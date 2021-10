Hurtowe ceny oleju napędowego – już ponad 6 zł za litr!

Ostatnie tygodnie nie przynoszą dobrych wieści dla rolników w kontekście zmieniających się cen środków produkcji. Niestety w kwestii paliwa także odnotowujemy nieustanne wzrosty cen…

Obserwując aktualne cenniki oleju napędowego na stacjach paliw zauważamy, iż lada moment przekroczona zostanie psychologiczna granica 6 zł/l. Jak się okazuje, w hurcie wcale nie jest taniej.

Aktualne ceny oleju napędowego

Na podstawie zgromadzonych przez nas informacji zauważamy, iż obecne ceny oleju napędowego B7 kształtują się na poziomie 5,81-5,91 zł/l (wszystkie ceny wyrażone są w wartościach brutto).

Jeśli zaś chodzi o olej napędowy B0, a więc bez dodatku biokomponentów, to jego ceny już przekroczyły poziom 6 zł/l. Warto również dodać, iż obie ceny dotyczą zamówienia hurtowego w wysokości 2 tys. l.

Hurt, czy detal?

Co ciekawe, jeśli przeanalizujemy aktualne ceny oleju napędowego w hurcie i porównamy je z cenami ze stacji paliw, to okaże się że w wielu przypadkach obie ceny są takie same, a czasami nawet taniej wyjdzie nas zatankowanie na pobliskiej stacji, aniżeli w sytuacji hurtowego zamówienia paliwa.

Hurtownicy taki stan rzeczy tłumaczą tym, że stacje paliw dokonują dużo większych zamówień, a tym samym wciąż sprzedają paliwa kupione po niższej cenie. Oznacza to jednak, że w najbliższym czasie możemy spodziewać się dalszych podwyżek.

Większość sprzedawców w czasie naszych rozmów zaznacza, iż podawane ceny dotyczą tylko dzisiejszego dnia, a na jutro przewidywane są podwyżki o kolejne 3-4 gr/l.

Tanio już było?

Swoimi spostrzeżeniami podzielił się w tej kwestii rolnik z woj. podkarpackiego, który jesienią zeszłego roku kupował paliwo B0 w cenie 3,85 zł/l.

- Miesiąc temu do mojego gospodarstwa zamówiłem ten sam rodzaj paliwa w tej samej ilości i zapłaciłem wówczas 5,41 zł/l. Obecnie sprzedawca oferuje mi stawkę 6,06 zł/l, co w skali roku oznacza wzrost ceny o ponad 57 proc. – tłumaczy nasz czytelnik.

A Wy w jakiej cenie ostatnio kupowaliście olej napędowy? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!