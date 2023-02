W historii Ursusa w odcinkach doszliśmy do czasów II Wojny Światowej. Wbrew pozorom to bardzo ciekawy i istotny moment dla Ursusa i jego dziejów. Pod okupacją niemiecką ZM Ursus działały jako składnik przedsiębiorstwa Waverma i produkowały sprzęt dla Wehrmachtu.

W wielu publikacjach, głównie internetowych, czasy wojny w historii ZM Ursus są opisywane za pomocą kilku zdań, które zamykają się w stwierdzeniu, że fabryka działała dla Wehrmachtu, a pod koniec konfliktu maszyny zostały przez wycofujących się Niemców wywiezione na Dolny Śląsk.

Traktowanie po macoszemu tego okresu to duży błąd. Na szczęście są publikacje, które poważnie opisują ten okres. Do takich książek należą m. in. „Dzieje Ursusa w zarysie” Jerzego Domżalskiego czy praca zbiorowa pt. „Ursus” wydana przez Ludową Spółdzielnię Wydawniczą w 1978 r.

Pomoc na froncie i planowy brak zbombardowania

Na początku konfliktu ZM Ursus były ważnym obiektem dla polskiej armii, w końcu to tutaj powstały czołgi, ciągniki artyleryjskie i inne pojazdy broniące w tych dniach ojczyzny. Koncern PZInż., w skład którego wchodził Ursus, zorganizował nawet specjalne pociągi naprawcze, które wyposażono w odpowiedni sprzęt, części zamienne, fachowców, który jechał na tyłach frontu i pomagał żołnierzom. Niestety wróg to widział i pociąg był celem licznych bombardowań i z czasem w coraz mniejszym zakresie mógł realizować swoje cele. Resztki załogi i sam pociąg dostały się do sowieckiej niewoli pod Trembowlą w dniu 17 września.

Kolumna marszowa lekkich czołgów 7 TP powstałych w Czechowicach podczas manewrów w 1939 r., fot. Narodowe Archiwum CyfroweWe wrześniu 1939 r. czechowickie i wolskie zabudowania fabryczne nie zostały naruszone niemieckimi bombami. Nie było to niedopatrzenie hitlerowców, a doskonale zaplanowane działania, bowiem w późniejszym czasie wszystkie fabryki wchodzące niegdyś w skład ZM Ursus zaczęły działalność na potrzeby wojsk niemieckich.

W efekcie obie fabryki dawnego Ursusa (na Woli i w Czechowicach), warsztaty w fortach Bema oraz fabryka obrabiarek Stowarzyszenia Mechaników Polskich z Ameryki w Pruszkowie zostały połączone w jeden organizm, otrzymały niemieckie kierownictwo, a produkcję dostosowywano do potrzeb Wehrmachtu. W Czechowicach skorzystano nawet z części zgromadzonych w magazynach i dokończono z nich produkcję silników samolotowych oraz samochodów ciężarowych Saurer. Powstało nawet kilka lub kilkadziesiąt czołgów 7TP, które w 1940 r. walczyły po stronie hitlerowców w Norwegii.

Wkrótce (najprawdopodobniej w 1940 r.) wszystkie wyżej wymienione zakłady weszły w skład nowej spółki Warschauer Vereinigte Maschinenfabriken GmbH, w skrócie nazywaną Waverma. Zakłady podpisały umowę z firmą Fahrzeug- und Motorenwerke GmbH z ówczesnego Breslau (Wrocław) znaną pod marką Famo.