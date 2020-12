Jak minął rok 2020? - Claas

Claas cieszy się w Polsce niemałym uznaniem. Szeroki asortyment ciągników, kombajnów i maszyn sprawia, że niemiecki producent z roku na rok znajduje coraz więcej nabywców wśród polskich rolników.

Mijający 2020 rok był jednak czasem niezwykłych zmian zarówno w kontaktach międzyludzkich, jak i sposobach sprzedaży maszyn rolniczych. O tym, jak ów trudny czas minął w Claas Polska, mówi Krystian Jarzembowski - dyrektor handlowy Claas Polska.

Farmer: Jak podsumowałby Pan rok 2020 w firmie Claas Polska?

Krystian Jarzembowski: - Przez sytuację związaną z COVID-19 i lockdown wszyscy musieliśmy nauczyć się żyć i pracować inaczej. W Claas Polska wprowadziliśmy cały szereg rozwiązań umożliwiających zdalną pomoc klientom w wyborze maszyny. Uruchomiona została specjalna platforma internetowa „Bezpieczne relacje”, następnie otwarty został konfigurator online dla klientów, zdalne komunikatory z kupującymi czy wreszcie cały wachlarz szkoleń prowadzonych online przez product-managerów Claas Polska. Staraliśmy się w ten sposób dotrzeć do klientów bez narażania ich na niepotrzebne ryzyko oraz zachowując wszelkie obostrzenia dotyczące kontaktów.

Po podsumowaniu okazało się, że polski rynek ciągnikowy nie tylko pozostał stabilny, ale zwiększył się. W podsumowywanym przez nas roku obrachunkowym, który w Claas zakończyliśmy z końcem września, nasz udział rynkowy w segmencie ciągników rolniczych (pow. 50 KM) pozostaje stabilny i wynosi około 5 proc. Bardzo nas cieszy, że w segmencie ciągników dużych (powyżej 180 KM) coraz częściej z szerokiej oferty wybierane są ciągniki Claas. W tym segmencie zanotowaliśmy znaczny wzrost udziału rynkowego i wskoczyliśmy na 3. miejsce w rankingu sprzedaży. Z sukcesem zaprezentowaliśmy klientom w tym sezonie kilka nowości:

- Axion 960TT – ciągnik kołowo-gąsienicowy;

- Xerion 5000 TS, ciągnik dużej mocy z napędem za pomocą 4 gąsienic;

- system CEMOS do ciągników, który podpowiada na bieżąco operatorowi ustawienia ciągnika.

Ciągniki Claas są wysoko oceniane przez użytkowników, co zostało potwierdzone w Niezależnym Badaniu Opinii Rolników przeprowadzonym przez Uniwersytet Rolniczy. Wyniki badania ogłoszone na początku roku 2020 pokazują, że ciągniki Claas są wg rolników najlepsze w kategorii „Bezpieczeństwo i ergonomia”, a w ogólnej ocenie zajęły drugą pozycję. Obserwujemy nastroje naszych klientów, nadal wyczuwalne są obawy przed zachorowaniem, za to optymizmem napawają dobre zbiory i ceny płodów rolnych. Nadal rozwijamy różne oferty finansowania ciągników Claas, w tym cieszący się rosnącym zainteresowaniem wynajem długoterminowy.

Jak podsumuje Pan sytuację w branży w mijającym roku?

Rok 2020 był pierwszym rokiem sprzedażowym kombajnów serii Lexion 2. generacji, która została nagrodzona wieloma medalami i wyróżnieniami np.: Srebrny Medal Agritechnica 2019, Złoty Medal MTP 2020, Złoty Żuraw 2020, Medal Targów Kielce 2020 oraz tytuł Machine Of The Year 2020 i Innowacyjny Produkt Rolniczy 2019. Ogromne uznanie przez niezależnych ekspertów potwierdzone zostało na rynku przez klientów.

W mijającym roku zademonstrowaliśmy technologię shredlage w sieczkarniach Jaguar. Ta specjalna technologia przygotowania sieczki kukurydzianej do zakiszenia znacząco wpływa na wzrost wydajności produkcji mleka (średnio 2 litry dziennie więcej od krowy) i wyeliminowanie słomy z dawki paszy.

W ostatnich dniach zostały ogłoszone wyniki konkursu „Tractor Of The Year 2021”. W kategorii „Sustainable” – zrównoważony tytuł ciągnika roku 2021 uzyskał ciągnik Axion 960 z inteligentnym systemem CEMOS, który został przetestowany w ciągnikach Claas przez niezależnych ekspertów z DLG. Testy na ciągnikach serii Axion 800 potwierdziły oszczędność paliwa na poziomie ponad 16 proc.

Przed nami kolejny sezon pełen wyzwań. Sytuacja pandemiczna nadal nie została opanowana, słyszymy o kolejnych blokadach i ograniczeniach w całej Europie. Z drugiej strony cieszą nas przyspieszone prace nad programami pomocowymi z Unii Europejskiej, które w dużej mierze przyczyniają się do wzrostów rynków sprzedaży.