Oczywiście nie z Unią Europejską, a z Unią - producentem maszyn rolniczych z Grudziądza. Fabryka działa nieprzerwanie od 1882 r. W 1921 r. zakład połączył się z innymi dając tym samym powód do nazwania przedsiębiorstwa Unia. Polska firma pojawiła się na Zielonym Agro Show. Co pokazała?

Na stoisku Unii główną rolę grała najnowsza wersja dobrze znanego siewnika Poznaniak. W tle swój majestat pokazała rozsiewacz do nawożenia mineralnego RCW 85H. Wokół rozstawiono jeszcze kilka sprzętów m. in.: agregat talerzowy do aplikacji gnojowicy Ares XL A, agregat uprawowo siewny Fenix 1000/3, owijarki do bel Fala E i Twister E. Zaś na pokazach na polu naszą uwagę zwróciła prasoowijarka Master V.

Z Poznaniakiem znamy się od lat 60.

Siewnik Poznaniak to klasyk wśród polskich maszyn rolniczych. Z okazji 140 lat Unii powstała nowa wersja kultowej już maszyny. Oczywiście dzisiejsza wersja nie ma wiele wspólnego z poprzednikami sprzed wielu lat.

RCW 85H posiada inną stylistykę od poprzedników, wzmocnioną konstrukcję ramy oraz skrzynię nawozową zmodyfikowaną w taki sposób, aby materiał sprawniej osypywał się na przenośnik podłogowy, fot. K.Pawłowski

Nowy Poznaniak dostępny jest w trzech szerokościach roboczych: 2,5 metra (pojemność skrzyni 470 dm3), 2,7 metra (pojemność skrzyni 470 dm3) oraz 3,0 metry (pojemność 510 dm3). Dla wygody klientów Unii do wymiarów Poznaniaka dopasowano agregaty uprawowe z serii Ceres. Każdy może więc skompletować sobie zestawy uprawowo-siewne o szerokości 2,5, 2,7 oraz 3,0 metry. Ważną zmianą w stosunku do poprzedniej wersji jest ograniczenie szerokości transportowej siewnika do 3,0 metrów.

Nowości w Poznaniaku

Siewnik Unii niewiele waży, np. wersja 3 metrowa z redlicami stopkowymi po postawieniu na wadze wskaże na szali tylko 620 kg. Redlice w Poznaniaku umieszczono w dwóch rzędach, a głębokość siewu może być regulowana w zakresie 0 - 7 cm.

Do dyspozycji rolnika są lekkie redlice stopkowe lub dwutalerzowe, przemienne redlice „Shell”. Nowe redlice mogą być dodatkowo wyposażone w kółko kopiująco-dogniatające w rozmiarze 250x50mm.

Polski siewnik otrzymał również nową bezstopniową, trzykrzywkową skrzynię przekładniową z obudową z żeliwa oraz zmienioną konstrukcję znaczników przejazdowych. Posiadają one zabezpieczenie przeciążeniowe, które chroni ramię znacznika przed uszkodzeniami mechanicznymi w przypadku najechania na przeszkodę (znaczniki przejazdowe są wyposażeniem opcjonalnym siewnika).

Nowy Poznaniak prezentuje się cały czas dobrze, ale trzeba też przyznać, że z wyglądu niewiele się zmieniło, fot. K.Pawłowski

Jeśli zachodzi potrzeba Poznaniak może być wyposażony w sterownik Starter Seed lub najnowszy komputer Pilot Seed. Więcej o Poznaniaku napisaliśmy kilka tygodni temu.

Mistrz z Unii - prasoowijarka Master V

Kolejną maszyną Unii, która nas zainteresowała jest prasoowijarka Master V, którą można było zobaczyć w czasie pracy na polu. Urządzenie zbudowano jako zestaw dwóch zintegrowanych na wspólnej ramie maszyn: walcowej prasy stałokomorowej z docinaczem i owijarki. Taki zestaw umożliwia zbieranie, prasowanie i natychmiastowe owijanie bel bez ich kontaktu z ziemią.

Wersja V to model łańcuchowo-walcowy, fot. K.Pawłowski

Prasoowijarka standardowo wyposażona jest w zintegrowany sterownik, wiązanie siatką, docinacz, hydraulicznie opuszczaną podłogę podbieracza, automatyczne smarowanie łańcuchów i stawiacz bel.

W zestawie Master zastosowano nowy rotor, który wyróżnia się trzema rzędami zębów transportujących. Pozwala on zbierać z jeszcze większą wydajnością nawet najtrudniejsze materiały, bez obawy zapchania się podbieracza. Zęby rotora wykonano ze specjalnego materiału, charakteryzującego się bardzo dużą wytrzymałością. Zapotrzebowanie mocy wynosi 110 KM.