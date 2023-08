Na rynku są również dostępne kompaktowe brony talerzowe w wersji półzawieszanej, ze sprzęgiem do siewnika. Do takiego agregatu uprawowo–siewnego wystarczy ciągnik o mocy 80 KM

Zobacz galerię

Odpowiedź wydaje się prosta – zrezygnować z pługa. Jednak czym go zastąpić, by ciągnik dał radę, a plony zbierane z pola były co najmniej na takim samym poziomie jak poprzednio? Zmiany dla niektórych mogą być wręcz zniechęcające. Zobaczmy więc, co można zrobić, używając maszyn dostępnych w dużej części gospodarstw.

Pojawienie się w ekoschematach działania promującego uprawę bezorkową postawiło rolników – szczególnie tych, którzy do tej pory bazowali na uprawie orkowej – w trudnej sytuacji. Bowiem aby dostać większe dopłaty, trzeba jakieś ekoschematy zrealizować. Łatwy do wdrożenia wydaje się schemat nazwany „uproszczone systemy uprawy”. Za jego wdrożenie przysługują 4 punkty. Teoretycznie według informacji ARiMR jeden punkt będzie równy 100 zł. Czyli za rezygnację z używania pługa będzie można zgarnąć 400 zł/ha. Ile pieniędzy dostaniemy, tego dowiemy się po kampanii składania wniosków obszarowych. Być może jeśli program będzie cieszył się dużą popularnością, będzie to zaledwie 200 zł/ha. Jednak w tym artykule nie będziemy zajmować się potencjalną wysokością dopłat, a tym, od czego zacząć, chcąc zmienić sposób uprawy w gospodarstwie, oraz kwestią, w jaki sposób te plany zrealizować.

Od czego zacząć?

Jeśli w naszym gospodarstwie dominuje pług, to nie należy rzucać się od razu na głęboką wodę i przestawiać całego gospodarstwa niejako na siłę na uprawę bezorkową. Dużo lepszym rozwiązaniem będzie zrobienie próby na jednym polu lub w każdym gatunku uprawianym w gospodarstwie. Wszystko po to, by sprawdzić, jak taki sposób uprawy będzie sprawował się w naszym gospodarstwie przy posiadanej glebie, parku maszynowym i płodozmianie. Jeśli się nie uda, to z jednej strony koszt nauki (bo tak to trzeba traktować) będzie niewielki, a jednocześnie zebrane informacje będą z całą pewnością przydatne na przyszłość.

Warto także zrobić badania gleby, by uzyskać wiedzę o stanie zasobności naszego pola i uniknąć kłopotów związanych z brakami składników odżywczych dla roślin w przyszłości. Trzeba również zdawać sobie sprawę, że płodozmian składający się w większości ze zbóż nie sprzyja wdrażaniu uprawy bezorkowej. Bardzo ważne jest również poprawne zagospodarowanie słomy po zbiorach. Jeśli ją zbieramy, to nie stanowi ona problemu. Jeśli jednak rozrzucamy, zróbmy to dobrze, bowiem źle rozrzucona słoma będzie stwarzała problemy przez cały sezon wegetacyjny. Spójrzmy jednak, czym i jak upraszczać uprawę, jeśli mamy nieduże gospodarstwo i nie dysponujemy ciągnikiem dużej mocy.

Kompaktowa brona talerzowa

Dużą popularnością wśród rolników w Polsce cieszą się kompaktowe brony talerzowe. Na rynku są dostępne modele o szerokości od 2 m. Takie brony można również doposażyć w różnego rodzaju wały konsolidujące. Tego typu talerzówki dostępne są także w wersji półzawieszanej. Wtedy po drogach poruszają się na wale oponowym, który jest jednocześnie wałem konsolidującym, a ich wymagania co do udźwigu są bardzo małe, dlatego przy małych szerokościach roboczych mogą one pracować z niewielkim ciągnikiem, nawet typu Ursus C-360.

Kompaktowa brona talerzowa sprawdzi się doskonale przy płytkiej uprawie ścierniska, niszczeniu poplonów czy też jako część agregatu uprawowo-siewnego. Doskonale wymiesza z glebą resztki pożniwne oraz pobudzi samosiewy do życia. W kolejnym przejeździe zniszczy je i przygotuje łoże siewne.

Kultywator

A co w sytuacji, gdybyśmy chcieli zejść z uprawą ciut głębiej? Tu pojawia się pewnego rodzaju problem, bowiem z reguły w gospodarstwach preferujących orkę za tę część uprawy odpowiada pług. Czym go zastąpić? Wydaje się, że dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie kultywatora ścierniskowego. Sporo tego typu maszyn używanych i nowych można znaleźć na różnego rodzaju portalach ogłoszeniowych. Jeśli chodzi o szerokość, to są one dostępne już w wersajch od 2 m i jak deklarują ich producenci – minimalna moc ciągnika potrzebnego do pracy wynosi 75 KM. Cena tego typu nowej maszyny to ok. 14 tys. zł.

Do wyboru są zwykle dwa rodzaje zębów: sprężysty i sztywny. Ten ostatni bardziej nadaje się do uprawy bezorkowej, ponieważ może pracować głębiej. Część rolników kupuje używane kultywatory ścierniskowe pracujące do tej pory na redlicach typu sercówki. Zastępuje je redlicami węższymi, dzięki czemu kultywator stawia mniejszy opór podczas pracy. Ważne, by pamiętać, że kultywator z trzema rzędami zębów zostawia bardziej wyrównaną powierzchnię gleby w porównaniu do maszyny dwurzędowej.

Głębosz

Jeśli chcielibyśmy spulchnić glebę naprawdę głęboko, to najlepszym narzędziem będzie głębosz, który spulchnia glebę do 60 cm pod powierzchnią. Maszyny tego typu można kupić już jako jednorzędowe. Moc niezbędna do pracy zależy oczywiście od rodzaju gleby, jaką chcemy spulchnić, ale ciągnik o mocy 75 KM powinien sobie poradzić ze głęboszem w wersji jedno-, być może dwurzędowej. Zabieg głęboszowania niszczy podeszwę płużną, co umożliwia roślinom pobieranie wody i składników pokarmowych z głębszych warstw gleby.

Siew

Jeśli mamy dobrze przygotowaną glebę do siewu, to z umieszczeniem nasion w glebie, nawet w systemie bezorkowym, poradzi sobie klasyczny siewnik stopkowy, który nadal dominuje wśród rolników. Oczywiście, precyzja umieszczenia nasion w glebie będzie niższa. Trzeba pamiętać, że redlice powinny być ostre, a sam siewnik powinien mieć system docisku redlic, by prawidłowo odłożyć nasiona w bruździe siewnej. Oczywiście, jeśli na powierzchni gleby będzie bardzo dużo resztek pożniwnych, to dojdziemy do kresu możliwości technicznych siewnika.

Podczas całego procesu przestawiania gospodarstwa na uprawę bezorkową warto pamiętać, żeby nie robić tego na siłę i za wszelką cenę, a przede wszystkim obserwować zachowanie roślin na polach i wyciągać z tych obserwacji wnioski, a na końcu wdrożyć zmiany w życie. ▪