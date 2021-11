John Deere 5070M okiem użytkownika. Jak wypada maszyna po 8 latach?

Przez ostatnie 8 lat John Deere 5070M użytkowany przez Jana Lisa przepracował w niełatwych warunkach 5,5 tys. h. Czy po tym czasie rolnik jest zadowolony ze swojej maszyny?

Stojąc przed zakupem ciągnika, można podejść do tego analitycznie, pieczołowicie wertując dane techniczne konkurencyjnych modeli, lub podjąć nieco przypadkową decyzję, kierując się dobrym wykonaniem traktora, atrakcyjnym wyglądem zewnętrznym oraz renomą stojącą za jego producentem. Dzisiaj opisywany traktor zdecydowanie bardziej wpisuje się w tę drugą strategię zakupową.

Miał być prosty i solidny

W 2013 r. Jan Lis, rolnik z Tarnobrzega w woj. podkarpackim, postanowił kupić prosty ciągnik renomowanej marki o mocy ok. 70 KM. Dotychczas w gospodarstwie użytkowane były ciągniki Ursus C-360, Massey Ferguson 2812 oraz Władimirec T-25. Dlatego też nowy traktor musiał mieć napęd 4x4, oferować wyższy poziom komfortu, a przy tym być ciągnikiem nieskomplikowanym w obsłudze. Wszystkie te wymagania zdawał się spełniać John Deere 5070M, który dodatkowo przypadł do gustu rolnikowi pod względem walorów wizualnych. – W okolicy wówczas nie było tych ciągników, przez co nie miałem skąd pozyskać informacji o ich użytkowaniu. Postanowiłem więc zaryzykować i za 215 tys. zł brutto nabyłem traktor wraz z fabrycznie zamontowanym ładowaczem czołowym oraz osprzętem – tłumaczy Jan Lis.

Ostateczna konfiguracja była bardzo prosta i obejmowała podstawową przekładnię sterowaną mechanicznie 16/16. Z wyposażenia dodatkowego farmer zdecydował się m.in. na fotel amortyzowany pneumatycznie, zaczep automatyczny oraz nieczęsto wybierany w naszym kraju dodatek – grzałkę w bloku silnika.

Mocy nie brakuje

Pod maską ciągnika pracuje 4-cylindrowa jednostka napędowa o pojemności 4,5 l, która generuje niepozorne 70 KM. Ze względu na to, iż silnik nie jest wyposażony w rozbudowane systemy oczyszczania spalin, jak np. filtr DPF czy katalizator SCR, bardzo szybko odpowiada na wciskanie pedału gazu. Co ciekawe, pod względem odczuć operatora w czasie pracy sprawia on wrażenie mocniejszego niż jednostka zakupionego kilka lat później Johna Deere’a 6090M o mocy 100 KM, a jego moc jest dostępna niemal natychmiastowo.

Jako satysfakcjonujące rolnik określa średnie zużycie paliwa, które w przypadku pracy z ładowaczem czołowym wynosi 4-4,5 l na godzinę pracy silnika. Jeśli chodzi o wymianę oleju silnikowego, to jest ona przeprowadzana co 500 h, a w okresie między wymianami na ogół należy dolać ok. 0,5 l oleju.

Praca 365 dni w roku

W związku z tym, że w gospodarstwie utrzymywanych jest ok. 50 krów, ciągnik jest codziennie wykorzystywany w pracy z ładowaczem czołowym. Bardzo szybko rolnik dostrzegł kolejne zalety traktora. – Jako duży plus należy odnotować fakt, że bez problemu wjeżdża on do niskich budynków inwentarskich oraz jest bardzo zwrotny. Dodatkowo oferuje także całkiem niezłą widoczność na osprzęt roboczy – dodaje gospodarz.

Ciągnik na przestrzeni lat współpracował m.in. z 5-skibowym pługiem zagonowym, opryskiwaczem zawieszanym o pojemności 1,2 tys. l czy z kombajnem do ziemniaków Anna. Drobne niedostatki masy są zauważalne przy pracy z opryskiwaczem. Traktor ma dwa komplety kół – wąskie oraz szerokie. Szczególnie przy pracy na wąskim ogumieniu odczuwalny jest niski poziom komfortu.

W czasie przepracowanych 5,5 tys. h nie wystąpiła żadna poważniejsza awaria. Przydarzają się drobne usterki, jak np. spęczniałe przewody paliwowe czy zerwane linki sterujące, jednak ich wyeliminowanie nie nastręcza większych problemów. W międzyczasie przeprowadzana była także kalibracja sprzęgła, kiedy operowanie nim skutkowało szarpaniem. Za kilkaset złotych autoryzowany serwis rozwiązał ten problem i wszystko wróciło do normy. Co ciekawe, w ciągniku w dalszym ciągu znajduje się oryginalny akumulator, a układ rozruchowy nie wymagał żadnej naprawy, co przy wielokrotnym uruchamianiu każdego dnia jest zdaniem rolnika świetnym wynikiem i świadczy o wysokiej jakości całego traktora. – W moim przypadku bardzo ważna jest niska awaryjność ciągnika, gdyż przy tak intensywnej eksploatacji nie mogę sobie pozwolić na częste naprawy i przestoje z nimi związane. Pod tym względem John Deere 5070M sprawdza się jak na razie bardzo dobrze – zaznacza rolnik. W kwestii przekładni pewien niedosyt pozostawia podstawowa skrzynia bez półbiegów, za to dużym udogodnieniem jest rewers elektrohydrauliczny.

ZDANIEM UŻYTKOWNIKA:

Jan Lis

Ciągnik zdecydowanie spełnił moje oczekiwania – do tego stopnia, że niedawno w gospodarstwie kupiliśmy dwa większe modele tego samego producenta. Gdyby miał amortyzację przedniej osi i skrzynię biegów z półbiegami zmienianymi pod obciążeniem, to byłby to traktor idealny, a przy tym bardzo prosty w eksploatacji i w ewentualnych naprawach.

Ocena rolnika: 9/10