Jak podnieść efektywność zabiegu herbicydowego?

Na plantacjach towarowych metody agrotechniczne i mechaniczne zwalczania chwastów muszą być uzupełnione o chemiczną. Korzystając z niej, należy zwracać uwagę na parametry techniczne pracy opryskiwacza i sposób wykonania zabiegu.

Nawet gleba starannie przygotowana do siewu lub sadzenia zawiera wystarczającą ilość zdolnych do skiełkowania nasion, które przez wiele lat mogą stanowić konkurencję dla roślin uprawnych. W celu ochrony jakości i wielkości plonu konieczne jest kontrolowanie i regulowanie poziomu zachwaszczenia.

Parametry pracy opryskiwacza

Parametry pracy opryskiwacza powinniśmy dobierać świadomie. Najważniejsze z nich to: prędkość jazdy, rodzaj oraz typ rozpylaczy i ciśnienie robocze, decydujące łącznie o dawce cieczy na hektar i powiązanej z nią dawce preparatu. Prędkość jazdy powinna się zawierać w granicach 5-7 km/h. Większe prędkości, nawet na równym polu, nie powinny być wykorzystywane do zabiegów herbicydowych. Dawkę cieczy obliczamy w odniesieniu do powierzchni traktowanej. Oznacza to, że przy opryskiwaniu pasowym zużywamy mniej cieczy (i środka chwastobójczego) na hektar pola niż przy opryskiwaniu powierzchniowym. Najczęściej zaleca się stosowanie dawki cieczy wynoszącej 200-300 l na hektar traktowanej powierzchni.

Zawsze należy stosować się do zaleceń zawartych w etykiecie preparatu, gdzie powinny być podane informacje o zalecanych dawkach cieczy i preparatu oraz o wymaganej kroplistości zabiegu. Producenci i dystrybutorzy rozpylaczy podają w swoich katalogach informacje dotyczące kategorii kroplistości lub oferują na stronach internetowych aplikacje umożliwiające dobór rozpylacza z uwzględnieniem wielkości wytwarzanych kropel. Należy wybrać odpowiedni typ, rodzaj i rozmiar rozpylaczy, adekwatny do warunków zabiegu i gatunku oraz fazy wzrostu chwastów, a także sposobu działania preparatu. Najmniejsze krople (nawet drobne) należy stosować na chwasty jednoliścienne, które charakteryzują się zbliżonym do pionowego układem liści. Zaleca się tu również stosowanie rozpylaczy dwustrumieniowych zwiększających naniesienie na powierzchniach pionowych opryskiwanych roślin. Rozpylacze dwustrumieniowe z jednej strony wytwarzają drobniejsze krople, z drugiej jednak wykazano, że rozpylacze tego typu mają pewne zdolności ograniczania znoszenia (o 20 proc.).

Przy zwalczaniu chwastów w fazie siewek również należy stosować drobniejsze krople. Grube krople mogą łatwiej ściekać z drobnych liści.

Rozpylacze

Przy opryskiwaniu powierzchniowym należy stosować rozpylacze płaskostrumieniowe o symetrycznych strumieniach, umożliwiające odpowiednie pokrycie opryskiwanej powierzchni. Ponieważ ciśnienia robocze zalecane do ich prawidłowej pracy zawierają się w przedziale 1-5 barów, wytwarzają one relatywnie duże krople. Jako skrajne rozpylacze na belce warto zamontować rozpylacze asymetryczne, aby wyraźnie „odciąć” powierzchnię opryskiwaną od sąsiadującego pola lub kwatery.

Zabiegi doglebowe należy wykonywać rozpylaczami wytwarzającymi największe krople (grube i ekstremalnie grube). Do opryskiwania pasowego lub ukierunkowanego przydatne są rozpylacze asymetryczne tradycyjne i eżektorowe lub rozpylacze typu E wytwarzające płaskie strumienie o symetrycznym i równomiernym rozkładzie cieczy opryskowej.

Korpusy rozpylaczy powinny być wyposażone w sprawne zawory przeciwkroplowe (antykapacze)

Zawsze należy stosować się do zaleceń zawartych w etykiecie-instrukcji dotyczących kroplistości oprysku. W celu uzyskania wystarczającej skuteczności preparatów dolistnych działających kontaktowo wymagana jest mniejsza wielkość kropel (najlepiej drobne), umożliwiająca lepsze pokrycie powierzchni zwalczanych chwastów. Do preparatów działających układowo i przy zwalczaniu chwastów, na których ciecz jest dobrze zatrzymywana, kiedy nie są wymagane drobne krople, mogą być stosowane rozpylacze eżektorowe wytwarzające relatywnie największe krople. Dostępne są wersje eżektorowe rozpylaczy płaskostrumieniowych, w tym asymetryczne i dwustrumieniowe. Rozpylacze asymetryczne polecane są do oprysków pasowych oraz do stosowania jako rozpylacze krańcowe na belce polowej w pobliżu granicy pola. Rozpylacze dwustrumieniowe, o dwóch płaskich strumieniach (120°) odchylonych od siebie najczęściej o 60°, są przeznaczone m.in. do zwalczania chwastów w początkowej fazie wzrostu.

Ograniczanie znoszenia

W każdej sytuacji, kiedy stosowane są krople drobne lub średnie, należy stosować dostępne sposoby ograniczania znoszenia. Ograniczenie ryzyka znoszenia zawsze umożliwi jazda z mniejszą prędkością i obniżenie belki polowej do wysokości 30-35 cm nad powierzchnią opryskiwanych roślin. Zabiegi należy wykonywać przy prędkości wiatru poniżej 2,0 m/s, przy której następuje najmniejsze znoszenie. Prawo dopuszcza wykonywanie zabiegów opryskiwania przy prędkości wiatru do 4,0 m/s, ale wymagane jest jednocześnie ograniczanie znoszenia w górnym zakresie dopuszczalnych prędkości wiatru (2-4 m/s).

Inną metodą ograniczania znoszenia jest stosowanie adiuwantów (dodatki do cieczy użytkowej) ograniczających znoszenie. Można je stosować, jeżeli nie ma przeciwwskazań wynikających z zaleceń na etykiecie. Należy pamiętać o zachowaniu stref buforowych zapisanych w etykiecie preparatu. Ograniczenie ich szerokości jest możliwe tylko zgodnie ze wskazaniami etykiety przy zastosowaniu technik ograniczających znoszenie. Lista „klasyfikacji technik ograniczających znoszenie TOZ” znajduje się na stronie www.inhort.pl w „Serwisie ochrony roślin”.

Z punktu widzenia techniki opryskiwania temperatura w czasie zabiegu powinna być niższa niż 25°C, a wilgotność powietrza wyższa niż 40 proc. Większa wilgotność powietrza i niższa temperatura ograniczają odparowanie kropel, które w przeciwnym przypadku zmniejszają swoją objętość i stają się bardziej podatne na znoszenie. Ponadto preparat, który osiądzie na liściu w mniejszej ilości wody, trudniej wnika w głąb chwastu.

Dbałość o otoczenie i środowisko

Z powodu negatywnego wpływu nawet niewielkich ilości herbicydu na inne rośliny należy zapobiec nawet niewielkim wyciekom cieczy użytkowej z opryskiwacza. Stąd bardzo ważne są: obecność i sprawność zaworów przeciwkroplowych i ogólna szczelność opryskiwacza. Zestaw do mycia zewnętrznego umożliwi umycie opryskiwacza na polu. Ograniczymy w ten sposób ściekanie preparatu podczas przejazdu opryskiwacza do gospodarstwa. Wyposażenie opryskiwacza w układ mycia i płukania wewnętrznego, w tym zbiornik czystej wody i prawidłowo rozmieszczone zraszacze zamontowane wewnątrz zbiornika głównego, pozwoli na wykonanie mycia i pozostawienie pozostałości cieczy zawierającej herbicyd na polu. Wykonując płukanie wewnętrzne, należy uruchamiać wszystkie zawory, które umożliwią przepłukanie wszystkich przewodów cieczowych opryskiwacza (mieszadło hydrauliczne, wszystkie sekcje, system recyrkulacji). Należy też pamiętać, żeby wszystkie czynności związane z myciem opryskiwacza wykonywać w odległości nie mniejszej niż 30 m od granicy cieków i zbiorników wodnych. Unikniemy wtedy zanieczyszczenia wody środkami chwastobójczymi.

Pozostałości po zabiegu należy zagospodarować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych oraz gruntu. Należy je wypryskać po uprzednim rozcieńczeniu na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, w miejscu, w którym zastosowano środek w mniejszej ilości (o ile jest to możliwe). W gospodarstwie można je unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnej lub unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.