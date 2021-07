Farmer w Rumunii: Duże gospodarstwa i kombajny o największych wydajnościach

Redakcja "Farmera" wyruszyła dziś do Rumunii! Redaktorzy zrelacjonują przebieg żniw w tamtejszych gospodarstwach, przetestują największe kombajny w pracy, sprawdzą ich wydajności w praktyce. Co jeszcze? Zapraszamy do śledzenia naszej relacji z tej wyprawy.

Jedziemy pokazać naszym czytelnikom inne rolnictwo, ale i maszyny najwyższej wydajności – tak zapowiedział Karol Hołownia redaktor „Farmera”.

Żniwa w Rumunii już trwają, firma Świerkot od lat świadczy tam usługi kombajnowe. fot. Świerkot

Przyjrzymy się rumuńskiemu rolnictwu, które jest pełne kontrastów, są tam małe gospodarstwa ale i bardzo duże farmy. W trakcie wyjazdu redakcja „Farmera” skupi się na tych większych gospodarstwach o powierzchni od 2 do 15 tys. ha. Są to ogromne obszary patrząc na to, że średnia wielkość rumuńskiego gospodarstwa to ok. 4 ha.

Żniwa w Rumunii już trwają, są koszone rzepak, pszenica durum. Sprawdzimy jakie na miejscu są stosowane technologie, ale i jak wygląda opłacalność produkcji, sprawdzimy jak w pracy sprawdzają się kombajny najwyższej wydajności Claas Lexion.

- Będziemy też w gospodarstwie mlecznym, zobaczymy jakie wydajności osiąga tamtejsze bydło, jak zwierzęta są utrzymywane oraz jak jest prowadzona hodowla - dodał Radosław Iwański redaktor naczelny miesięcznika "Farmer".

Zapraszamy do śledzenia relacji na bieżąco w naszych profilach w mediach społecznościowych na Facebooku, Instagramie, w portalu Farmer.pl oraz artykułów jakie ukażą się w sierpniowym miesięczniku Farmer.

Zobaczymy jak w pracy sprawują się kombajny Claas Lexion, fot. Mateusz Misiak