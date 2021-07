Czym zmierzyć wilgotność ziarna?

Sezon żniwny zbliża się wielkimi krokami, a więc przed nami ostatnia chwila na zakup urządzenia, które zbada wilgotność ziarna, a tym samym zweryfikuje, czy nadaje się ono już do zbioru. Co w tym zakresie oferuje rynek?

Konsekwencje zbioru zbyt wilgotnego ziarna mogą być opłakane w skutkach. Dość wspomnieć chociażby o większych stratach ziarna podczas zbioru, o problemach ze sprzedażą surowca, o zdecydowanie gorszym przechowywaniu, które w efekcie może skutkować jego zepsuciem, a tym samym utratą użyteczności oraz wartości paszowej. Zawartość wody w ziarnie można jednak łatwo monitorować, jeśli mamy wilgotnościomierz i na bieżąco analizujemy ten parametr.

Dziś trudno sobie wyobrazić przeprowadzanie żniw bez aparatury służącej do pomiaru zawartości wody w ziarnie. Nowoczesne urządzenia są nie tylko małe i poręczne, ale przede wszystkim dokładne. W kwestii dokładności najbardziej znani producenci podkreślają, iż granica błędu pomiarowego zawiera się w przedziale od 0,2 do 0,5 proc. Możemy to potwierdzić z własnego doświadczenia – popularne wilgotnościomierze kupione kilka lat temu w dalszym ciągu zapewniają wysoką precyzję pomiarów, a wyniki uzyskiwane przez to urządzenia w niemal 100 proc. pokrywają się ze wskazaniami wyrafinowanej aparatury, jaką dysponują firmy skupujące płody rolne. Poniżej prezentujemy kilka propozycji wilgotnościomierzy dostępnych na krajowym rynku.

Asonik

Model Super CHTM2 serii 15K to urządzenie, które dokonuje pomiaru metodą dielektryczną za pomocą pola elektromagnetycznego. W praktyce oznacza to, że ziarno prześwietlane jest na wskroś i niepotrzebne jest miażdżenie materiału, aby dokonać pomiaru. Wilgotnościomierz wyposażony jest w moduł Bluetooth, który pozwala na kontrolę techniczną nad produktem, umożliwia zdalną kalibrację przez producenta, wprowadzanie nowych danych kalibracyjnych czy aktualizację oprogramowania.

W standardzie urządzenie oferuje pomiar zawartości wody w 130 różnych surowcach. Jak podkreśla producent, wilgotnościomierz dzięki swojej konstrukcji oferuje niezwykle powtarzalne wyniki pomiaru oraz tolerancję błędu poniżej 0,5 proc., a w przypadku starannie przeprowadzanej próby nawet 0,2-0,3 proc. Asonik Super CHTM2 został wyceniony na 1350 zł (wszystkie ceny są kwotami brutto), a w cenie otrzymamy poręczną walizkę, która umożliwi komfortowy transport urządzenia.

Dramiński

Sztandarowym produktem firmy Dramiński jest wilgotnościomierz TwistGrain pro, dający możliwość pomiaru zawartości wody w ok. 90 różnych surowcach. Dodatkowo istnieje możliwość dopisania kolejnych kalibracji dla innych produktów, gdyby istniała taka potrzeba. Cały proces pomiarowy jest bardzo łatwy, a użytkownik na bieżąco otrzymuje informacje na wyświetlaczu, dotyczące kolejnych kroków przeprowadzenia pomiaru. Wystarczy zasypać komorę, a następnie dokręcać nakrętkę, aby odpowiednio zagęścić próbkę w komorze pomiarowej. O wystarczającej sile dokręcania poinformuje nas sygnał dźwiękowy. Co ważne, taki sposób pomiaru nie wymaga zmielenia ziarna, a jedynie jego ściśnięcia, czyli zagęszczenia.

W kwestii dokładności pomiarów producent wskazuje na wartość wynoszącą 0,5 proc. w zależności od wilgotności ziarna. Urządzenie ma wbudowany port USB, który umożliwia aktualizację oprogramowania oraz zapisywanie wyników wraz z archiwizacją danych (data i godzina pomiarów). Ponadto wewnętrzna pamięć pozwala na zapisanie nawet 400 analizowanych gatunków. Wilgotnościomierz Dramiński TwistGrain pro został wyceniony na 1600 zł. Producent oferuje 3-letnią gwarancję na swoje urządzenie.

Pfeuffer

Wyłącznym dystrybutorem niemieckich wilgotnościomierzy Pfeuffer na Polskę jest firma Grainpol. Popularnym urządzeniem proponowanym dla rolników indywidualnych jest model HE Lite, w przypadku którego tolerancja błędu nie przekracza 0,5 proc. Dodatkowo, jak podkreśla dystrybutor, urządzenie to charakteryzuje się wysoką powtarzalnością wyników.

Tester ten dokonuje pomiaru wilgotności po zmiażdżeniu próbki ziarna. Do wykonania badania potrzebujemy zaledwie 11 ml ziarna, które musi zostać zamknięte w pokrywie pomiarowej. Następnie należy zamontować pokrywę i skręcić urządzenie do oporu. Po włączeniu urządzenia pomiar pojawi się na wyświetlaczu po zaledwie kilku sekundach. Co ciekawe, urządzenie ma także funkcję automatycznego uśredniania wyników z kilku ostatnich pomiarów. Jego cena została oszacowana na 2200 tys. zł.

Serafin

Model C-Pro to tester, który do zmierzenia wilgotności potrzebuje zmielonej porcji ziarna. Jego obsługa jest bardzo prosta: początkowo wybieramy typ ziarna, odmierzamy odpowiednią ilość, wsypujemy do zbiornika i zakręcamy nakrętkę. W każdorazowej próbie potrzebne jest 9 lub 11 ml ziarna w zależności od typu. Wyniki pomiaru są bardzo precyzyjne, a tolerancja błędu wynosi do 0,2 proc. Urządzenie umożliwia pomiar 20 podstawowych rodzajów ziaren. Dodanie kolejnych typów jest niemożliwe, istnieje zaś możliwość zastąpienia któregoś ze standardowych typów surowca nowym.

Firma oferuje darmową aplikację na urządzenia mobilne, która łączy się z testerem za pomocą Bluetooth bez konieczności łączenia z Internetem. Aplikacja ta pozwala na wygodną archiwizację pomiarów z uwzględnieniem lokalizacji, czasu i daty pomiaru. Wilgotnościomierz Serafin C-Pro został wyceniony na 2150 zł, a w ramach zestawu otrzymamy plastikową walizkę wyłożoną pianką, baterie oraz szczotkę.