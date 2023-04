50-hektarowe gospodarstwo położone na Lubelszczyźnie w miejscowości Kryszyn państwo Anna i Mirosław Polakowie budowali przez lata samodzielnie. Projektując jego profil, pozostali wierni regionalnym uprawom roślinnym, stąd też większość areału poświęcili właśnie fasoli.

Jak mówią gospodarze, żaden rok pod względem plonów fasoli nie jest taki sam. Poprzednie sezony pokazały – jak to w rolnictwie, że są warunki, na które gospodarze nie mają wpływu. Przykładowo w roku 2021 sezon był deszczowy, a zanieczyszczenia w plonie sięgały nawet 50 proc. W zależności od roku państwo Polakowie przeznaczają na uprawę fasoli ok. 20 ha, drugą część areału pod względem wielkości zajmuje rzepak (10 ha), resztę stanowią burak oraz pszenica ozima.

Tradycji trzeba czasami pomóc

Fasola jest dość wymagającą rośliną – potrzebuje żyznych gleb z dużą zawartością próchnicy. Dlatego występujące w tym regionie czarnoziemy wspierają jej dobre plonowanie. Nie zmienia to faktu, że po zebraniu jest bardzo pracochłonna – wymaga wielu godzin powtarzalnej, ręcznej pracy. Dla wielu gospodarstw stanowi to ograniczenie, gdyż od dłuższego już czasu istnieje problem doskonale znany rolnictwu, jakim jest brak pracowników. W uprawie fasoli ten brak odczuwalny jest właśnie przy zbiorze, kiedy nasiona trzeba przebrać ręcznie. Państwo Polakowie postanowili, że się nie poddadzą i zainwestowali w niszowe w rolnictwie technologie, jakimi są separatory optyczne. Jak mówią gospodarze, szukając rozwiązania na deficyt rąk do pracy, zakupili pierwszą, małą, 3-komorową maszynę w 2018 r. Sprawdziła się i po 3 latach gospodarstwo doposażono w kolejny, dwa razy większy, 6-komorowy separator o dużej wydajności. Komplet maszyn, które czyszczą i sortują nasiona, potrafi wykonać pracę za 30 pracowników fizycznych, uzyskując 6 t gotowej fasoli konsumpcyjnej na godzinę (...).