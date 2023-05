Wybór i skuteczne działanie systemu nawadniającego zależą nie tylko od rodzaju hodowanych upraw, lecz także od dostępu do źródła wody. Należy pamiętać, że większość upraw rolnych jest wymagających pod względem ilości i regularności dostarczanej wody, warto więc wziąć to pod uwagę, inwestując dodatkowo w studnię głębinową lub podłączając inne źródło wody w ramach systemu nawadniania.

Coroczne anomalie pogodowe to chleb powszedni większości rolników w okresie wzmożonej produkcji rolnej. Zmagają się oni zazwyczaj z niedoborem wody w sezonie rolnym, który rusza pełną parą na przełomie kwietnia i maja. Brak odpowiedniego nawadniania może prowadzić do większych strat w czasie zbiorów. Na co więc należy zwrócić w pierwszej kolejności uwagę przy doborze systemy nawodniającego?

Jak dobieramy system nawadniania w gospodarstwie rolnym?

Obniżona ilość opadów zimą prowadzi do niedoboru wody w okresie intensywnego sadzenia i siewu upraw rolnych, jak i ogrodowych. Kilka dni przed siewem warto już zwilżyć glebę w celu przygotowania jej do zabiegów agrotechnicznych. Zapewnia to prawidłowe kiełkowanie nasion. Jak wybieramy system nawadniania w gospodarstwie rolnym? Zawsze dobieramy rodzaj systemu nawadniania do gatunku uprawianych roślin poprzez zakup odpowiednich urządzeń. m.in. deszczujących lub kroplujących wodę. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę?

– Decydującą rolę w ekonomicznym i skutecznym nawadnianiu odgrywa właściwie podjęta decyzja, kiedy, gdzie i jaką dawką nawadniać. Obecnie podejmowanie decyzji wspierane jest systemami, które o wiele precyzyjniej określają potrzeby nawodnieniowe na podstawie bilansu z ewapotranspiracji, bezpośrednich pomiarów wilgotności gleby lub zdjęć satelitarnych (...).