150 KM i 12-metrowy siewnik? Takie rzeczy tylko w USA

Amerykańskie rolnictwo w ogromnym stopniu bazuje na dużych, ale i jednocześnie prostych w konstrukcji maszynach. Doskonałym tego przykładem jest ciągnik International Harvester współpracujący z 31-rzędowym siewnikiem.

Film, który Wam dziś prezentujemy jest na wskroś amerykański – znajdziecie na nim piękny i klasyczny ciągnik Internation Harvester 3588, prosty i bardzo wydajny siewnik rzędowy, siew w technologii no-till, a także garść ciekawych informacji o pracujących maszynach.

Amerykański styl

Cała akcja rozgrywa się w centralnej części Illinois, gdzie twórca internetowy "bigtractorpower” nagrał filmik z tegorocznego siewu soi. Głównymi bohaterami nagrania są ciągnik International Harvester 3588 oraz siewnik Kinze 2300.

Ciągniki te były produkowane były pod koniec lat ’70 i na początku lat ’80. W tym czasie z linii produkcyjnej zjechało ponad 5,5 tys. egzemplarzy. International Harvester 3588 zasilany jest silnikiem 6-cylindrowym o mocy 150 KM, a za przeniesienie napędu odpowiada dwuzakresowa skrzynia typu Powershift oferująca 16 biegów do przodu oraz 8 do tyłu.

Po opuszczeniu fabryki model 3588 ważył ok. 7,5 t. Dzięki swojej przegubowej konstrukcji, pomimo sporych gabarytów, oferował całkiem niezły promień skrętu.

Ze względu na swój unikalny i daleko wysunięty przed przednią oś przód ciągnika, jest on w Ameryce potocznie nazywany „mrówkojadem”. Obserwując tę maszynę na filmie, trudno o lepsze jego określenie.

Za siew odpowiedzialny jest siewnik Kinze 2300, który umożliwia siew 31 rzędów soi przy rozstawie 38 cm. Co więcej, maszyna ta po przezbrojeniu wysiewa także kukurydzę – wówczas wysiewanych jest 16 rzędów w rozstawie 76 cm. Całkowita szerokość siewnika wynosi zatem ok. 12 m.

Sam siewnik pracuje w technologii no-till, a więc od zbioru rośliny poprzedniej, aż do siewu soi, na polu nie wykonywana była żadna uprawa. Siewnik również nie posiada sekcji uprawowej, co pozwala na współpracę tak szerokiej maszyny z relatywnie słabym ciągnikiem.

Co ciekawe, przy tak szerokiej maszynie rolnik nie korzysta z systemu GPS, a kolejne przejazdy wykonuje w miejscu, które wytyczy znacznik zamontowany na siewniku.

Prostota i wydajność

Amerykańscy rolnicy często wyznają zasadę, w ramach której stosują na tyle proste maszyny, na ile to możliwe oraz na tyle skomplikowane, na ile to konieczne.

Idealnym tego przykładem jest opisywany zestaw, gdzie zarówno ciągnik, jak i siewnik nie posiadają zbędnych udogodnień oraz rozbudowanych elektronicznych rozwiązań. Maszyna ma być prosta, bezawaryjna i wydajna.

Do transportu siewnik składa się do szerokości poniżej 3,5 m, co ułatwia przejazd. Aby tak się stało, operator bez wysiadania z kabiny hydraulicznie wydłuża dyszel i obraca siewnik wzdłuż ciągnika. Całość wówczas spoczywa na 4 kołach transportowych.

A jak Wam podoba się rolnictwo w amerykańskim wydaniu? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!