Wielki kryzys przełomu lat 20. i 30. dotknął także Ursusa, który został przejęty przez BGK i przekazany w zarząd Państwowych Zakładów Inżynierii. Wkrótce na terenie fabryk Ursusa produkowano silniki, pojazdy i inne ważne elementy dla potrzeb wojska.

Wracamy do opowieści o Ursusie. Wprawdzie rok 2022, w którym obchodziliśmy stulecie wyprodukowania pierwszego ciągnika rolniczego, minął, ale tak naprawdę nie ma to znaczenia. Opowieść możemy snuć dalej, poza tym w 2023 r. obchodzimy kolejną okrągłą rocznicę – tym razem 130-lecia utworzenia firmy Ursus.

Ursus bankrutuje po raz pierwszy

Złe zarządzenie, rosnące długi, problemy ze zbytem ciężarówek Ursus A i opóźniony start produkcji samochodów spowodował bankructwo Zakładów Mechanicznych Ursus i przejęcie ich przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Na podstawie porozumienia sporządzonego przez Ministerstwo Spraw Wojskowych, Ministerstwo Skarbu i Bank Gospodarstwa Krajowego późniejszy producent traktorów w 1930 r. został przekazany Państwowym Zakładom Inżynierii, które miały za zadanie stworzyć polski koncern mechaniczny. Wówczas w skład ZM Ursus wchodziły: Fabryka Silników i Armatur w Warszawie przy ul. Skierniewickiej oraz nowoczesne fabryki w Czechowicach - Fabryka Samochodów Ciężarowych „Ursus” oraz Odlewnia Żeliwa i Metali Nieżelaznych.

PZInż. przejmuje Ursusa

PZInż. akcje Ursusa kupiły za symboliczną kwotę 1 tys. zł. W efekcie fabryki na Woli i w Czechowicach zostały po prostu upaństwowione, choć według zapisów umowy było to jedynie wydzierżawienie do 1941 r. Zadłużenie Ursusa w kwocie 26,4 mln zł zostało przejęte przez nowego właściciela, któremu BGK udzielił pożyczki na spłatę (PZInż. miały spłacić dług w ciągu 35 lat).

Państwowe Zakłady Inżynierii powstały w marcu 1928 r. z inicjatywy ministra przemysłu i handlu Eugeniusza Kwiatkowego z zadaniem stworzenia polskiego koncernu produkującego przede wszystkim sprzęt na potrzeby armii, ale nie tylko. Bazą koncernu były dawne Centralne Warsztaty Samochodowe, które w tym czasie zajmowały się m. in. produkcją samochodów osobowych CWS T-1.

Logo PZInż. przy pomniku zamordowanych przez Niemców pracowników ZM Ursus. fot. K. Pawłowski

Co produkowano w dawnym Ursusie?

W latach 30., już po przejęciu Ursusa, w skład Państwowych Zakładów Inżynierii wchodziły: Dyrekcja Naczelna i Biuro Studiów przy ul. Terespolskiej 32/36 w Warszawie (dawne CWS), Fabryka Samochodów Ciężarowych „Ursus” w Czechowicach, Odlewnia Żeliwa i Metali Nieżelaznych w Czechowicach, Fabryka Silników i Armatur przy ul. Skierniewickiej, Fabryka Samochodów Osobowych i Półciężarowych przy ul. Terespolskiej w Warszawie (dawne CWS), stocznia rzeczna w Modlinie, tartak w Osowcu oraz Warszawska Stacja Obsługi CWS i Ursus przy ul. Podskarbińskiej.

W latach 30. fabryki dawniej wchodzące w skład ZM Ursus produkowały bardzo zróżnicowany sprzęt. Zakład zlokalizowany przy ulicy Skierniewickiej nadal specjalizował się w budowie silników i elementów niezbędnych do ich wykonania. Na warszawskiej Woli budowano m. in. silniki do okrętów marynarki wojennej na licencji szwedzkiej firmy Nohab, która znana była także z produkcji popularnych w Europie lokomotyw. Wysokoprężna jednostka posiadała moc 520 KM i osiem cylindrów w rzędzie.

Do niedawna jeden ze zbudowanych w dawnym Ursusie silników mogliśmy oglądać w Muzeum Zalewu Wiślanego w Kątach Rybackich. W lipcu 2022 r. eksponat przewieziono do tworzonego Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego w Łebie. Motor został wyjęty ze złomowanego w 2009 r. kutra rybackiego Wła-54 i został przekazany do placówki muzealnej w 2015 r. Z pewnością wcześniej napędzał przedwojenny okręt z oznaczeniem ORP, ale nie wiadomo który.

Warsztaty Portowe Marynarki Wojennej w Gdyni - wstawianie silnika na okręt. Widoczny okrętowy silnik wysokoprężny wyprodukowany przez Ursus na licencji firmy Nohab. fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Oprócz tego ZM Ursus wykonywał niektóre elementy silnika lotniczego Bristol Jupiter oraz Bristol Pegasus produkowanego przez Polskie Zakłady Skoda na Okęciu jako PZL Jupiter i Pegaz.

W znacznie większym stopniu Ursus przysporzył się polskiemu lotnictwu produkując w całości (po części odlewnia w Ursusie, jak i fabryka na Woli) silniki małej mocy na licencji czechosłowackiej firmy A.S. Walter Tovarny. Jednostki nosiły nazwę PZInż. Junior oraz PZInż. Major. Produkcję obu typów uruchomiono w 1935 r. i przeniesiono ją w 1938 r. do nowej fabryki lotniczej PZL WS-2 w Rzeszowie. Łącznie zbudowano około 600 sztuk tych jednostek (500 sztuk – Junior, 100 sztuk – Major), które służyły do napędu samolotów szkolno-łącznikowych RWD-8 oraz akrobacyjnych RWD-10.

Czołgi, autobusy i motocykle

Bardzo ważnym elementem koncernu PZInż. były fabryki Ursusa w Czechowicach. To tam ulokowano produkcję podwozi autobusowych, ciężarówkowych i silników na licencji Saurera, a także bardzo ważnych z punktu widzenia obronności kraju czołgów rozpoznawczych TK i TKS, czołgów lekkich 7TP, lekkich ciągników artyleryjskich C2P, ciężkich ciągników typu C7P.

Po zaprzestaniu produkcji Ursusów A przełomem w produkcji własnych autobusów i ciężarówek miała być licencja od szwajcarskiej firmy Adolph Saurer AG. Już w maju 1930 r. polski rząd podpisał ze szwajcarami umowę, na mocy której PZInż. mógł produkować różnego rodzaju podwozia z silnikami Saurera.

Warto wspomnieć, że państwowy, kierowany przez ministerstwo, PZInż. chętnie kupował licencje. Oprócz wspomnianych powyżej czechosłowackich silników lotniczych oraz szwajcarskich silników i podwozi w październiku 1931 r. podpisano umowę z turyńską Fabbrica Italiana Automobili Torino (FIAT) na produkcję samochodów osobowych i lekkich ciężarówek w dawnych zakładach CWS. Powód brania licencji był prozaiczny – w warunkach gospodarczych tamtych czasów, a także zacofania Polski na nowe technologie z napisem „opracowano w Polsce” czekano by 5 – 6 lat, a tyle czasu II RP po prostu nie miała.

Polski Saurer z Ursusa

W Czechowicach miały powstawać głównie sześciocylindrowe, wysokoprężne silniki typu BLD oraz podwozia typu 3BLDPL oraz 4BLDP, różniące się ładownością. Nadwozia do pojazdów miały powstawać przy Terespolskiej, a także w różnych zakładach na terenie całego kraju.

Pokaz sprzętu wojskowego wytwarzanego przez polskie zakłady, zorganizowany dla komisji budżetowej senatu w Warszawie. Uczestnicy pokazu oglądają silnik wysokoprężny Saurer BLD, fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Produkcja ruszyła już na początku lat 30., ale niestety Polski Saurer cierpiał na problemy jakościowe, szczególnie na początku produkcji. Silniki pracowały głośno, nierówno i często ulegały awariom. W gazetach nie brakowało krytycznych słów kierowanych w stronę PZInż. Gdy na przystanek podjeżdżał Mercedes było cicho i przyjemnie, a w przypadku Polskiego Saurera słychać było nierówną pracę motoru i spory hałas.

W 1935 r. renegocjowano umowę. Oprócz lepszych warunków finansowych, w dokumencie zawarto klauzulę, że Polacy będą mieli dostęp do wszystkich silników Saurera. Szwajcarzy zastrzegli jednak, że polska strona nie może ich montować w samolotach oraz pojazdach osobowych z liczbą miejsc mniejszą niż osiem (co mogło być wynikiem innej umowy – tej z Fiatem, który miał monopol w PZInż. na pojazdy osobowe).

Pierwsze Saurery posiadały nadwozia projektu Stanisława Panczakiewicza, twórcy m. in. jednego z pierwszych polskich samochodów osobowych CWS T-1 i nowoczesnego prototypu limuzyny nazwanej Lux Sport (i wielu, wielu innych). Z przodu autobusy charakteryzowały się typowym dla szwajcarskiej marki „dziobem” i nie były jeszcze czymś nadzwyczajnym.

Autobus Zawrat linii

Polskie tankietki i czołgi

Dopiero w 1936 r. powstało 12 autobusów marki PZInż Zawrat, również projektu Panczakiewicza, bazujących na elementach Saurera. Nowy autobus otrzymał opływowe nadwozie z nietypowymi, obłymi błotnikami przednimi. W następnym roku powstało kolejne 6 sztuk Zawratów. Pojazd często pokazywano w kronikach i gazetach jako wspaniałe dzieło polskich inżynierów. Niestety prawda o maszynach nie była tak piękna jak ich nadwozia. Wprawdzie autobusy wyposażono bardzo luksusowo, ale mocno podnosiło to ich cenę. Poza tym były mało zwrotne i nie nadawały się do linii miejskich. W efekcie tańsze i praktyczniejsze okazywały się autobusy zbudowane na podwoziu Chevroleta, Polskiego Fiata, albo nawet sprowadzane z zagranicy. Na domiar złego silniki diesla typu BLD nadal nie grzeszyły niską awaryjnością. Na szczęście Zawrat miał też zalety – np. całkowicie metalowe nadwozie, co zwiększało jego żywotność (wiele autobusów budowano wówczas jeszcze na drewnianych szkieletach) oraz bardzo solidną i wytrzymałą ramę.

Znacznie ważniejsze od sześciocylindrowej jednostki było opracowanie przez polskich inżynierów mniejszej, czterocylindrowej wersji silnika BLD. Taki motor miał za zadanie napędzać lekkie pojazdy wojskowe, takie jak tankietki 7TP i ciągniki artyleryjskie C7P. Silnik otrzymał oznaczenie PZInż 205 i 235 (BLDb).

Wkroczenie wojsk polskich do Czeskiego Cieszyna. Kolumna czołgów lekkich 7TP podczas defilady, fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Kolejnym krokiem w rozwoju współpracy z Saurerem było zainteresowanie się PZInż. podwoziem 3CT1D z nowoczesnym silnikiem typu CT1D. Na tej bazie pracowano na Terespolskiej nad ciężarówkami PZInż. 153C i autobusami PZInż 153. Ze względu na wojnę prace nie wyszły poza fazę prototypów. Choć najprawdopodobniej silnik CT1D został przynajmniej raz użyty w gotowym pojeździe.

Rozwinięciem tych prac było powstanie pod koniec lat 30. autobusów dla PKP w Zakopanem. Według nielicznych źródeł w PZInż powstało wówczas 10 autobusów o bardzo nowoczesnej, opływowej linii nadwozia. Samochód wykonano na podwoziu Polskiego Fiata 621R, a napędzał go właśnie silnik Saurera. Do tej pory nie wiadomo czy była to jednostka czterocylindrowa znana z tankietek czy nowy motor typu CT1D. Autobusy bardzo się podobały i robiły dobre wrażenie – stąd w archiwach można znaleźć wiele fotografii tych maszyn.

Nowoczesny autobus PZInż. na podwoziu Polskiego Fiata 621R z pracującym pod maską silnikiem Saurera, fot. domena publiczna

Warto jeszcze wspomnieć, że Odlewnia Żeliwa i Metali Nieżelaznych w Czechowicach była także ważnym elementem koncernu i produkowała odlewy silników oraz podwozi do produkcji własnej PZInż. oraz odlewy ze stopów metali lekkich dla potrzeb przemysłu lotniczego. W Ursusie powstawały elementy nie tylko do pojazdów militarnych i autobusów, ale także do motocykli Sokół i Polskich Fiatów.

A skoro przy Polskich Fiatach jesteśmy to warto jeszcze napisać o kolejnym prototypie spod znaku PZInż. W 1937 r. na zlecenie Polskich Linii Lotniczych LOT powstał ciągnik kołowy PZInż. 322, którego produkcję zaplanowano na rok 1940. Pojazd służył do holowania samolotów pasażerskich na Okęciu. Pojazd jeździł nie tylko na terenie lotniska, ale także w hangarach - pod skrzydłami samolotów i w ciasnych zaułkach, dlatego pojazd był wąski, niski i krótki – a co za tym idzie wyglądał jak ciągnik rolniczy, podobny do produkowanego wówczas Deutza czy Hanomaga. Pod maską osobliwego traktora pracował silnik z Polskiego Fiata 508 „Junak” oraz skrzynia biegów z jego wersji militarnej zwanej „łazikiem”. Tylny most zaadaptowano z ciężarówki Polski Fiat 621L „Tur”. Ciągnik posiadał także reduktor pozwalający na dodatkową zmianę charakterystyki szybkości i uciągu, zaś koła przypominały układ znany z traktorów - z przodu zamontowano mniejsze z Junaka, zaś tylne pochodziły z ciężarowego Tura.

Tysiące produktów w jednym koncernie

O autobusach Zawrat, powstających na Terespolskiej Polskich Fiatach i motocyklach Sokół, tankietkach, czołgach, ciągnikach artyleryjskich można pisać jeszcze w nieskończoność. Do tego należałoby dodać kilka nazwisk inżynierów pracujących w PZInż. – takich jak Edward Habich (konstrukcje pojazdów specjalnych), Kazimierz Studziński (konstrukcje podwoziowe), Zdzisław Rytel (konstrukcje silnikowe), Tadeusz Rudawski (konstrukcje motocyklowe), Stanisław Pańczakiewicz (konstrukcje nadwoziowe), Stanisław Lubowiecki (układy elektryczne), Witold Jakusz i Jerzy Werner (konstrukcje ciągnikowe) oraz Tadeusz Tański, który współpracował w zakresie konstrukcji samochodów.

Jednak farmer.pl to nie portal o pojazdach militarnych, samochodach i motocyklach – wystarczy krótki zarys tego co i w jaki sposób trafiło do produkcji w Ursusie w latach 30. A co do wybitnych inżynierów to wrócą oni w późniejszych odcinkach, gdy Ursus znów zwróci się w kierunku pojazdów użytkowych i rolniczych.

Kolejne części opowieści o Ursusie zaczniemy od II Wojny Światowej, a skończymy na pierwszych latach w nowej Polsce… Ludowej.