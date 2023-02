Obydwa kombajny pochodzą z Płocka i choć służą do tego samego i ich zasadnicza konstrukcja jest bardzo zbliżona to jednak zupełnie inne maszyny. Jak wygląda przesiadka z kombajnu Bizon Z058 Rekord na New Hollanda TC 5.90?

W ubiegłą sobotę odwiedziliśmy gospodarstwo Huberta Orłowskiego w miejscowości Dłużew niedaleko Mińska Mazowieckiego. Pan Hubert od paru ładnych lat użytkuje "niebieskiego klasyka" - Bizona Z058 wyprodukowanego przez Spółkę Bizon, czyli następczynię FMŻ w Płocku, gdzie dzisiaj kombajny i inny sprzęt produkuje New Holland. I choć rolnik twierdzi, że Rekord to bardzo dobra i mało awaryjna maszyna, to przy zbiorach grubo powyżej 100 ha i stopniowym wdrażaniu usług rolniczych po prostu Bizonowi zaczynało brakować wydajności. Dlatego jesienią 2022 r. park maszynowy gospodarstwa wzbogacił nowy New Holland TC 5.90.

Dwa pokolenia kombajnów

Maszyny - można powiedzieć - dzieli pokolenie: 26 lat. Bizon jest z 1996 r., a New Holland z 2022 r. Obydwa kombajny są z tej samej fabryki... tyle że właściciel fabryki inny, no i zastosowane rozwiązania też inne, choć oczywiście nie wszystkie. Co do zasady działania zespołów roboczych, konstrukcje są podobne. Największe różnice są widoczne w sterowaniu, komforcie pracy i wydajności.

Hubert Orłowski z jednej strony chwali Bizona, który jest aktualnie na sprzedaż, za prostą, ale solidną konstrukcję, dobry dostęp do części zamiennych. Uważa ją za zdecydowanie lepszą w porównaniu do Bizona Super Z056. Lepsza jest m.in. skrzynia biegów, kabina mocniej wyciszona, dłuższy przenośnik pochyły dzięki któremu jest lepsza widoczność na heder. Po za tym mocniejszy silnik, większy zbiornik na ziarno... Właściciel kombajnu dodał też do maszyny kilka drobnych usprawnień.

Potrzeba większej wydajności

Mimo wszystko zaczęło jednak brakować wydajności. Przy wyborze nowej maszyny brane były m.in. pod uwagę gabaryty - kombajn nie mógł być zbyt duży, bo w okolicy drogi są dość wąskie, a pola rozdrobnione. Dlatego zdecydował się na najmocniejszy model z najmniejszej serii New Hollanda: TC 5.90 (238 KM).

Kombajn został wyposażony w heder zbożowy z wysuwanym stołem Varifeed o szerokości 4,88 m i składaną, 6-rzędową przystawkę do kukurydzy.

Jak kształtują się wydajności? Przykładowo w kukurydzy zbiór Bizonem jednego hektara dobrze plonującej rośliny trwał ok. 1,5 h. TC-em można zejść nawet do 40 min. Wpływ na to ma znacznie większa przepustowość, ale też duży zbiornik i szersza przystawka.