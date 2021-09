Ładowarka Kramer KT407 okiem użytkowników

Ładowarka teleskopowa to niezwykle uniwersalna maszyna, bez której wiele gospodarstw nie wyobraża sobie codziennego funkcjonowania. Jak po przeszło dwóch latach intensywnej eksploatacji wypadła ładowarka Kramer KT407?

Jaka powinna być idealna ładowarka teleskopowa? Po negatywnych doświadczeniach z konkurencyjnymi maszynami bracia Sławomir, Jarosław i Dariusz Wilkołazcy z przekonaniem odpowiadają, że bezawaryjna. Czy Kramer spełnił te i inne oczekiwania?

Negatywne doświadczenia

W gminie Bychawa w woj. lubelskim państwo Wilkołazcy prowadzą rodzinne gospodarstwo rolne na powierzchni przeszło 300 ha gruntów ornych, a głównym kierunkiem produkcji jest chów bydła mlecznego – łącznie utrzymywanych jest ponad 200 szt. krów dojnych. Taki profil produkcji powoduje, iż ładowarka używana jest codziennie: załadunek pasz, wywożenie obornika czy ścielenie słomy to chleb powszedni. W przeszłości rolnicy użytkowali ładowarki teleskopowe dwóch konkurencyjnych producentów, jednak ich awaryjność spędzała farmerom sen z powiek. Wiązało się to z licznymi naprawami, przestojami oraz sporymi kosztami. Pojawił się zatem pomysł, aby spróbować czegoś innego. I wtedy na testy do gospodarstwa została dostarczona ładowarka marki Kramer, której dystrybutorem jest firma Wanicki. Testy wypadły bardzo pozytywnie, więc postanowiono zamówić ładowarkę o oznaczeniu KT407. W 2019 r. maszyna ta kosztowała rolników 402 tys. zł brutto.

Mocna i uniwersalna

Ładowarka charakteryzuje się udźwigiem na poziomie 4 t oraz maksymalną wysokością unoszenia sięgającą 7 m. Maszyna napędzana jest 4-cyl. silnikiem Deutza o pojemności 3,6 l. Jednostka ta generuje moc maksymalną na poziomie 136 KM i jest wyposażona w system SCR – jako ciekawostkę można dodać, iż w drugim kwartale 2020 r. zaktualizowano silniki do normy Stage V, co wiązało się z zastosowaniem dodatkowo filtra cząstek stałych (DPF). W kwestii napędu Kramer zastosował przekładnię hydrostatyczną, która zdaniem rolników działa niezwykle precyzyjnie. Ładowarka oferuje trzy zakresy prędkości jazdy: do 7, do 14 oraz do 40 km/h. Co ważne, zakresy te mogą być zmieniane podczas jazdy. W codziennej eksploatacji operatorzy doceniają opcjonalny przycisk redukujący ciśnienie w trzecim obwodzie sterowania, dzięki czemu podpinanie osprzętu jest dużo łatwiejsze, a standardowa pompa wielotłoczkowa o wydatku 140 l/min pozwala na jednoczesną obsługę kilku funkcji hydraulicznych w tym samym momencie.

Zdaniem użytkowników słowa pochwały należą się konstruktorom za zaprojektowanie intuicyjnego wnętrza oferującego przy tym bardzo dobrą widoczność zarówno na osprzęt, jak i na obszar wokół ładowarki.

Ciężka praca w trudnych warunkach

Zacznijmy od gabarytów – przeszło 7 t masy własnej i 2,3 m szerokości oraz 2,3 m wysokości sprawiają, że ładowarka jest stabilna nawet przy załadunku obornika.

– Trzeba przy tym pamiętać, że pełne widły obornika ważą grubo ponad 2 t, stąd wszelkie gwałtowne manewry przy skręconych kołach mogą skończyć się poderwaniem tylnej osi lub nawet wywróceniem maszyny – przestrzega Jarosław Wilkołazki. Jeśli zaś chodzi o średnie zużycie paliwa, to aktualnie komputer pokładowy wskazuje wartość 7,6 l/h, co zdaniem gospodarzy jest dobrym wynikiem.

W pierwszym roku maszyna przepracowała ok. 1,8 tys. godzin, co świadczy o jej bardzo intensywnej eksploatacji. Po przeszło dwóch latach pracy licznik wskazuje wartość ok. 3 tys. h. – Po roku kupiliśmy drugą, nieco większą ładowarkę Kramer KT557, przez co KT407 będzie już nieco odciążona – tłumaczy Jarosław Wilkołazki. Kramer KT407 oferuje 3 tryby jazdy: psi chód, skrętne 4 koła oraz skrętne przednie koła. Opcja dwóch skrętnych kół wykorzystywana jest tylko podczas jazdy po drogach publicznych – wówczas możliwe jest rozwinięcie maksymalnej prędkości 40 km/h.

Komfort codziennej pracy w olbrzymim stopniu podnosi także amortyzacja wysięgnika (wyposażenie opcjonalne). Jeśli zaś chodzi o usterki, to rolnicy doświadczyli jak dotąd dwóch. Pierwszą z nich był wyciek z przewodu hydraulicznego, a druga, poważniejsza, dotyczyła awarii siłownika hydraulicznego. Na szczęście pomimo upływu gwarancji siłownik został wymieniony bezkosztowo przez sprzedawcę maszyny. Biorąc pod uwagę awaryjność poprzednich ładowarek użytkowanych w gospodarstwie, Sławomir Wilkołazki twierdzi, iż pod tym względem Kramer wypada nad wyraz dobrze. A jeśli chodzi o drugą zakupioną ładowarkę, Kramer KT577, to została ona doposażona m.in. w hydrauliczne ryglowanie osprzętu oraz hydrauliczne hamulce transportowe. Dodatkowo znalazł się w niej również bogatszy pakiet oświetlenia – ten z modelu KT407 jest niewystarczający do w pełni komfortowej pracy po zmierzchu.

Opinia rolników:

Na zdjęciu od lewej: Jarosław, Dariusz oraz Sławomir Wilkołazcy

Kramer spełnił nasze oczekiwania w kontekście niskiej awaryjności, a dodatkowo oferuje dużo wyższy poziom komfortu, aniżeli miało to miejsce w przypadku poprzednio użytkowanych ładowarek. Mamy nadzieję, że dalsza eksploatacja obu maszyn będzie równie satysfakcjonująca i mało awaryjna.

Ocena rolnika: 9/10