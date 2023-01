Wszystko drożeje – nawet używane maszyny. Ale czy na pewno? Ceny masła, telewizorów czy innych nowych produktów dostępnych detalicznie łatwo zweryfikować poprzez oficjalne komunikaty rządowe, jak jednak sprawdzić prawdziwe zmiany w używanych ciągnikach? Sprawdziliśmy to na przykładzie maszyn o mocy 80-90 KM.

Ciągniki o mocy 80-90 KM to wciąż jedne z najbardziej popularnych maszyn na rynku wtórnym, tym bardziej że w ofercie pojazdów używanych w tym zakresie mocy znajdziemy naprawdę ciekawe okazy, które świetnie sobie poradzą w niewielkich gospodarstwach lub jako ciągnik drugiego planu w większych farmach. Dziś ich odpowiedniki i następcy w wielkich koncernach mają moc ok. 110-120 KM.

Oczywiście, najlepiej by było, gdyby używany ciągnik kosztował tzw. rozsądne pieniądze. Ale tak naprawdę jakie są to kwoty? Dla jednego farmera będzie to 50 tys. zł, a dla innego 100 lub nawet 200 tys. zł. Skupimy się na tym, co znajdziemy w ogłoszeniach z konkretnych marek o podobnej mocy i porównamy je z cenami z lutego/marca 2022 r. (...).