Targi Agro Show to nie tylko pokazy maszyn. To także miejsce gdzie firmy świętują swoje jubileusze. Jednym z takich wydarzeń na targach był jubileusz 25-lecia firmy Kuhn w Polsce.

Artur Szymczak dyrektor zarządzający, Kuhn Maszyny Rolnicze Sp. z o.o. podczas uroczystości 25-lecia firmy Kuhn w Polsce, podkreślił na wstępie, że to szmat czasu. Bowiem od roku 1998 zmieniło się wszystko. Począwszy od ludzi, których zmienił czas, poprzez wymagania rolników, oferowane maszyny i samą organizację firmy.

W początkowych latach sprzedawany był głównie produkt, jednak z roku organizacja zmieniała się i obecnie sprzedawany jest zarówno produkt jak i serwis około produktowy. Chodzi tu oczywiście nie tylko o sam serwis posprzedażowy maszyn ale także o usługi polegające na doradztwie w zakresie użytkowania danej maszyny czy technologii jak i usług takich jak badanie gleby.

Ciągły rozwój

Firma rozwijała się na przestrzeni lat ale to co się wydarzyło w ostatnich trzech latach jest olbrzymim postępem. Rolnicy mieli możliwość zainwestować w nowe technologie i to ogromne środki. Również dzięki temu, że my jesteśmy nowe technologie w stanie dostarczać. Możemy się poszczycić tym, że jesteśmy największym dostawcą maszyn zawieszanych i ciągnionych w Polsce. - podkreślił Szymczak

Sieć sprzedaży firmy Kuhn jest w pełni zorganizowana i zautomatyzowana, bowiem intranet dla dilerów (firmowa sieć telekomunikacyjna dla dilerów) pozwala nie tylko zamówić maszynę ale tez wiedzieć, kiedy będzie ona dostarczona. Jeżeli fabryka zmienia termin wyprodukowania maszyny jest to widoczne dla dilera.

Całą logistyka jest zorganizowana bezpośrednio do sieci dilerskiej. Podczas pandemii część standardów została zaburzona ale nie były to duże problemy o czym z satysfakcją mówił dyrektor zarządzający. Zmieniła się również sama siedziba firmy, która na przestrzeni ćwierć wieku powiększyła się z jednego do trzech budynków.

Skoro to jubileusz to nie mogło zabraknąć tortu. Fot: M. Wołosowicz

Musimy odpowiadać na potrzeby rolników

25 lat to jest czas to jest doświadczenie. To doświadczenie dzisiaj widać nie tylko w produkcji maszyn ale także w zespole, który pracował i wdrażał nowe technologie. Fajnie jest oglądać maszynę, ale trudniej jest ją sprzedać i przekonać rolnika do masowych zakupów, a polscy rolnicy są jednymi z bardziej wymagających klientów i dotyczy to zarówno rolników mniejszych jak i większych - tak podsumował 25 lat sprzedaży w Polsce Szymczak

Artur Szymczak kilkukrotnie podkreślał, że bardzo ważne jest zadowolenie klienta, które firma Kuhn mierzy by wiedzieć jak oceniają ją klienci. Doceniają oni zarówno jakość oferowanych produktów i rozwiązań ale również wysoki poziom obsługi sprzedażowej i posprzedażowej czyli także serwisu.

Dzięki odpowiednim maszynom oraz ciężkiej pracy dilerów firma w krótkim czasie zaistniała w zakresie technologii minimalnej uprawy gleby i teraz jej produkty cieszą się uznaniem rolników. Rokrocznie sprzedaje się ponad 1000 rozsiewaczy, co świadczy o dobrym odbiorze produktu przez klientów czyli rolników.