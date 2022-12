Prezentowany na stoisku marki New Holland na wystawie SIMA kombajn CX był w specjalnym malowaniu upamiętniającym ważny dla firmy kamień milowy, jakim jest 20-lecie tej flagowej serii . fot. mat. prasowe

New Holland świętuje 20. rocznicę powstania flagowej serii CX w segmencie konwencjonalnych kombajnów zbożowych.

Od momentu wprowadzenia tej gamy kombajnów na rynek, producent stale ulepsza CX-a w zakresie wydajności, elastyczności i jakości zbiorów.

Dzięki temu kombajn CX stał się liderem w swojej kategorii i w trakcie długoletniej kariery otrzymał aż 33 prestiżowe nagrody. Na całym świecie zostało sprzedanych ponad 20.000 egzemplarzy.

− Kiedy w 2002 roku wprowadzaliśmy na rynek model CX, już na pierwszy rzut oka robił on ogromne wrażenie swoimi krzywiznami przełamującymi tradycję pudełkowatych kształtów ówczesnych kombajnów. Była to dopiero zapowiedź całej gamy kombajnów, wraz z którymi wprowadzono później niezliczoną ilość przełomowych innowacji i które stały się najczęściej nagradzanymi kombajnami z systemem wytrząsaczy na świecie – powiedział Lars Sorensen, szef działu produktów żniwnych w New Holland Agriculture.

Innowacje zbudowana w oparciu o dziedzictwo

Historia kombajnów New Holland sięga lat 50. XX w. i od tamtej pory co dekadę firma wprowadza do nich unowocześnienia zmieniające wydajność i komfort pracy.

Producent podkreśla, że ich flagowych gama kombajnów z serii CX, która pojawiła się 20 lat temu, powstała w wyniku kontynuacji wizji maszyn osiągających wysokiej jakości zbiory w połączeniu z systematycznie wprowadzanymi innowacjami, jak separator obrotowy zastosowany w 1972 r., zintegrowany podłokietnik dostępny od 1993 roku i największy w branży bęben młócący o średnicy 750 mm, zastosowany po raz pierwszy w 2001 r.

20-letnia historia serii CX została przypieczętowana najbardziej prestiżowymi wyróżnieniami w branży, w tym tytułem „Maszyny Roku” na targach Agritechnica i nagrodami za innowacje na wystawie SIMA.

New Holland Agriculture jest marką należącą do CNH Industrial N.V. fot. K.Pawłowski

Ta gama jako pierwsza została zaprojektowana z myślą o rolnictwie precyzyjnym i jak podaje producent, w ciągu ostatnich 10 lat jej wydajność wzrosła o 17 proc.

Kontynuując ulepszanie swoich kombajnów pod względem innowacyjności, do gamy CX w 2020 roku na rynek wprowadzono bęben młócący Ultra-Flow - pierwszą w branży nową koncepcję bębna od czasu wprowadzenia w 1952 r. kombajnów samobieżnych, która została nagrodzona srebrnym medalem podczas Agritechnica Innovation Awards w 2019 roku. Zaletą bębna była konstrukcja, która wykorzystuje o 16 proc. mniej całkowitej mocy młócenia, zmniejszając tym samym zużycie paliwa i zwiększając wydajność kombajnu nawet o 15 proc.

CX stał się liderem technologii za sprawą takich zaawansowanych rozwiązań, jak analizy składników pokarmowych Nutrisense, która ułatwia rolnikom podejmowanie świadomych decyzji o sprzedaży plonów z większym zyskiem i która na targach SIMA Innovation Awards 2021 zdobyła srebrny medal.

Dzisiaj kombajn CX pozostaje w czołówce kombajnów zbożowych zapewniając rozwiązania dające rolnikom wydajność i jakość zbiorów, niższe koszty eksploatacji i oraz zapewnia komfort jazdy.

Wiodące w branży technologie, Opti-Speed (z automatycznym dostosowywaniem szybkości pracy wytrząsaczy słomy), SmartTrax, Opti-Fan, Opti-Clean, kabinę Harvest Suite Ultra Cab o bardzo wysokim w tej klasie pojazdów komforcie oraz zapewniający optymalną moc i oszczędność paliwa silnik HI-eSCR ECOBLUE 2.0 marki FPT.

New Holland CX. fot. AdK

Nowy zespół żniwny FD2 FlexDraper

Obecnie CX jest dostępny z zupełnie nowym zespołem żniwnym FD2 Flex Draper, pierwszym tego typu produktem powstałym w wyniku współpracy marki New Holland z MacDon Industries.

System MacDon Active Crop Flow zastosowany w hederze FD2 Flex Draper zapewnia podawanie plonów wzdłuż przenośników bocznych w kierunku systemu FeedMax, dzięki czemu przepływ materiału jest skuteczny i poprawie ulega całkowita wydajność młócenia. fot. K. Pawłowski

Sprzęt ma wyróżniać się trybem kopiowania, większą elastycznością hedera i wzorową wydajnością cięcia. Zaprojektowany z myślą o ułatwianiu zbiorów, zespół żniwny FD2 Flex Draper ma być łatwy w konfiguracji i obsłudze, oraz zapewniać najwyższą jakość zbiorów.

W hederze FD2 Flex Draper zastosowano system MacDon Active Float, który zapewnia szybkość reakcji na zmiany w rzeźbie terenu z elastycznością większą nawet o 70 proc. System szybkiego cięcia MacDon ClearCut ma zapewniać taki moment obrotowy i taką trwałość, które pozwalają na pracę w najbardziej wymagających warunkach.

Jak przyznaje producent, ogłoszona w 2021 roku partnerska współpraca marki New Holland z MacDon Industries rozpoczęła się od wspólnego zainteresowania produkcją maszyn rolniczych, aby pomóc rolnikom zwiększyć wydajność w polu i obniżyć koszty eksploatacji.