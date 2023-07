Porównując pierwsze półrocze 2022 r. - każdy miesiąc 2023 r. przynosi spadki w sprzedaży nowych ciągników rolniczych. Różnica w rejestracjach sięga 12,5 proc.





Czerwiec 2023 r. był kolejnym miesiącem, w którym zarejestrowano mniej nowych ciągników rolniczych niż miało to miejsce w ubiegłym roku.

Spory spadek sprzedaży ciągników rok do roku

W danych CEPiK-u pojawiło się 768 szt. takich maszyn, a to o 10 szt. mniej niż przed miesiącem, co jednocześnie daje drugi najgorszy wyniki w tym roku (po styczniu) - wylicza w swoim raporcie Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych.

Takie dane (zniżka w stosunku do okresu wiosennego) w zasadzie nie dziwią - miesiące letnie to z reguły mniejsze zainteresowanie ciągnikami zarówno nowymi jak i używanymi. Jednak ilość porównana w stosunku do czerwca 2022 r. to aż o 160 rejestracji mniej, a do czerwca 2021 r. - aż o 469 szt. W całym pierwszym półroczu 2023 r. zarejestrowano 4900 szt. nowych ciągników i to jest o 698 szt. mniej niż w pierwszym półroczu 2022 r., co w ujęciu procentowym daje zniżkę rzędu 12,5 proc.

Na podium John Deere, potem New Holland i Kubota

Po pierwszym półroczu 2023 r. pozycję lidera sprzedaży utrzymuje John Deere. Zarejestrowano 854 ciągników tej marki, czyli o 96 szt. więcej niż przed rokiem. Udziały marki John Deere na koniec czerwca to 17,4 proc. - o 3,9 pproc. więcej niż rok wcześniej.

New Holland z ilością 775 szt. zajmuje drugie miejsce. To o 176 szt. mniej niż w 2022 roku. Udziały marki New Holland to 15,8 proc., a ilościowo do John Deere'a brakuje mu niespełna 80 maszyn.

Na trzecim miejscu jest Kubota, która notuje 553 szt. zarejestrowanych ciągników. To o 21 szt. więcej niż przed rokiem. Udziały tej marki wynoszą 11,3 proc.

Pierwszą piątkę zamykają marki Deutz-Fahr i Case IH. Ta pierwsza może pochwalić się 430 rejestracjami, co jest wynikiem gorszym niż ubiegłoroczny o 54 szt. Tym samym marka osiąga 8,8 proc. udziałów rynkowych.

Z kolei piąty Case IH rejestruje 275 maszyn tracąc w stosunku do ubiegłego roku 192 szt. Taka ilość pozwoliła marce na osiągnięcie 5,6 proc. udziałów rynkowych.

Warto odnotować, że oprócz wspomnianego John Deere'a i Kuboty, które zyskały ilościowo, wzrosty w stosunku do ubiegłego roku zyskały także takie marki jak: Valtra, Fendt, Solis, Arbos czy McCormick.

Ranking marek ciągników - liczba rejestracji w pierwszym półroczu 2023 r. i zmiany ilościowe i procentowe w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, źródło: PIGMiUR

Najchętniej kupowane: najmniejsze i największe

Jeśli zaś chodzi o kategorie mocy, to liderem w ciągnikach do 30 KM jest marka Kubota. W kat. 30-50 KM pierwsze miejsce również zajmuje marka Kubota.

W przedziale 51-100 KM liderem jest New Holland, a w kategorii 101-140 KM – Deutz Fahr.

Wśród ciągników dużej mocy - powyżej 140 KM, liderem jest John Deere.

Dodajmy tylko, że dwie skrajne kategorie mocy: najniższa do 30 KM i najwyższa – powyżej 200 KM, są jedynymi które notują obecnie więcej rejestracji niż w analogicznym okresie 2022 r.