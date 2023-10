W naszym rankingu najciekawszych stoisk na Agro Show wygrała firma Claas. Jako jedyni pokazali sporo nowości, poza tym zaskoczyli cenami naklejonymi na ciągnikach oraz pochwalili się wysokimi wydajnościami kombajnów Lexion uzyskanymi przez polskich rolników. Było zatem ciekawie i treściwie.

Relację ze stoiska firmy Claas na Agro Show rozłożyliśmy na kilka artykułów, bo tyle się tam działo, że trudno to zmieścić w jednym krótkim wpisie. O zabytkowej sieczkarni i jubileuszu 50-lecia serii Jaguar w tym roku rachunkowym już pisalismy. Ale to tylko preludium, bo Claas naprawdę pokazał bardzo dużo premierowego sprzętu.

Na stoisko Claasa zapraszał ustawiony na pasie startowym najnowszy Evion, fot. K.Pawłowski

Kombajnowy wyścig zbrojeń

Przede wszystkim Claas pokazał swoje najnowsze maszyny, które premierę miały w lipcu br. Na stoisku Claasa stało kilka Evionów, zmodernizowany Xerion oraz premierowe Nexosy. To duży ukłon w stronę polskich rolników, którzy mogli zobaczyć nowości na żywo, nie poprzez relacje na Farmerze i to jeszcze przed Agritechniką. Nie wszyscy rolnicy z innych krajów UE mieli taką okazję.

W ostatnich latach najlepsze firmy produkujące kombajny prześcigają się w statystykach i danych na temat zebranego plonu przez ich maszyny. Niektórzy komentujący takie wpisy kwitują krótkim: „Akurat. Pic na wodę”.

Claas postanowił odpowiedzieć niedowiarkom i pokazać, że możliwości Lexiona, ich flagowego kombajnu, są rzeczywiście wielkie. Przedstawiciele niemieckiej marki mają na to dowody i to prosto z naszych pól. Według założeń miały to być prawdziwe liczby okraszone wypowiedziami polskich rolników, a nie teoria z katalogu.

- Oto miażdżący fakt: w te żniwa niektórzy polscy rolnicy zbierali do 121 ton pszenicy na godzinę. A standardem jest już przekroczenie magicznej granicy 100 t/h. Nie wierzysz? Wystarczy zasiąść za sterem kombajnu Claas Lexion serii 8000 – mówi informacja prasowa Claasa.

Same deklaracje w artykułach na stronach producentów to za mało, by uwierzyć. Polski zespół marki Claas zapytał klientów o wydajności w ich najnowszych Lexionach serii 8000 pracujących na polach w sezonie 2023. Spośród kilkunastu odpowiedzi polskich rolników wybrano kilku rolników.

Ponad 120 ton na godzinę w pomorskim

– Kombajn Lexion 8800 TT osiągnął chwilową wydajność 121 t/h pszenicy ozimej przy stratach poniżej 0,5 proc. podczas testów na naszych polach w powiecie malborskim – powiedział przedstawicielom Claasa pan Wojciech z woj. pomorskiego.

Screen z systemu Cebis kombajnu Lexion testowanego u pana Wojciecha w powiecie malborskim, fot. mat. prasowe

Na dowód mamy screen z ekranu Cebisa, w którym możemy odczytać chwilową wydajność na poziomie dokładnie 121,73 t/h przy imponującym plonie 15,85 t z hektara.

Oczywiście malkontenci powiedzą, że to tylko chwilowe dane, a konkurencja odpowie, że ich kombajny też tak potrafią. To wszystko prawda, ale to Claas jako pierwszy pokazał na polskim rynku tego rodzaju dane, pochodzące z polskich pól, wykonane przez polskich rolników.

Podczas Agro Show na stoisku Claasa pokazano specjalne standy ze zdjęciami rolników i ich osiągnięciami, fot. K.Pawłowski

W lubuskim ponad 100 ton na godzinę to norma

Mamy czarno na białym pokazane, że takie wydajności są możliwe do uzyskania przez Lexiona serii 8000 i to jest już fakt, nie anonimowe dane wyrażone cyferkami w katalogu.

Firma Claas na targi Agro Show zaprosiła jednego z rolników, który podczas żniw 2023 uzyskał ponad przeciętną wydajność. W Bednarach rozmawiał z nami Paweł Sieczkowski z woj. lubuskiego, który w swoim rodzinnym gospodarstwie i w usługach od tego roku używa Lexiona 8700 z hederem Convio 12,3 m. Jest to model jeszcze sprzed modernizacji z ostatniego sezonu.

- Prowadzimy własne gospodarstwo oraz usługi. Gdy liczba wyjazdów na usługi zwiększyła się, postanowiliśmy zmienić kombajn na dużo większy. Wcześniej użytkowaliśmy Claasa Tucano 570. Nasze gospodarstwo posiada 1000 ha ziemi uprawnej, a jeżeli chodzi o usługi to zależy od sezonu, na ten moment wychodzi 1,5 – 1,7 tys. ha – powiedział Paweł Sieczkowski podczas Agro Show 2023.

Paweł Sieczkowski spod Gubina podczas udzielenia wypowiedzi dla dziennikarzy, fot. K.Pawłowski

Gospodarstwo Sieczkowskich leży niedaleko Gubina, blisko granicy z Niemcami. W żniwa 2023 Claas Lexion 8700 TT osiągnął chwilową wydajność na poziomie 103 t/h w pszenicy, przy stratach na poziomie około 1 proc.

Pszenica w tym momencie plonowała na poziomie 10 – 11 t/h, więc warunki były znakomite. Odbiór odbywał się „w biegu”, duże przyczepy przeładowcze trzy- i dwuosiowe marki Kobzarenko pracowały non stop.

- Jeśli chodzi o spalanie naszego Lexiona, a w tym sezonie wykosiliśmy nim ok. 960 ha, wyszło ono 12,3 l na ha. Jeśli chodzi o heder to w starszym Lexionie mieliśmy model Vario. Uważam, że heder Convio jest znakomity. Jeśli ktoś chce dużej wydajności do tak dużego kombajnu to jest to rewelacja. Ja bym nie chciał się już cofnąć do Vario. Przewaga polega na równym ułożeniu masy wchodzącej w kombajn i szybszej pracy – dodał rolnik z woj. lubuskiego.

Od momentu gdy pojawił się nowy Lexion rolnicy z lubuskiego mapują swoje pola i korzystają z dobrodziejstw rolnictwa precyzyjnego Claasa. Kombajn jest wyposażony w system Cemos i w zależności od warunków operatorzy korygują pewne ustawienia i to się sprawdza.

Pszenica w gospodarstwie Pawła Sieczkowskiego jest uprawiana i siana poprzez siewnik Horsch Focus w uprawie uproszczonej.

Lexion na Agro Show 2023

Takie wydajności trzeba było okrasić wystawieniem pięknego kombajnu. Na targach Claas pokazał model Lexion 8800, model demonstracyjny z tego roku, z hederem Convio 12.3 m (największy dostępny heder 13,8 m).

- Lexiony serii 7000 i 8000 mają hybrydowy system omłotu, czyli mamy styczny system omłotu, APS, bęben podający i bęben podający oraz rotorowy system oddzielania. Dzięki temu mamy możliwość niezależnego ustawienia części omłotowej od separującej i możemy uzyskiwać duże wydajności. Wydajność to jest jeden punkt, który jest ważny w kombajnie, ale drugim ważnym elementem jest oczywiście zużycie paliwa. Teraz przy duży areałach zużycie paliwa też ma duże znaczenie, bo to jest oczywiście koszt związany z pozyskaniem każdej tony zabranego materiału. W Lexionach jeśli chodzi o zużycie paliwa silnik pracuje na 1800 obrotów na minutę, mamy system zarządzania mocą Power i naprawdę to zużycie jest na niskim poziomie – powiedział Andrzej Kulczyński , kierownik ds. kombajnów i sieczkarni w Claas Polska.

O Lexionach i pracy z nimi opowiadał Andrzej Kulczyński, specjalista marki Claas do spraw maszyn żniwnych, fot. K.Pawłowski

Przedstawiciele Claasa mają nadzieję, że w związku z obecnością w ofercie jeszcze większego modelu Lexion 8900, należy się spodziewać, że maksymalny poziom wydajności w przyszłości może być jeszcze wyższy.

Czy tak będzie? Czy Claas zaskoczy screenami z Cebisa o wydajności 125 t/h lub większymi? Zobaczymy. Ciekawi nas także odpowiedź konkurencji, która zapewne w tej kwestii nie pozostanie milcząca. Zatem Żniwa 2024 zapowiadają się bardzo ciekawie.

A w kolejnych artykułach o Claasie na Agro Show opowiemy o innych ciekawostkach, maszynach, wynikach i ... cenach.