Dużo się dzieje u Masseya Fergusona

„Born to Farm”, czyli z angielskiego „urodzony na farmie” – pod takim hasłem 2 września odbyła się konferencja online Masseya Fergusona, podczas której marka zaprezentowała aż 7 nowych maszyn i usług cyfrowych.

Wśród najbardziej spektakularnych nowości znalazły się wszystkim nowe serie ciągników: 6S i 7S, których stylistyka nawiązuje do zaprezentowanej wiosną tego roku serii 8S. W tej ostatniej też są zmiany – doszły bowiem nowe modele z przekładnią bezstopniową Dyna-VT. Pokazano też nowe ładowarki teleskopowe TH, unowocześnienia w sterowaniu ładowaczami czołowymi oraz rozwiązania rolnictwa precyzyjnego, cyfrowego i w telemetrii.

6S – następca serii 6700S

MF 6S to nowa seria ciągników, którą Massey Ferguson wprowadza w miejsce serii 6700S. 5 modeli traktorów dysponuje mocą maksymalną w zakresie od 135 do 185 KM, a stylistyka neo-retro nawiązuje do dawnych maszyn MF-a. Z założenia te 4-cylindrowe traktory mają być bardzo uniwersalne, przeznaczone do wszelkiego rodzaju prac w gospodarstwach hodowlanych, pracy z ładowaczem czołowym i z niezbyt ciężkim sprzętem uprawowym. Maszyny są dość kopaktowe i zwrotne (rozstaw osi o długości 2,67 m, promień skrętu wynosi zaledwie 4,75 m).

Jeśli chodzi o przekładnię, to kupujący będzie miał do wyboru dobrze znane układy: Dyna-6 (czyli powershift) oraz Dyna-VT (przekładnia bezstopniowa). Warto przy tym wspomnieć, że aby zapewnić wysoką trakcję i zmniejszyć ugniatania gleby, największe modele MF 6S.165 i MF 6S.180 mogą być wyposażone w tylne opony Michelin w rozmiarze VF650/60R42!

Kabina jest bardzo komfortowa. Pokreślenia wymaga to, że w serii MF 6S wprowadzono taki sam podłokietnik, jak w 8S – z wielofunkcyjnym dżojstikiem MultiPad i umieszczoną na nim mikro-dźwigienką do precyzyjnego sterowania hydrauliką oraz rolkę do szybkiego zarządzania prędkością jazdy i przełożeniami. Przy łokietniku znalazł się nowoczesny terminal dotykowy Datatronic 5. Z kolei układ hydrauliczny jest standardowo wyposażony w pompę typu load-sensig (o wydatku: 110, 150 lub 190 l/min), co niewątpliwie wpływa na wydajność i ekonomię pracy z maszynami towarzyszącymi podłączonymi do układu czy ładowaczem czołowym.

7S – do ciężkich zadań

Seria 7S obejmuje cztery modele oferujące maksymalną moc od 155 do 220 KM. To już traktory, które sprawdzą się w ciężkich zadaniach polowych. Charakteryzuje je rozstaw osi 2,88 m, co zapewnia im wysoką stabilność i trakcję. Wszystkie traktory zasilają silniki 6-cylindrowe o pojemności 6,6 l. Za przeniesienia napędu na koła odpowiada jedna z dwóch przekładni: Dyna-VT lub Dyna-6 Super Eco. Ta druga – typu powershift – jest dostępna we wszystkim modelach oprócz największego modelu 7S.190. Oczywiście, przekładnia ta może pracować w trybie automatycznym, dostosowuje prędkość w zależności od obciążenia i prędkości. Operatorzy mogą również ręcznie ustawić obroty silnika, przy których dokonywane są zmiany. Z kolei przekładnia bezstopniowa Dyna-VT jest dostępna we wszystkim modelach.