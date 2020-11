Ładniejsze i bardziej komfortowe - zmiany w popularnych modelach Zetora

Zetor wprowadza kilka zmian w modelach Proxima, Forterra i Crystal. Oferta wzbogaca się również o kosiarkę ciągnikową Primo i miniciągnik Compax.

W Zetorach serii Proxima, Forterra i Crystal przede wszystkim wprowadzono zmiany wizualne, ale zmodernizowano też kilka rozwiązań technicznych. Wszystkie ciągniki (z wyłączeniem serii Crystal) mają teraz stylizację spójną z projektem włoskiego studia Pininfarina, które na początek dało nowy wygląd modelowi Major. Wraz ze zmianą wizualną idą w parze zmiany jakościowe, nowe tworzywa sztuczne i lakiery – mają być trwalsze i bardziej odporne na działanie promieni UV. W modelu Crystal jak na razie postanowiono zaczekać ze zmianami stylistycznymi, ponieważ – jak twierdzą przedstawiciele firmy – projekt jest jeszcze dość młody i ciągle podoba się klientom.

We wszystkich trzech seriach dokonano zmian w kabinach. Dotyczą one sterowania oświetleniem, ale przede wszystkim układów ogrzewania i klimatyzacji, które to mają być teraz nawet o 60 proc. wydajniejsze. Nowością jest też otwierany szyberdach – do tej pory przeszklone okno dachowe nie miało funkcji otwierania. Istotnie zmieniono też układy hamulcowe – wprowadzono specjalne hamulce wspomagające przy przednich kołach. Wydajniejsze jest również oświetlenie zewnętrzne.

Szeroki zakres mocy

Seria Proxima obejmuje aktualnie modele o mocy od 75,6 do 117,2 KM dostępne w trzech wariantach wyposażenia. Podstawowa Proxima CL ma skrzynię 12/12 współpracującą z rewersem mechanicznym (tylko do 106,6 KM). Proxima GP różni się od CL tylko przekładnią o większej liczbie przełożeń 16/16 z dwustopniowym wzmacniaczem momentu. Proxima HS jako jedyna może mieć moc aż 117 KM, ponadto jej znaki rozpoznawcze to elektrohydrauliczny rewers i przekładnia 24/24 (3 półbiegi).

Seria Forterra to propozycja dla rolników szukających już nieco większego ciągnika. Moc w wersjach HD (przekładnia 30/30, 3 półbiegi) może osiągać nawet 147 KM. W Forterrach HSX mimo tej samej przekładni maksymalna moc to 136,2 KM. To również największa moc w podstawowej Forterze CL z przekładnią 16/8.

W największym modelu Crystal serce ciągnika stanowi silnik Deutz A.G. TDC 6.1 L6 o mocy 163 KM spełniający najwyższe obowiązujące normy emisji Stage V. Jest to bardzo dobrze wyposażony ciągnik już w wersji standardowej, zapewniający wysoki komfort pracy wykorzystujący w układzie napędowym przekładnię PowerShift własnej konstrukcji Zetora zapewniającą 30 biegów do przodu i do tyłu (trzy półbiegi, pięć zakresów, reduktor). W modelu Crystal również na sezon 2020 wprowadzono kilka modernizacji w kabinie. Podobnie jak w innych modelach poprawiono wydajność układu klimatyzacji, a także wprowadzono nowy wygodniejszy panel do obsługi świateł roboczych – pozwala on np. na automatyczne włączanie się świateł roboczych w zależności od kierunku jazdy ciągnika. Modernizacji uległ też szyberdach, który jest teraz większy i zapewnia lepszą widoczność podczas pracy z ładowaczem czołowym. Podobnie jak w innych modelach, również i w Crystalu wprowadzono nowe, trwalsze tworzywa sztuczne wykorzystywane do wykończenia wnętrza.

Oferta bogatsza o miniciągniki

Jak wspomnieliśmy na początku, firma Zetor rozszerza ofertę o miniciągniki oraz małe ciągnikokosiarki do utrzymania dużych trawników. Minikosiarka samojezdna Primo ma silnik Yanmar o mocy 19 KM współpracujący z mechaniczną skrzynią biegów bądź z przekładnią hydrostatyczną (prędkość maksymalna 13 km/h). Układ tnący ma szerokość 135 cm. Ciągnik wyposażono również w tylny podnośnik o udźwigu 499 kg oraz wałek odbioru mocy (540 obr./min).

Z dwoma rodzajami przekładni może występować również miniciągnik Compax (moc od 25 do 37 KM), który w zależności od użytych opon może być wykorzystywany przy pracach komunalnych, ale też np. na trawnikach. Ta seria ciągników może występować również z kabiną, która ma klimatyzację oferowaną w standardzie. W skład serii wchodzą trzy modele Compax 25, 35 i 40 o mocach 25, 34 i 37 KM. Najmniejszy z nich może mieć przekładnię mechaniczną o 6 przełożeniach do przodu i 2 do tyłu lub hydrostatyczną. Większe modele 35 i 40 mają przekładnię mechaniczną o 12 przełożeniach do przodu i 12 do tyłu lub przekładnię hydrostatyczną o 3 zakresach. Prędkość maksymalna Compaxa to 28 km/h. Mocniejsze wersje mają udźwig tylnego TUZ na poziomie 600 kg i maksymalną wydajność układu hydraulicznego

42 l/min (2 pary wyjść).