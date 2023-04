Historia mechanizacji w Mannheim to nie tylko podstawa do artykułu, a materiał na grubą książkę, fot. mat. prasowe

W Mannheim jeszcze da się usłyszeć korki otwieranego szampana. Jest co świętować – miejscowa fabryka traktorów marki John Deere wyprodukowała w marcu 2-milionowy ciągnik. Jubileuszowy egzemplarz traktora 6R 250 został oklejony zdjęciami ponad 300 pracowników.

22 marca w fabryce marki John Deere wyprodukowano 2-milionowy ciągnik

Zanim w Mannheim pojawił się John Deere produkowano w tym miejscu ciągniki marki Lanz

Historia zakładu sięga XIX wieku

Wzorem dla pierwszego powojennego Ursusa był produkowany w Mannheim Lanz Bulldog

Wbrew pozorom historia fabryki w Mannheim to nie tylko marka John Deere, gdyż produkcja traktorów trwa w tym miejscu już ponad 100 lat. Jaka jest jej historia? Czy ma jakieś związki z Polską?

W tej chwili w fabryce John Deere w Mannheim pracuje około 3,3 tys. ludzi, którzy rocznie produkują ok. 40 tys. ciągników. Maszyny są eksportowane na cały świat, a zakład jest jednym z najważniejszych pracodawców w mieście. Głównym produktem największego zakładu amerykańskiego koncernu poza USA są ciągniki serii 6R i 6M, a jakie ciągniki tworzyły historie tego miejsca przed laty?

Mannheim – miasto wynalazców

Mannheim to miasto na prawach powiatu, w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia. Leży mniej więcej w połowie drogi między Frankfurtem nad Menem i Stuttgartem. W tej chwili miasto posiada nieco ponad 300 tys. mieszkańców.

Jubileuszowy John Deere 6R 250, fot. mat. prasowe

Zanim przejdziemy do maszyn rolniczych warto wspomnieć o kilku wydarzeniach związanych z mechanizacją, motoryzacją i techniką.

Zaczniemy od jednej z ważniejszych dat w historii motoryzacji, czyli 5 sierpnia 1888 r. Tego dnia Bertha Benz zapakowała dwóch synów do Benza Patent-Motorwagen Nummer 3 i bez powiadomienia o tym męża wyruszyła z Mannheim do rodzinnego Pforzheim. Historia jest o tyle ważna, że pani Benz jako pierwsza osoba na świecie, nie wiedząc o tym, że robi coś historycznego, przejechała samodzielnie ponad stukilometrowy dystans (dokładnie 106 km) nowym wynalazkiem jakim był automobil.

Rekonstrukcja wydarzeń: Bertha Benz i ich dwóch synów ruszają w trasę, fot. Daimler Benz

Tym samym Bertha Benz pokazała, że samochodem da się jechać daleko, bez większego przeszkolenia i przeszkód. Oczywiście podróż nie wyglądała jak dzisiejsza wycieczka za miasto. Bertha Benz musiała ciągle smarować ruchome części automobilu, kupować co kilka kilometrów benzynę w aptekach i rozmawiać z synami krzycząc, bo wóz wydawał przeraźliwe dźwięki.

Były też nieco poważniejsze awarie, z którymi pani Benz poradziła sobie w czasie podróży, były to m. in. przetkanie rurki doprowadzającej paliwo do gaźnika, wymiana izolacji przewodu zapłonowego, naprawa ogniwa łańcucha napędowego.

Na temat słynnej podróży powstało mnóstwo publikacji i malunków. Na tym szkicu pani Benz i synowie kupują benzynę w aptece, fot. Daimler Benz

Nie od dziś wiadomo, że kobiety są pragmatyczne i potrafią działać nieszablonowo. Niby podstawowym celem podróży Berthy Benz była zwykła wizyta u jej matki, ale tak naprawdę startując w nieznane z Mannheim chciała pokazać swojemu mężowi, że jeśli chce on sprzedać swój wynalazek lub znaleźć finansowanie na produkcję, to trzeba pokazać światu, że urządzenie ma praktyczne zastosowanie. No i pokazała. Do tego stopnia, że każda książka o historii motoryzacji nie może się obejść bez dziarskiej Berthy i jej pionierskiej podróży.

Rodzina Benzów i późniejsza fabryka firmy w Mannheim to tylko jedna ze składników tego miasta. Mannheim miało znacznie większy wpływ na historię współczesnego świata. Nieco wcześniej, bo w 1817 r. lokalny wynalazca, Karl Freiherr von Drais, wykonał pierwszą jazdę próbną pojazdem na dwóch kołach, co wówczas było niemal jak science-fiction. Von Drais wpadł na pomysł abstrakcyjnego dla ówczesnych wehikułu jeżdżąc na łyżwach. Pierwsza jazda prowadziła z domu wynalazcy w centrum Mannheim do oddalonej o ok. 7 km stacji konnej Schwetzingen, która wówczas znajdowała się na terenie dzisiejszej dzielnicy Rheinau w Mannheim. Trasa nie została wybrana przypadkowo, gdyż jako droga do zamku Schwetzingen, była jedną z najbardziej okazałych w okolicy. Podróż odbyła się 12 czerwca 1817 r. i trwała w obie strony zaledwie niecałą godzinę. Pojazd Draisa to dziadek rowerów, motorowerów i motocykli.

Wynalazców w Mannheim było znacznie więcej. Wystarczy jeszcze wspomnieć Wernera von Siemensa, który w 1880 r. właśnie w tym mieście zaprezentował pierwszą na świecie windę elektryczną, czy też Andreasa Flockena, który zbudował pierwszy na świecie samochód elektryczny.

Wiele osób uważa, że pojazdy elektryczne to wymysł naszych czasów, ale w okresie pionierskim dla motoryzacji rozwijały się one na równi ze spalinowymi. W tym samym czasie, gdy Berha Benz szykowała się do drogi Patentwagenem męża, Andreas Flocken jeździł wozem elektrycznym. Jego Maschinenfabrik A. Flocken rozpoczęła działalność w 1881 r. od budowy maszyn rolniczych (m. in. rozdrabniaczy). A gdzie wcześniej pracował historyczny twórca pierwszych samochodów elektrycznych? Oczywiście w fabryce maszyn rolniczych Heinrich Lanz AG, której kontynuacją jest dzisiejszy zakład marki John Deere. I tak zatoczyliśmy koło z powrotem do fabryki traktorów w Mannheim.

Heinrich Lanz przejmuje interes ojca

W 1859 r. niejaki Heinrich Lanz wszedł w interes ojca Johanna Petera Lanza, który importował silniki parowe Fowlera i inny sprzęt z Wielkiej Brytanii. W 1867 r. wraz z jednym ze swoich braci Heinrich uruchomił produkcję własnych maszyn do cięcia paszy, potem w portfolio firmy znalazły się kolejne urządzenia. Trzy lata później Heinrich przejął wyłączne kierownictwo fabryki.

Jednym z ciekawszych produktów marki Heinrich Lanz były lokomobile parowe, za które niemiecka firma dostawała liczne nagrody. „Lanzsche Fabrik” początkowo zlokalizowano w Schwetzingerstadt w Mannheim, w pobliżu głównego dworca kolejowego. Jednak ze względu na brak miejsca i niemożność rozbudowy w żadnym kierunku, w 1888 r. zdecydowano przeniesienie fabryki do sąsiedniej dzielnicy Lindenhof.

Wielki Lanz

Aby uzmysłowić sobie jak wielką firmą było imperium rodziny Lanz wystarczy przytoczyć dane z Wystawy Światowej w Paryżu z 1900 r., kiedy to firma Lanz mogła pochwalić się czterdziestoletnią historią i była największym europejskim producentem w branży. W statystykach sprzedaży widniały następujące liczby: ponad 10 tys. lokomobili zbudowanych dla rolnictwa i przemysłu, 7 tys. dużych i ponad 120 tys. mniejszych młocarni, 180 tys. maszyn do przygotowywania pasz, 76 tys. innych maszyn.

Reklama silników parowych Lanza z 1900 r.

Heinrich Lanz zmarł 1 lutego 1905 r., ale firma działała dalej. Gdy w 1909 r. fabryka obchodziła swoje 50-lecie, liczba pracowników przekraczała już 4 tys. osób. Rok później odbyła się światowa wystawa w Brukseli, na której Lanz zaprezentował największy silnik trakcyjny na świecie, o mocy netto 1000 KM (735 kW). Maszyna otrzymała trzy złote medale.

Od 1912 r. Lanz budował niewielkie ilości ciągników z silnikami spalinowymi. Były to m. in. seria LB z czterocylindrowym silnikiem benzynowym o mocy 80 KM i wadze 4800 kg.

Powstaje Lanz Bulldog

Bardzo ważnym rokiem w tej historii jest 1921, kiedy to w firmie Lanz rozpoczęła się era traktorów napędzanych silnikami spalinowymi typu Bulldog. Początek tego wątku rozpoczyna się w 1918 r., gdy inż. Fritz Huber wystartował z pracą nad silnikiem średnioprężnym o mocy 12 KM (8,8 kW), który ze względu na wygląd nazwano Bulldogiem. Silnik średnioprężny, zwany czasem silnikiem o zapłonie żarowym, to jednostka w której zapłon paliwa następuje w nagrzanej, niechłodzonej gruszce żarowej. Pierwszy silnik tego typu skonstruował Herbert Akroyd Stuart i zgłosił go do opatentowania w maju 1890 r. Plusem tego typu motorów była możliwość zasilania ich niemal każdym dostępnym paliwem - benzynami lekkimi, spirytusem, naftą, benzynami ciężkimi, olejem napędowym, parafiną czy mazutem.

Jeden z pierwszych Lanz Bulldogów z lat 20., fot. wasi1370 / Pixabay

Pierwsze seryjne Bulldogi powstały w 1921 r. i pracowały jako silniki stacjonarne napędzające przeróżne urządzenia rolnicze i przemysłowe. W pewnym momencie uznano, że jednostka może nie tylko napędzać piły, młyny, kruszarki do kamieni i młocarnie, ale jest na tyle kompaktowa, że może zostać wbudowana jako napęd do urządzenia samojezdnego. Jeszcze w tym samym roku powstały pierwsze traktory rolnicze Lanz pod nazwą HL Bulldog (gdzie HL to skrót od Heinrich Lanz). Produkcja seryjna na większą skalę rozpoczęła się w 1923 r.

Bulldogi firmy Lanz dość szybko zyskały popularność, głównie ze względu niską cenę, prostotę użytkowania oraz łatwość utrzymania. Dwusuwowy silnik średnioprężny trzeba było długo grzać za pomocą lutlampy, która podgrzewała świece żarowe. Cala procedura była dość skomplikowana, ale jak ciągnik już odpalił (do tego celu służyła kierownica, którą się zdejmowało i wkładało bezpośrednio w wał) to był raczej niezawodny.

Silnik z pojedynczym cylindrem, umieszczony poziomo brzmiał niepowtarzalnie. Maszyna była wystarczająco mocna, bezawaryjna i w miarę łatwa w obsłudze – szczególnie w porównaniu do innych ciągników z lat 20. i 30. XX wieku. Oczywiście sprzęt miał też wady. Aby wrzucić bieg wsteczny należało zatrzymać silnik, a następnie ponownie uruchomić go w przeciwnym kierunku. Niezbyt nowoczesnym mechanizmem był także odsłonięty łańcuch napędzający tylne koła we wczesnych egzemplarzach.

Przedwojenny Lanz Bulldog podczas Poznańskiego Międzynarodowego Rajdu Pojazdów Zabytkowych w 2022 r., fot. K.Pawłowski

Początkowo pojemność silnika wynosiła 6,3 litra, a moc 12 KM. W kolejnych latach pojemność wzrosła do 10,3 l, a moc do 55 KM. Z ważniejszych dat należy wspomnieć, że Fritz Huber już w 1923 r. wprowadził ciągniki z napędem na cztery koła, zaś w 1936 r. w sprzedaży pojawił się Eil Bulldog. Były to najbardziej zaawansowane technicznie serie ciągników Lanz. Pojazdy zbudowano do transportu i zwykle obejmowały w pełni wyściełaną kanapę dla kierowcy i pasażera, kabinę lub częściowo składaną osłonę chroniącą przed warunkami atmosferycznymi oraz, w niektórych przypadkach, skrzynię biegów o sześciu przełożeniach i rozpędzały się do około 27 km/h. Później prędkość wzrosła do 33 km/h przy mocy maksymalnej 55 KM. Przy okazji Eli Bulldog otrzymał błotniki podobne do osobowych limuzyn, co sprawiało, że traktor zaczynał przypominać coś w rodzaju ciężarówki lub wczesnego wozu terenowego.

Eli Bulldog to najbardziej zaawansowany technicznie przedwojenny Lanz, fot. Hans Benn / Pixabay

Polski Lanz

W czasie wojny firma Lanz dalej produkowała ciągniki, niestety również dla Wehrmahtu (szczególnie typ HR9 Eil-Bulldog). W 1942 r. zbudowano 100-tysięcznego Bulldoga w Mannheim. W 1945 r. na skutek bombardowania zniszczonych zostało 90 proc. wszystkich budynków na terenie fabryki, a ponad połowa maszyn nie nadawała się do użytku.

Nie jest tajemnicą, że pierwszy powojenny polski traktor, czyli Ursus C-45, wzorowano właśnie na ciągnikach Lanza. Nie było łatwo przekonać nową władzę, że potrzebujemy własnych ciągników. Po wojnie nie planowano produkcji w Polsce i uważano, że sprzęt rolniczy można sprowadzać z ZSRR.

Pracujący na Politechnice Warszawskiej inż. Edward Habich, spec z przedwojennego PZInż. i ZM Ursus, chciał by w dawnych czechowickich fabrykach ruszyła produkcja ciągników. Jego uporczywe działania przyniosły skutek – Ministerstwo Przemysłu wydało zgodę na prace nad nowym pojazdem.

Ursus C45 ze zbiorów Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu podczas wystawy na Pikniku „Poznaj Dobrą Żywność” w czerwcu 2022 r., fot. K.Pawłowski

Inżynier Habich chciał opracować własny projekt ciągnika, ale na to nie było pieniędzy i czasu. Wobec tego za wzór wziął maszynę marki Lanz Bulldog D9506, której sporo egzemplarzy pracowało na polskich polach – głównie jako pozostawione mienie po Niemcach. Produkowany od 1934 r. traktor był wystarczająco mocny, prosty w konstrukcji i jeździł na paliwie każdego rodzaju. Ponad to liczba tych maszyn na polskim rynku sprawiła, że niektóre zakłady już produkowały pewne części do tych pojazdów, co nie było bez znaczenia dla Habicha. W wielu opracowaniach, szczególnie zagranicznych, Ursus C-45 jest opisywany jako nielegalna kopia lub produkt licencyjny. Prawda jest zupełnie inna. Po przegraniu wojny niemieckie patenty przestały być chronione i każdy ze zwycięzców mógł z nich korzystać, choć zapewne istniejący i wciąż produkujący ciągniki tej serii Lanz Bulldog nie był z tego powodu zadowolony.

Ursus C-451 wyprodukowany przez ZM Gorzów spotkany na dożynkach w Kampinosie w 2022 r., fot. K.Pawłowski

Produkcja w Ursusie ruszyła w 1947 r. kiedy to zbudowano pierwsze 130 pojazdów. W kolejnych latach zwiększano produkcję, a także stopniowo modernizowano pojazd, m. in. wprowadzając model C-451.. Pod koniec historii Ursuaa wzorowanego na Lanz Bulldogu, już w latach 60., montaż przeniesiono do Gorzowa Wlkp.

Polska to nie jedyny kraj, w którym produkowano kopie Lanza. Do jednych z najbardziej popularnych należy argentyńska IAME Pampa T01. Maszynę opracowano w 1952 r. w Kordobie przez Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado (IAME). Była to kopia Lanz Bulldoga D.1506 przystosowana do produkcji przez Argentyńczyków. Niemieckie ciągniki powstawały także w Hiszpanii w fabrykach należących do firmy Lanz, od 1939 r. Bulldogi budowano także w Société Nationale de Constructions Aéronautiques du Centre (SNCAC) w Colombes we Francji pod marką Le Percheron. Ciągniki na licencji Lanza montowano także w firmie Kelly & Lewis Springvale w Australii.

Przejęcie przez Johna Deere’a

Firma Lanz odbudowała się po wojnie, ale nie wróciła na swoje przedwojenne tory. W latach 50. stwierdzono, że silnik z podgrzewaną czaszą żarową jest już przestarzały. Mimo iż był to znak firmowy fabryki musiano się pożegnać z tym rozwiązaniem i zaproponowano nowe modele z tradycyjnymi silnikami diesla.

Lanz z lat 50. z nowym logo i designem, fot. Wälz / Pixabay

W połowie lat 50. firma John Deere planowała założyć europejską bazę produkcyjną, a mający swoje problemy Lanz wydawał się idealnym partnerem. W 1956 r. firma Lanz świętowała zbudowanie 200-tysięcznego ciągnika, a niedługo po tym wydarzeniu John Deere stał się właścicielem pakietu większościowego firmy z Mannheim.

Od 1958 r. produkowane jeszcze traktory marki Lanz malowano już na zielono-żółty kolor, a od 1959 r. oprócz słowa Lanz przy znaczku widniała także nazwa John Deere. Rok później raz na zawsze pożegnano silnik średnioprężny z ciągników produkowanych w Mannheim.

John Deere-Lanz

Z okazji 100-lecia firmy Heinrich Lanz John Deere zaprezentował całkowicie nowe traktory, które początkowo budowano pod marką John Deere-Lanz. Były to serie 300 oraz 500, a także nieco późniejsza seria 100. Ciągniki wyposażono w chłodzony wodą czterosuwowy silnik wysokoprężny pojemności skokowej 2367 ccm. John Deere-Lanz 300 dysponował mocą 28 KM, zaś John Deere-Lanz 500 mógł się pochwalić 36 KM.

Na pierwszym planie John Deere =-Lanz serii 300, fot. G.C. / Pixabay

Mannheim staje się zielone

W 1967 roku z nazwy ciągników zniknęła marka Lanz. Siedem lat później wprowadzona została seria 30, obejmująca modele od 830 do 1130. John Deere jako pierwszy niemiecki producent ciągników zaprezentował zintegrowaną, komfortową kabinę, w której poziom hałasu wynosił zaledwie 86 dB, co zostało potwierdzone w testach OECD.

Kolejne lata to stopniowy rozwój nie tylko zakładów w Mannheim. W 1980 roku John Deere zbudował fabrykę kabin w Bruchsal, z której rok później zaczęły schodzić pierwsze komfortowe kabiny SG2. W 1986 r. w Mannheim pojawia się seria 50 z modelami o mocy od 38 do 114 KM, a na początku lat 90. amerykańska firma rozpoczyna montaż innowacyjnych ciągników serii 6000 z ramą z tzw. stali mostowej. Początkowo produkowane są cztery 4-cylindrowe modele o mocy od 75 do 100 KM.

Linia produkcyjna ciągników John Deere-Lanz w 1960 r. fot. mat. prasowe

72 lata po wypuszczeniu pierwszego ciągnika na ropę naftową firmy Lanz z linii produkcyjnej zakładu w Mannheim zjeżdża milionowy ciągnik. Na przełomie lat 1997 i 1998 zakład w Mannheim wprowadza serię 6010 z amortyzowaną przednią osią i nowymi, ekonomicznymi silnikami PowerTech, zaś cztery lata później na rynek zostaje wprowadzona seria 6020, która obejmuje maszyny o mocy od 80 do 160 KM. Kilka miesięcy później John Deere Tractors jako pierwszy producent oferuje system naprowadzania GPS o nazwie AutoTracTM. Technologia ta stanowi pierwszy krok w stronę rolnictwa precyzyjnego.

W 2006 r. pojawia się seria 6030 z modelami o mocy od 115 do 203 KM.

Fabryka w Mannheim produkuje na cały świat

Ze względu na gwałtowny wzrost produkcji fabryka jest obecnie największym zakładem produkcyjnym firmy John Deere poza Ameryką Północną. Fabryka korzysta z dogodnego położenia nad Renem – dwa razy w tygodniu drogą wodną około 250 ciągników wysyłanych jest do Rotterdamu lub Antwerpii, a następnie za granicę – w tym do Wielkiej Brytanii i Irlandii.

John Deere 6400 z 1992 r., fot. mat. prasowe

Jednak zakład jest nie tylko miejscem produkcji. To także przestrzeń rozwoju technologii wszystkich średniej wielkości ciągników firmy John Deere. Nad maszynami przyszłości pracuje ponad 250 inżynierów. Główny nacisk kładziony jest na zwiększenie wydajności, komfortu i efektywności. Przykładowo dzisiejsze kabiny oferują luksus porównywalny do tego, którym chwalą się nowoczesne samochody. Posiadają one m.in. automatyczną klimatyzację, AppleCar Play, wygodne fotele, sterowanie GPS. Konstruktorzy wkładają również wiele wysiłku w rozwiązania dotyczące norm emisji spalin.

Jednocześnie inżynierowie pracują nad alternatywnymi rozwiązaniami, takimi jak wykorzystanie biopaliw. Opracowywane są również napędy elektryczne, choć tylko dla mniejszych ciągników, ponieważ pojemność akumulatorów dla większych maszyn nie jest jeszcze wystarczająca. W 2026 r. zostanie zaprezentowany pierwszy w pełni autonomiczny, elektryczny ciągnik o mocy około 100 KM.

Ciągniki John Deere 6R i 6M

Dział rozwoju wytyczył nowy kierunek, montując w ciągnikach z Mannheim ramę. Solidna rama z tzw. stali mostowej (czyli stali równie wytrzymałej jak ta wykorzystywana przy budowie mostów) zapewnia ciągnikom ogromną stabilność podczas przenoszenia ciężkiego sprzętu. Dzięki temu pozostałe elementy ciągnika mogą być zbudowane z lżejszych materiałów, np. obudowy przekładni wykonane są z aluminium.

John Deere 6R 250, fot. mat. prasowe

2-milionowy ciągnik John Deere z Mannheim

Od ponad 20 lat firma John Deere jest liderem na rynku ciągników we wszystkich największych krajach Europy Zachodniej. Obecny sukces zawdzięcza między innymi flagowej maszynie zakładu z Mannheim, czyli modelowi 6R 250. Z maksymalną mocą 300 KM jest to największy ciągnik, jaki kiedykolwiek powstał w tym mieście. Ogólnie rzecz biorąc, parametry ciągników z Mannheim mieszczą się w przedziale od 90 do 250 KM mocy znamionowej w klasie „luksusowej”.

Wspomniany model 6R 250 zjechał z linii z jubileuszowym numerem 2 miliony. W podziękowaniu dla zespołu produkcyjnego ciągnik został oklejony zdjęciami ponad 300 pracowników.

Impreza z okazji 2-milionowego ciągnika z Mannheim, fot. mat. prasowe

Ciągnik uroczyście pokazano w zakładzie w Mannheim 22 marca w obecności prezesa firmy John Deere, Johna C. Maya.

W kolejnych tygodniach maszyna będzie prezentowana na Forum John Deere. W dalszej perspektywie ma zająć honorowe miejsce w muzeum fabrycznym obok swojego młodszego brata, milionowego ciągnika JD 6400.

Od rozpoczęcia działalności wyprodukowanie miliona ciągników John Deere zajęło firmie 70 lat. Dla porównania – drugi milion zjechał z linii na przestrzeni zaledwie 30 lat.