. Od początku roku zarejestrowano 9796 szt. nowych traktorów i jest to wynik gorszy o 1587 szt. niż w analogicznym okresie 2021 r. Spadek rejestracji rok do roku to już 13,9 proc. Trzeba przy tym jednak pamiętać, że ubiegły rok był najlepszym pod tym względem od ok. 10 lat. Spadek liczby rejestracji nowych ciągników jest więc „z wysokiego C”. Wystarczy bowiem przypomnieć, że np. w 2020 r. w okresie styczeń-październik liczba rejestracji zatrzymała się na 8316 szt., czyli niemal o 1,5 tys. mniejszej niż obecnie. Można przewidzieć, że rok 2022 powinien zamknąć się liczbą rejestracji na poziomie 11,2-11,5 tys. maszyn. Z kolei w przypadku przyczep rolniczych spadek sprzedaży rok do roku jest nieznaczny, bo 4,8-procentowy.