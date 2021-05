Jakie będą ciągniki przyszłości?

Patrząc przez pryzmat tego, w jakim kierunku zmierza rozwój ciągników rolniczych należy powiedzieć, że traktory przyszłości będą całkowicie inne. Na czym ta inność może polegać?

Gdybyśmy kilkadziesiąt lat temu powiedzieli naszym dziadkom, że w 2021 r. nowoczesna technologia w połączeniu z nawigacją GPS pozwoli na prowadzenie równoległe maszyn po polu z dokładnością do 1 cm i to bez ingerencji operatora, to staruszkowie z pewnością popukaliby się w czoło.

Kierunki rozwoju ciągników

W krótszym okresie należy spodziewać się ewolucji ciągników, jakie znamy. Będą one bardziej komfortowe, bardziej ekonomiczne, a do tego wydajniejsze i przyjaźniejsze środowisku. Ten kierunek rozwoju jest naturalną koleją rzeczy, jednak nas dzisiaj dużo bardziej interesuje to, jak przeciętne ciągniki będą wyglądać za kolejne kilkadziesiąt lat. Zarys tego widzimy już obecnie.

Rolnictwo w tym okresie będzie musiało zmierzyć się z wieloma problemami, wśród których istotną rolę odegrają kurczące się zasoby ropy naftowej, której przy obecnym wydobyciu zdaniem różnych naukowców może wystarczyć na ok. 50 lat. Kolejnym wyzwaniem będzie konieczność zapewnienia większej wydajności, aby móc wykarmić stale rosnącą liczbę ludności na świecie.

Alternatywne źródła napędu

Gdy w branży motoryzacyjnej wiele lat temu Tesla prezentowała prototypy samochodów elektrycznych, branżowi giganci kwitowali to śmiechem, a jej założyciela - Elona Muska nazywali dziwakiem. Minęło zaledwie kilka lat, a elektryczne samochody w swojej ofercie mają niemal wszyscy liczący się producenci, a Tesla jest jednym z liderów branży.

Dziś, gdy pojawiają się kolejne firmy pracujące nad koncepcją ciągnika elektrycznego jak Monarch Tractor, czy AgXeed, najwięksi producenci maszyn rolniczych nie chcą powielić błędu kolegów z branży motoryzacyjnej i chętnie inwestują w te start-upy.

W kwestii ciągników zasilanych energią elektryczną z pewnością musi minąć jeszcze sporo czasu, a podstawowym problemem jest w tym wypadku wciąż niewystarczająca pojemność baterii. Łatwo zobrazować sobie to w ten sposób, że zdaniem Christopha Gröblinghoffa, dyrektora zarządzającego i prezesa zarządu AGCO/Fendt, ciągnik o mocy 300 KM musiałby być wyposażony w baterie o łącznej wadze 14 t, aby móc pracować w sposób wydajny.

A co, jeśli nie prąd? Cóż, może gaz lub wodór? Znajdziemy już na świecie maszyny, które są z powodzeniem produkowane i zasilane właśnie w ten sposób. Mowa tu chociażby o ciągniku New Holland (...)

