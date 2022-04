Klasyczny głębosz z firmy Agrimet

Firma Agrimet na targach Agrotech 2022 po raz pierwszy zaprezentowała rolnikom swoją najnowszą maszynę jaką jest głębosz Multidown.

Głębosz Multidown jest maszyną zawieszaną, jego szerokość robocza to 3 m. Jednak już fabrycznie jest on przygotowany do montażu poszerzeń zwiększających jego szerokość roboczą o metr. Zęby są umieszczone w układzie V po to by zmniejszyć zapotrzebowanie maszyny na moc. Nakładki głębosza są wykonane ze stali Hardox, co ma wydłużać ich żywotność.

Same łapy maszyny są dostępne w dwóch wersjach, krótszej pozwalającej spulchniać glebę do 40 cm oraz dłuższej, gdzie łapa sięga aż do 50 cm głębokości. Maszyna jest wykonana bardzo solidnie.

Posłuchajcie co nam o niej powiedział Michał Kołakowski z firmy Agrimet.