10 milionów silników od Deutz AG

Kiedy w 1876 r. Nicolaus August Otto, wynalazca czterosuwowego silnika spalinowego, założył w Kolonii firmę Deutz AG, nikt jeszcze nie marzył o pojazdach czy ciągnikach rolniczych.

Dziś Deutz AG ma co świętować, bo kolońską fabrykę opuścił właśnie 10-milionowy egzemplarz silnika. Jednostka to sześciocylindrowy silnik serii TCG 7,8 H2, którego źródłem zasilania jest - jak przystało na dzisiejsze czasy - wodór.

Ina Brandes, minister transportu Nadrenii Północnej-Westfalii na zdjęciu z Frankiem Hillerem, dyrektorem generalnym Deutz AG pokazują wodorowy silnik fot. Deutz AG

Jak powiedział Frank Hiller, dyrektor generalny Deutz AG: - Dziesięciomilionowy silnik stanowi kamień milowy w naszej długiej oraz pełnej sukcesów historii i jesteśmy bardzo dumni z tego osiągnięcia. Niezależnie od tego, czy jest to silnik wysokoprężny, elektryczny czy wodorowy, każdego dnia wymyślamy silnik na nowo. Dla naszych klientów budujemy najczystsze i najbardziej wydajne silniki na świecie.

Firma z Kolonii stawia na podejście neutralne pod względem technologicznym, aby zmaksymalizować swój wkład w zrównoważony rozwój. Deutz AG zaprezentował swój pierwszy gotowy do wprowadzenia na rynek silnik wodorowy już w połowie sierpnia ubiegłego roku i planuje rozpocząć jego pełną produkcję w 2024 r.

Wodorowy silnik TCG 7.8 H2 uzupełnia strategię elektryfikacji i badań nad nieemisyjnym zasilaniem rozpoczętą w 2017 r. Ponadto strategiczne partnerstwo w dziedzinie badań nad ogniwami paliwowymi z Blue World Technologies pomaga firmie Deutz AG zintensyfikować działalność w dziedzinie neutralnych systemów napędowych.

Linia produkcyjna zakładów w Kolonii fot. Deutz AG

Nieustanny wzrost produkcji zakładów Deutz w Kolonii

Warto zaznaczyć, że Deutz AG już w sierpniu 2021 r. poinformował, że wszystkie silniki kolońskiej fabryki spełniają już normę EU Stage V – najwyższą normę emisji UE.

Deutz AG odnotował znaczny wzrost sprzedaży i obrotów handlowych w trzecim kwartale 2021 r., podobnie jak to miało miejsce w pierwszej połowie roku. Zamówienia wzrosły o 56,5 proc., do wartości 485,2 mln euro, dzięki ciągłemu wzrostowi popytu w głównych segmentach produkcji silników. Sprzedaż jednostkowa wzrosła o 49,1 proc. do 51 732 silników, podczas gdy przychody wzrosły o ponad 30 proc.