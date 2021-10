Massey Ferguson serii 5S i 8S - nowy design… i co jeszcze?

Rok 2021 obfituje w szereg nowości marki Massey Ferguson.

Na rynek trafiły przede wszystkim serie ciągników 5S i 8S, które przyciągają uwagę już samym wyglądem, ale wnoszą też sporo zmian technicznych. Pojawiły się także nowe ładowarki teleskopowe.

W ostatnich latach firma Massey Ferguson należąca do koncernu AGCO skutecznie umacnia swoją pozycję na polskim rynku, m.in. rozbudowując sieć dealerską oraz wprowadzając nowe modele maszyn dopasowanych do potrzeb naszego rynku. Marka oferuje dzisiaj bardzo szeroką gamę produktów, choć oczywiście pierwsze skojarzenie z logo MF dotyczy ciągników. W tym obszarze dzieje się bardzo dużo – marka oferuje traktory, począwszy od kompaktowych „sadowników” aż po 400-konną serię 8700, a wśród nich maszyny w różnych wersjach specyfikacji i tym samym poziomów cenowych.

Niewątpliwie kluczowymi nowościami w tym roku są nowe serie 8S i 5S. Nie trzeba być ekspertem, żeby je rozpoznać – design jest zdecydowanie charakterystyczny. Łatwo dostrzec podobieństwo nowych ciągników do modeli ciągników MF z lat 80. i 90. XX w., które cały czas cieszą się dobrymi opiniami użytkowników i jednocześnie dużą popularnością na rynku wtórnym.

Nowość w stylu neo-retro

W ciągnikach 8S styl neo-retro widać przede wszystkim w liniach osłon silnika z charakterystycznym szarym opasaniem oraz w kolorze i bryle kabiny. Cała seria charakteryzuje się unikalnym usadowieniem kabiny w stosunku do przedziału silnikowego – są one zupełnie oddzielone, co wpływa na zmniejszenie wibracji stanowiska operatora i obniżenie hałasu. Rozwiązanie to nosi nazwę „Protect-U”. Dzięki poziomowi hałasu wynoszącemu zaledwie 68 dB kabina MF-a 8S jest jedną z najcichszych na rynku, a dzięki objętości wewnętrznej wynoszącej 3,4 m³ jest również zaliczana do grona kabin najbardziej przestronnych.

Modele serii MF 8S mogą być wyposażone w przekładnię Dyna-7 (7 półbiegów, 4 zakresy), która jest rozwinięciem dobrze znanej skrzyni Dyna-6 lub w dwusprzęgłową skrzynię biegów Dyna E-Power. Zalety tej przekładni są niemal takie, jak w przypadku przekładni bezstopniowej (CVT). Zmiana biegów jest praktycznie niewyczuwalna i można ustawić priorytety działania, a komputer sam dostosuje parametry pracy, pozwalając poruszać się np. jak najbardziej wydajnie lub ekonomicznie. Wkrótce do oferty dołączą również maszyny wyposażone w przekładnie bezstopniowe Dyna-VT zapożyczone z większej serii MF 8700 S.

Udźwig tylnego TUZ wynosi 10000 kg, a nowy opcjonalny przedni podnośnik o udźwigu 4800 kg jest w pełni zintegrowany z ciągnikiem i teraz dostępny z opcją gniazda Isobus. Wydajność układu hydraulicznego to: 150 l/min lub opcjonalnie aż 205 l/min, który może być również dostarczony w wersji ECO generującej taki przepływ już przy 1650 obr./min (270 l/min przy maksymalnej prędkości obrotowej silnika).

Mocny kompakt

Seria 5S zastąpi dobrze znaną serię 5700 S. Traktory wpisują się w charakterystyczne wzornictwo i standardy komfortu z ciągników serii 8S, ale cały czas są to maszyny kompaktowe, ze ściętą z przodu maską, także ciągle pozostają specyficzne dla tych maszyn cechy. To one wraz z małym promieniem skrętu (4 m), wydajną hydrauliką i sterowaniem sprawiają, że traktory świetnie sprawdzają się we współpracy z ładowaczem czołowym, który może być fabrycznie zamontowany na jednej linii produkcyjnej.

W skład serii 5S wchodzi pięć modeli ciągników wyposażonych w silniki Agco Power o pojemności 4,4 l i mocy od 105 KM do 145 KM. Ciągniki dostępne są w trzech wersjach wyposażenia: podstawowej Essential, średniej Efficient i najwyższej Exclusive. Mogą być wyposażone w przekładnię Dyna-4 z funkcją Speedmatching lub Dyna-6 z funkcją Autodrive (automatyczną zmianą przełożeń).

Każdy z pięciu nowych modeli ma rozstaw osi 2,55 m. Maksymalna wydajność układu hydraulicznego to do 100 l/min, a udźwig tylnego TUZ to aż 5700 kg w całym zakresie podnoszenia. Nowa, wzmocniona oś przednia gwarantuje teraz udźwig przedniego TUZ do 3000 kg, natomiast dopuszczalna masa całkowita ciągników to 9500 kg.

6 modeli „teleskopów”

Oprócz ciągników firma prezentuje w tym roku także inne nowości. Interesujące są np. ładowarki teleskopowe serii TH. To sześć modeli napędzanych 4-cylindrowymi silnikami o poj. 3,4 l. Dwa zwinne, półkompaktowe modele o wymiarach zaledwie 2,1 m szerokości i 2,1 m wysokości to sprzęt idealny do pracy w ograniczonych przestrzeniach i tradycyjnych budynkach gospodarczych. Te maszyny oraz większy model TH 7035 napędzane są silnikiem o mocy 100 KM przy przepływie hydraulicznym 100 l/min i zapewniają udźwig 3 t. Model TH 6030 może podnosić ładunki do 6 m, a TH 7030 do 7 m. Większy model MF TH.7035 ma udźwig 3,5 t do 7 m.

Trzy większe ładowarki teleskopowe TH są napędzane silnikami osiągającymi moc 135 KM. Te maszyny wyposażone są w hydraulikę load-sensing o wydajności 190 l/min i w zależności od modelu oferują wysokość podnoszenia od 6,5 m do 7,5 m oraz udźwig od 3,4 t do 4,3 t w modelu MF TH.8043, który może być również wyposażony w łyżkę o pojemności 3500 l. Nowe ładowarki to znacznie ulepszona obsługa dzięki wysokiej jakości fotelowi, nowej dźwigni MF Power Control, dźwigni gazu ręcznego, opcjonalnemu 7-calowemu kolorowemu wyświetlaczowi dotykowemu i kamerze cofania. Wszystkie modele zostały wyposażone w przekładnie hydrostatyczne.

Nowe maszyny Massey Fergusona będzie można było zobaczyć podczas wrześniowych targów Agro Show. Zapraszamy do śledzenia naszego portalu - będziemy pisać o naszych wrażeniach z Bednar!