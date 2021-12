HORSCH – nowa technologia mechanicznej pielęgnacji łanu

Podczas ostatnich targów Agritechnica firma HORSCH po raz pierwszy zaprezentowała technologię mechanicznej pielęgnacji upraw. Oprócz pielnika HORSCH Transformer i chwastownika HORSCH Cura pokazano również HORSCH Finer i HORSCH Cultro – dwie maszyny do bardzo płytkiej uprawy gleby.

Dzięki nim HORSCH zwraca się do zupełnie nowej grupy klientów, którymi nie są jedynie – jak dotychczas – gospodarstwa ekologiczne. W ostatnich latach również konwencjonalne gospodarstwa zaczęły wykazywać rosnące zapotrzebowanie na technologię mechanicznej uprawy łanu, aby dzięki niej między innymi skutecznie zwalczać odporności.

Oprócz w pełni zintegrowanej ramy z przesunięciem bocznym pielnik HORSCH Transformer jest również kompatybilny z wieloma różnymi systemami kamer. Rama z przesunięciem bocznym oszczędza ciężar, umożliwia bardzo niską budowę i zapewnia większą precyzję. Początkowo pielnik będzie dostępny w szerokościach roboczych wynoszących od 6 do 12 m.

HORSCH Transformer jest wyposażony w stabilne i hydraulicznie regulowane koła podporowe. Ustawienie kątowe dzięki siłownikom o podwójnym skoku po złożeniu o 90° umożliwia dobre dopasowanie do muldowatego terenu. Lemiesz o szerokości 18 cm można wykorzystać do wielu prac polowych, w tym między innymi do bardzo płytkiego podcinania gleby.

Z kolei brona HORSCH Cura wyróżnia się precyzyjnym stylem pracy i wyjątkowo solidną budową. Brona jest dostępna na rynku w wariancie 3-punktowym o szerokości roboczej 12 m. Nacisk sprężyn jest stopniowo regulowany hydraulicznie. Ponadto sprężyny są przymocowane nad ramą, dzięki czemu umożliwiają delikatne bronowanie wysokich łanów.

Niemal stały nacisk palców zgrzebła przy różnych pozycjach palców umożliwia uprawę konturów, takich jak np. redliny ziemniaków. Tym samym HORSCH Cura ma wszystko, co niezbędne do wszystkich rodzajów gleb i warunków polowych.

HORSCH Cultro to bardzo łatwy w uciągu podwójny wał nożowy oferowany w wersji: 3 m do zawieszenia z przodu ciągnika i 12 m do zawieszenia z tyłu. HORSCH Cultro ma bardzo szeroki zakres zastosowań, szczególnie w połączeniu z innymi maszynami. Jego noże zapewniają doskonałe rozdrabnianie i rozgniatanie ścierni po rzepaku lub kukurydzy na kiszonkę oraz międzyplonów.

Noże są położone przylegająco i ukośnie na wale, co zapewnia stały rozkład sił. Dodatkowo przy zawieszeniu z tyłu ciągnika HORSCH Cultro można wyposażyć w różne inne wały.

Głównym zadaniem maszyny HORSCH Finer jest podcinanie chwastów, osypanego zboża lub międzyplonów. W tym celu można tak wyregulować kąt pracy zębów, aby w każdych warunkach cięły płytko i równolegle do podłoża. Początkowo HORSCH Finer dostępny będzie w szerokościach roboczych wynoszących od 6 do 12 m. Wchodzące w skład maszyny dwurzędowe zgrzebło zapewnia rozczesywanie chwastów.