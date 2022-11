Maschio Gaspardo 4 listopada tego roku zawarło umowę na mocy której stało się akcjonariuszem większościowym w start-upie Free Green Nature.

Umowa zawarta pomiędzy Maschio Gaspardo, a Free Green Nature przewiduje objęcie podwyższenia kapitału zakładowego wraz z nabyciem większościowego pakietu akcji przez Maschio Gaspardo. W nowym zespole założyciele start-upu, Valter Mazzarolo i Valerio Balliana, odegrają strategiczną rolę w rozwoju produktu i firmy, jednocześnie zachowując role operacyjne.

Free Green Nature zostało założone w roku 2020. Jego pierwszy projekt to robot ICARO X4, przeznaczony do naświetlania winnic oraz sadów promieniami UV-C,. Maszyna pracuje całkowicie autonomicznie i pozwala ograniczyć nawet o 90 proc. wykorzystanie środków chemicznych, przy tej samej jakości zbieranego plonu. Zastosowanie robota ICARO X4 pozwala zapobiegać chorobom takim jak: mączniak rzekomy, mączniak prawdziwy i botrytis, typowy dla winnic. Proces naświetlania promieniami ultrafioletowymi UV-C jest całkowicie bezpieczny dla ludzi i środowiska dzięki autonomicznej nawigacji i czujnikom do wykrywania ludzi. Oprócz drastycznej redukcji chemikaliów w uprawie winorośli, ten robot zmniejsza emisję CO2 dzięki silnikowi ze zintegrowanym systemem hybrydowym. Dzięki inteligentnej autonomicznej jeździe zmniejszają się nawet koszty stałe operatora odpowiedzialnego za prowadzenie tradycyjnego systemu.

To przejęcie stanowi dla nas strategiczną inwestycję. Oprócz możliwości rozszerzenia asortymentu przez Maschio Gaspardo rozpoczyna się nasza obecność w segmencie robotów do uprawy winorośli i zdobywamy nową wiedzę w bardzo specyficznym obszarze, jakim jest mechatronika, gdzie know-how ma fundamentalne znaczenie za rozwój coraz bardziej innowacyjnych maszyn. - mówi Andrea Maschio, prezes Maschio Holding

Robot Icaro X4 porusza się po sadzie całkowicie autonomicznie. Fot. Free Green Nature

Precyzyjne prowadzenie

Projekt opiera się na wyrafinowanym systemie technologii, od mechaniki, przez kinematykę, po elektronikę i informatykę. Firma samodzielnie opracowała system RTK (Real Time Kinematic), składający się z anten do georeferencji, przyjaznego dla użytkownika systemu telemetrycznego dostępnego również ze smartfonów, stacji analiz środowiskowych (meteorologicznych) i kamer bezpieczeństwa ze sztuczną inteligencją, wszystko zgodnie z wymogami przepisy przemysłu 4.0.