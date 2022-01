Faresin, New Holland, Manitou i Weidemann - przegląd cen ładowarek

Dla poszukujących sprzętu ułatwiającego pracę na ograniczonych przestrzeniach, który będzie jednocześnie stabilny i wytrzymały przy załadunku materiału o większych gabarytach, przedstawiamy cztery propozycje kompaktowych ładowarek teleskopowych.

Wysokość podnoszenia dla wszystkich wymienionych ładowarek mieści się w przedziale od 6 do 9 m przy udźwigu ok. 2,5-3 t. Wymienione maszyny mają również koła skrętne oraz napęd hydrostatyczny. W artykule podano katalogowe ceny netto.

Zobacz preferencyjne warunki ofert finansowania maszyn!

Faresin Small Range 6.25

W ofercie firmy Faresin, model spełniający powyższe kryteria to Small Range 6.25. Maksymalny udźwig maszyny to ok. 2,5 t z długością wysięgnika 6 m.

Ładowarka posiada silnik Yanmar o mocy 70 KM oraz napęd na cztery koła. W układzie hydraulicznym zastosowano rozdzielacz manualny z proporcjonalnym wysuwem ramienia. Pompa hydrauliczna ma maksymalną wydajność 73 l/min. i generuje ciśnienie 200 bar.

Faresin w nowych modelach zmodyfikował kabinę i poszerzył przednią szybę w celu lepszej widoczności wysięgnika. Ładowarka waży 4700 kg. jej wysokość to 1935 mm oraz szerokość 1890 mm.

Cena: 273 000 zł

W ładowarce Faresin zamontowano ramkę do osprzętu EURO. fot. mat. prasowe Faresin

New Holland TH 6.32

New Holland w tej kategorii ładowarek proponuje model TH 6.32. Maksymalny udźwig podany przez producenta to 3 t. Ładowarka podnosi wysięgnik do 6 m.

Maksymalna wydajność pompy hydraulicznej to 140 l/min. W tym modelu zastosowano 4-cylindrowy silnik NEF o pojemności skokowej 4,5 l i mocy 133 KM.

New Holland również nie zapomniał o komforcie użytkownika. Zastosowana w tej wersji maszyny panoramiczna kabina 360° Vision pozwala według producenta, na bardzo dobrą widoczność przedniego narzędzia w różnych jego pozycjach.

Cena: 320 000 zł

New Holland w ładowarkach Classic zastosował cztery biegi do jazdy do przodu i trzy biegi wsteczne, które można wybierać dżojstikiem. fot. mat. prasowe New Holland

Manitou MLT 625-75

Najmniejsza ładowarka przeznaczona dla rolnictwa firmy Manitou z zamontowanymi widłami waży prawie 5 t. Maksymalna wysokość podnoszenia wysięgnika to 5,9 m z udźwigiem 2,5 t. Manitou MLT 625-75 H posiada silnik Kuboty o mocy 75 KM. Może rozwinąć prędkość 25 km/h.

Wymiarami nie różni się od wcześniej wymienionych ładowarek: Ma wysokość 2 m i szerokość 1,81 m.

Cena: 267 000 zł

Wózek teleskopowy Manitou MLT 625-75 H jest bardzo kompaktową maszyną przeznaczoną specjalnie do zastosowań w rolnictwie. fot. mat. prasowe Manitou

Weidmann T6027

Kolejna kompaktowa ładowarka o wysokości do 2 m, to propozycja od niemieckiego producenta, firmy Weidmann. Maksymalne obciążenie użyteczne tego modelu to 2,7 t, oraz wysokość podnoszenia 6 m. Waga maszyny bez obciążenia wynosi 5 t.

Silnik w tym modelu to czterocylindrowy Kohler o mocy 75 KM.

Dodatkowo ten model wyposażony został w system VLS (Vertical Lift System). Dzięki częściowo zautomatyzowanym ruchom wysięgnika, operowanie nim jest bardziej płynne co stabilizuje maszynę i ułatwia pracę w trudnym terenie.

Cena: 275 000 zł

Ładowarka teleskopowa to narzędzie wielofunkcyjne. Dla urządzeń Weidemann dostępny jest duży wybór osprzętu dodatkowego. fot. mat. prasowe Weidmann.