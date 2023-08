W tym roku park maszynowy w żuławskim gospodarstwie pana Tadeusza Rybaka zasiliły dwa nowe kultywatory Cultimer firmy Kuhn. Są to kolejne maszyny tego producenta w tym gospodarstwie. Uprzednio zakupiony został 6-skibowy pług oraz dwa rozsiewacze, które w Polsce występują pod nazwą Rauch Axis.

Gospodarstwo położone w m. Bystra w powiecie gdańskim w całości jest nastawione na produkcję roślinną. Na ok. 700 ha ziemi 3 i 4 klasy uprawiany jest przede wszystkim rzepak (150-200 ha)oraz pszenica (300-400 ha). Pozostałe 100 ha to rośliny strączkowe (głównie groch). Największą część stanowi uprawa bezorkowa, którą rozpoczęto na dużą skalę 5 lat temu. Orane są tylko pola pod strączkowe na zimę.

Sprawdzone – zakupione

W zeszłym sezonie, zarządca gospodarstwa, pan Tomasz Ogonowski, zastanawiał się, w jaki sposób można podnieść wydajność prac przy uprawie pożniwnej.− W naszym gospodarstwie pola są dość rozdrobnione, dlatego zależało nam by skrócić czas pracy na uwrociach. Przetestowaliśmy zawieszany Cultimer i porównaliśmy go z innym ciąganym kultywatorem. Wynik był na korzyść kompaktowego Kuhna, którym w zestawie z ciągnikiem szybciej się manewruje. Przejście na Cultimera pozwoliło na obrobienie kilku dodatkowych hektarów dziennie, co w skali miesiąca robi widoczną różnicę – tłumaczy Pan Tomasz.

Kuhn Cultimer jest kultywatorem, który działa kompleksowo na glebę: ma za zadanie wymieszać i napowietrzać i odpowiednio zagęścić glebę. Zeszłoroczny test przeprowadzony na ścierniskach, przemówił za tym, by kultywatory w kolejnym sezonie 2023, na stałe znalazły się w parku maszynowym gospodarstwa.− Do gospodarstwa zakupiliśmy dwie identyczne maszyny: Cultimer L 300, które pracują z ciągnikami New Holland T.7. Te zestawy maszyn z dodatkowym obciążeniem na przód doskonale sobie radzą na roli. Praca jest zdecydowanie szybsza niż przy maszynie w wersji ciąganej – dodaje pan Tomasz.

Solidne i proste w obsłudze

Kultywatory Cultimer L 300 są przeznaczone do pracy z ciągnikami o mocy w przedziale od 120 do 180 KM, w zależności od warunków glebowych i głębokości pracy – tu zakres pracy może wynosić od 5 do 35 cm głębokości. Maszyny wykonane są na pełnej, zamkniętej ramie.

Kultywatory są prawie bezobsługowe –mają tylko sześć punktów smarnych. Na mocnej konstrukcji zamontowany jest wał HD-liner o średnicy 60 cm z dociskiem 180 kg/m.− Wał dobrze dogniata i rozdrabnia bryły. Jest na hydraulice, dzięki czemu można sprawniej i wygodniej ustawić maszynę na polu. Do naszych maszyn zamówiliśmy zwężane dłuta o szerokości od 8 do 5 cm. Wybraliśmy Kuhna również dlatego, że te maszyny mają największa siłę zrywania na zabezpieczeniach – 600 kg. A staramy się uprawiać glebę możliwie głęboko, na ok. 30 cm – zaznacza Ogonowski.

Sama struktura gleby w gospodarstwie jest dość charakterystyczna dla Żuław Gdańskich – na niektórych kawałkach, górna warstwa orna w zależności od miąższości ma od 20 cm do nawet 1 metra, natomiast pod spodem jest tylko piach. Reszta gliniastych gleb, jak mówi pan Tomasz, jest trudno obrabialna i zazwyczaj wilgotna –stąd wymaga ona głębszej uprawy lub głęboszowania raz na kilka lat, aby na wiosnę nie zastać na polu „jeziora”.

W kultywatorach Cultimer zamontowana jest podwójna sprężyna, która pomimo trudnych warunków glebowych, utrzymuje zęby na stałej głębokości. Kute słupice zębów i ramiona zębów wykonane z elastycznej stali Hardox, mają możliwość odchylania dłuta na boki nawet do 15 cm. To powoduje, że trafiając na przeszkodę, np. w postaci kamieni, zęby nie są wyciągane na powierzchnię, a elementy robocze nie ulegają zniekształceniu. Warto dodać, że dłuta w kultywatorach zakupionych do gospodarstwa wykonane są z węglika spiekanego, które zdecydowanie przedłużają żywotność tych elementów. Zwężenie, o którym wspomniał zarządca, od 8 do 5 cm jest dedykowane właśnie do głębszej pracy na 20-35 cm.

Podsumowując, kultywatory Cultimer, dołączając do rodziny maszyn Kuhn w żuławskim wielkoobszarowym gospodarstwie, gdzie występują ciężkie, wilgotne gleby, bardzo dobrze się sprawdzają przygotowując stanowiska pod siew w technologii uproszczonej.

Tomasz Ogonowski, zarządca wielkoobszarowego gospodarstwa Tadeusza Rybaka, szukał rozwiązania na podniesienie wydajności pracy na uwrociach. W poprzednim sezonie w uprawie pożniwnej porównano kultywator ciągany z zawieszanym Cultimerem, który okazał się wydajniejszy. / fot. Adriana Kaczorowska, farmer.pl

Dwie bliźniacze maszyny Cultimer L 300 trafiły do gospodarstwa w czerwcu tego roku. Dołączyły do pozostałych maszyn Kuhn – m.in. rozsiewaczy i 6-skibowego pługa. / fot. Adriana Kaczorowska, farmer.pl

Do zakupu kultywatora Kuhn przekonała również wytrzymałość - zęby w maszynie zachowują stabilną pozycję nawet w trudnych warunkach. Mechaniczne zabezpieczenie Non-Stop z podwójną sprężyną utrzymuje ząb w glebie do momentu przekroczenia nacisku 600 kg na dłuto. / fot. Adriana Kaczorowska, farmer.pl

Elementy robocze z węglikami spiekanymi gwarantują długi okres użytkowania przy niskich kosztach na hektar. Kute słupice i mocowanie zębów ze stali Hardoks gwarantują stabilną pracę w trudnych warunkach. / fot. Adriana Kaczorowska, farmer.pl