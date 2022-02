Jak rolnictwo precyzyjne zmieni polską wieś?

Automatyzacja i cyfryzacja gospodarstw przynosi efekty w codziennej pracy rolników. W dłuższej perspektywie, może się okazać, że rolnictwo precyzyjne wpłynie również na jakość życia na wsi.

Internet Rzeczy (IoT), czujniki i siłowniki, systemy geolokalizacji, drony, robotyka - w gospodarstwach coraz częściej pojawiają się nowe technologie, których rozwój jest tak szybki, że czasami trudno za nim nadążyć.

W tym celu Unia Europejska powołała nawet zespół ds. Przyszłości Nauki i Techniki (STOA) , który bada zastosowanie rozwiązań technologicznych oraz tego, jak rozwój technologii wpłynie na życie społeczne m.in. wsi.

Wykorzystanie narzędzi rolnictwa precyzyjnego prędzej czy później będzie musiało towarzyszyć rolnikowi na co dzień, jeśli na celu będzie miał zwiększanie ilości i jakości produkcji przy mniejszych nakładach wody, energii, nawozów czy pestycydów. Oprócz zysków, pozostają jeszcze kwestie ochrony środowiska i optymalizacji zabiegów chemicznych, do których producenci – chcąc nie chcąc – będą musieli się dostosować odgórnie.

Wysiłki wkładane w narzędzia rolnictwa precyzyjnego i jego upowszechnienie ma prowadzić finalnie do większej globalnej ilości żywności o wyższej jakości. A jak wpłynie to na wieś w lokalnym wymiarze?

Nowe modele biznesu rolniczego

Już dziś wiadomo, że nowe technologie zmienią sposób prowadzenia produkcji rolniczej. To spowoduje, że pojawi się potrzeba specjalizacji w danym obszarze. Jak wskazuje STOA, z tego powodu, do 2050 r. na obszarach wiejskich pojawią się nowe zawody.

Jednym z ciekawych profili jest, chociażby rolnik - producent energii, specjalizujący się energią odnawialną i zarządzaniem nią lokalnie. Takim zawodem jest również Farmako-farmer, który uprawiając rośliny zmodyfikowane genetycznie będzie korzystał z fachowej wiedzy biotechnologicznej. Do pozostałych profili należą: geoinżynier, specjalista ds. zoofizjoterapii, hodowca owadów oraz operator serwisu internetowego gospodarstwa.

Praca i życie na wsi

Rolnictwo precyzyjne, czyli automatyzacja i robotyka, przyczyni się do zwiększenia udziału kobiet w zarządzaniu gospodarstwem i pracach z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu lub tam gdzie do tej pory wymagana była duża siła fizyczna. Oczywiście, mamy liczne przykłady świetnie prosperujących rolniczek, jednak wciąż w tym zawodzie istnieje spora, widoczna gołym okiem nierówność płci.

Ostatnia dekada pokazuje, chociażby na przykładzie gospodarstw mleczarskich, jak bardzo automatyzacja pomaga w zarządzaniu gospodarstwem. Przykładem może być usuwanie obornika i wydzielanie paszy, które są zasadniczo bardzo czasochłonnymi i powtarzalnymi zadaniami.

STOA wskazuje, że postępująca automatyzacja w rolnictwie, będzie odciążać rolników w coraz większym stopniu, pozwalając by ten czas poświęcić nie tylko na inne aspekty zarządzania gospodarstwem, ale również rekreację.

Praca sezonowa bez brygady

W Europie ponad 4 mln pracowników jest zatrudnianych na czas określony przy zbiorach sezonowych. Patrząc z perspektywy tego, co zaoferuje rolnictwo precyzyjne, wielu z nich mogłoby zostać w przyszłości zastąpionych nową generacją robotów. Może to doprowadzić do zmniejszenia dochodów pracowników sezonowych z niektórych państw UE, w tym Polski.

Dostępność nowoczesnych narzędzi dla rolnictwa można porównać do pojawienia się komputerów, nawigacji i smartfonów, które radykalnie zmieniły styl życia i pracy wielu ludzi. Wygląda na to, że świat technologii, wkraczając bardzo mocno w rolnictwo, automatycznie wpłynie nie tylko na gospodarzy, lecz także na pozostałych mieszkańców wsi.