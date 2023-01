Gospodarstwa, które prowadzą bilans, wiedzą, że obecnie najsensowniejszym sposobem na drogie nawozy jest ich precyzyjny wysiew, a to może się udać jedynie z dobrej jakości rozsiewaczem wyposażonym w nowoczesne technologie. Sprawdziliśmy, co pod tym względem oferują najwięksi producenci tych maszyn.

Kupując rozsiewacz, sprawdzamy już nie tylko to, czy ma solidne wykonanie, czy użyte do jego budowy materiały zapewnią długą żywotność w trudnych i specyficznych warunkach pracy i czy jest prosty w obsłudze. Dzisiaj ważnym aspektem jest to, czy będzie gwarantował wysoką precyzję wysiewu granulatów, co przełoży się na zwiększenie efektywności zabiegu, a tym samym również większy plon lub wygenerowanie oszczędności. Oto kilka przykładów ciekawych rozsiewaczy, które powinny spełnić te warunki.

Sipma Optima PRO

Firma z Lublina ma nowoczesną halę wysiewu, na której testuje własne rozsiewacze, opracowując tabelę wysiewu dla wszystkich dostępnych na rynku nawozów. Sipma podąża za obecnymi trendami i mocno stawia na optymalizację zużycia nawozu. Do najnowszego modelu Optima producent wprowadził topowe technologie rolnictwa 4.0, jednocześnie dostosowując go do standardu Isobus oraz nawiązując współpracę z firmą Topcon. Z narzędzi „smart farming” w rozsiewaczu znajdziemy system nawigacji satelitarnej, który pozycjonując sprzęt na polu, dokonuje jednocześnie automatycznej regulacji szerokości pracy rozsiewacza oraz steruje automatycznie limiterem i siewem granicznym, a także wielkością dawki (...).