Czym wysuszyć kukurydzę?

Aby wysuszyć kukurydzę lub inne rodzaje nasion, rolnicy do wyboru mają suszarnie stacjonarne oraz mobilne. Te drugie cieszą się zdecydowanie większą popularnością, gdyż ze względu na swoją konstrukcję mogą zostać przemieszczone i służyć w dowolnych lokalizacjach dla wielu rolników. O nich właśnie piszemy w tym artykule.

Jak co roku podczas zbiorów kukurydzy na ziarno rolnicy stają przed dylematem sprzedaży mokrego ziarna prosto z pola lub wysuszenia go, a następnie sprzedaży w dużo wyższej cenie. Perspektywa ceny wyższej o nawet 250 zł/t jest kusząca, ale wymaga odpowiedniej infrastruktury.

Standardowo zbierane ziarno kukurydzy w Polsce, w zależności od wielu czynników, ma ok. 30 proc. wilgotności, co jest wartością zdecydowanie zbyt wysoką, aby można je było bezpiecznie przechować w nadziei na nadejście wyższych cen poza szczytem sezonu.

Usługa lub wynajem suszarni

Firm świadczących usługi suszenia ziarna nie brakuje, a ich oferta w zależności od stosowanych technologii jest bardzo zróżnicowana. Najczęściej ceny odnoszą się do 1 t/proc. i w praktyce wynoszą od 7 do 11 zł za 1 t/proc. Oznacza to, że za wysuszenie tony kukurydzy o wilgotności 30 proc. do poziomu 14 proc. zapłacimy od 112 do nawet 176 zł. Biorąc pod uwagę fakt, że ceny suchej kukurydzy są przeważnie wyższe o ok. 250 zł/t aniżeli mokrej, to w dalszym ciągu taka usługa jest zazwyczaj uzasadniona ekonomicznie.

Alternatywą dla usługowego suszenia jest wynajęcie suszarni mobilnej. Przykładowo za wynajęcie suszarni o pojemności 12 t zapłacimy ok. 1,5 tys. zł/dobę. Koszty usługowego wysuszenia kukurydzy w gospodarstwie, które uprawia kilkanaście lub kilkadziesiąt ha tej rośliny rocznie, bez problemu osiągną pułap kilkudziesięciu tys. zł. Problemem usługowego suszenia jest również dostęp do takiej infrastruktury w wielu rejonach kraju oraz terminowa obsługa wszystkich zleceń, które najczęściej pojawiają się w bardzo krótkim okresie.

Aby uniknąć tych niedogodności, wielu rolników decyduje się na zakup choćby niezbyt wydajnej, ale własnej suszarni. Na rynku znajdziemy szeroką ofertę mobilnych maszyn o pojemności 10-12 t, które przeznaczone są do średniej wielkości gospodarstw. Właśnie takim uniwersalnym urządzeniom postanowiliśmy się dokładniej przyjrzeć w naszym zestawieniu.

Riela

Jest to marka o ugruntowanej pozycji na rynku europejskim, na którym funkcjonuje od 45 lat. W ofercie firmy znajdziemy zarówno urządzenia stacjonarne, jak i mobilne. Regułą jest, iż wśród nieco mniejszych gospodarstw największą popularnością cieszą się suszarnie porcjowe mobilne, które dodatkowo nie wymagają pozwolenia budowlanego. Dla większych gospodarstw i przedsiębiorstw usługowych najczęściej sprzedawane są suszarnie stacjonarne o przepływowym, a nie porcjowym charakterze pracy. Propozycją dla średnich gospodarstw, które wymagają dużych wydajności bez potrzeby wykonywania dokumentacji projektowej, są suszarnie przepływowe mobilne.

W ramach suszarni przewoźnych producent oferuje łącznie 3 modele o pojemnościach: 7,1, 15 oraz 24 m3.

Drzewicz

Jak sama nazwa wskazuje, firma Drzewicz jest marką polską, która na rynku istnieje od 1988 r. Producent w swojej ofercie posiada zarówno suszarnie stacjonarne, jak i przewoźne.

W ramach suszarni mobilnych o zasypie porcjowym producent oferuje 5 modeli o pojemności od 12 do 36 m3. Pod względem parametrów technicznych do naszego zestawienia najbardziej pasuje model o oznaczeniu SC-545, którego ładowność wynosi ok. 13 t. Suszarnia ta ma wbudowany parownik gazu płynnego oraz może być napędzana silnikiem elektrycznym lub z WOM-u ciągnika. Urządzenie jest zasilane gazem w formie ciekłej, za pomocą węża elastycznego prosto ze zbiornika. Ze względu na brak instalacji gazowej istnieje możliwość zastosowania zbiorników bez fundamentów – na ramie (nie wymaga to pozwolenia na budowę).

Wszystkie modele suszarni Drzewicz wyposażone są w zewnętrzne sita wykonane ze stali nierdzewnej, separator zanieczyszczeń lekkich, czyszczalnik sitowy i centralny punkt smarowania, napęd z silnika elektrycznego lub WOM (stosowany zamiennie) oraz składany kosz przyjęciowy o długości 2,75 m.

Agrimec

Suszarnie do ziarna Agrimec produkowane są we Włoszech od 1968 r. Firma oferuje szeroką gamę produktową liczącą 14 modeli o pojemności od 8 do 71 m3 i wydajności dla kukurydzy od 24 do 160 t/dobę.

Piec w suszarniach firmy Agrimec wykonany jest ze stali wyłożonej w środku szamotem, dzięki czemu w komorze spalania utrzymuje się stała temperatura wynosząca 1000oC, a to z kolei powoduje, iż spalanie paliwa jest bardzo dokładne. Sita, zarówno komory zewnętrznej, jak i wewnętrznej, wykonane są z blachy kwasoodpornej, a zwoje ślimaka są pogrubione, co gwarantuje długą żywotność tych podzespołów. Kopuła komory wewnętrznej jest dłuższa i szersza niż w innych tego typu urządzeniach. Dzięki temu powierzchnia suszenia ziarna jest większa – to rozwiązanie wpływa na skrócenie czasu suszenia.

Mecmar

Kolejnym włoskim producentem suszarni w naszym zestawieniu jest firma Mecmar. W ofercie dostępne są łącznie 32 modele suszarni o pojemnościach od 7 do 96 m³ i wydajności dobowej dla kukurydzy wynoszącej od 20 do 210 t. W Polsce najczęściej wybierane są modele o pojemnościach od 32 do 58 m3....