W Polsce najczęściej spotkamy siewniki do kukurydzy 4, 6, ewentualnie 8 rzędowe, podczas gdy w USA na porządku dziennym są maszyny 24-rzędowe. Ile hektarów jest w stanie wsiać taki siewnik w ciągu dnia?

Rolnictwo w USA może niejednego wprawić w osłupienie, gdy przyjrzymy się bliżej liczbom je opisującym. Podobnie jest w przypadku gospodarstwa z zachodniej części stanu Kentucky.

Kolos w czasie pracy

Na polu o powierzchni ok. 400 ha został nagrany na wskroś amerykański zestaw. W jego skład wchodził ciągnik John Deere 9420R o mocy 420 KM oraz siewnik tego samego producenta o oznaczeniu 1775NT.

Ten 24-rzędowy siewnik charakteryzuje się rozstawem rzędów wynoszącym 75 cm, co przekłada się na ponad 18 m całkowitej szerokości roboczej.

Aby móc zagwarantować jak najbardziej wydajną pracę tego zestawu, siewnik został wyposażony w dwa centralne zbiorniki na nasiona, do których łącznie zmieści się ponad 3 t nasion. Do tego ten konkretny egzemplarz został skonfigurowany z dwoma opcjonalnymi zbiornikami czołowymi na nawozy płynne. Są one w stanie pomieścić razem prawie 2,3 tys. l.

W praktyce oznacza to, iż na jedno zasypanie nasion potrzebne są dwa napełnienia zbiorników na nawóz. Operator twierdzi, że nawóz uzupełniany jest co ok. 50 ha, a nasiona przy niezasypywaniu siewnika do pełna co prawie 100 ha.

Przy pierwszym przejeździe siewnikiem od granic pola stosowany jest znacznik hydrauliczny, który sięga ponad 9 m od ostatniej wysiewającej sekcji. Kolejne przejazdy są już wykonywane przy użyciu nawigacji GPS w połączeniu z systemem prowadzenia równoległego.

Ile kosztuje taki siewnik?

Siewniki tej serii produkowane są w amerykańskiej fabryce John Deere w miejscowości Moline, w stanie Illinois.

Cena bazowa opisywanego siewnika startuje od nieco ponad 240 tys. dolarów, co przy aktualnym kursie amerykańskiej waluty daje po przeliczeniu ponad milion złotych.

Wydajny siew kukurydzy

Jeśli chodzi o wydajność, to operator twierdzi iż tym konkretnym zestawem w ciągu ostatnich 6 dni wsiał prawie 450 ha.

Na koniec farmer dodał, że w tym momencie w gospodarstwie wysiewana jest kukurydza równolegle pięcioma siewnikami tego typu. Przy użyciu tylu maszyn o takiej wydajności, w ciągu dobrego dnia operator zapewnia, iż są w stanie wsiać ok. 1000 ha.

Jako ciekawostkę należy dodać, iż nagranie zostało zrealizowane na ok. 400 ha polu przez użytkownika serwisu YouTube bigtractorpower.

Film z pracy tymi ogromnymi maszynami znajdziecie poniżej.