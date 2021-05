3 miliony ciągników i innych maszyn. Mahindra jakiej nie znacie

Czy zastanawialiście się, jaka firma wyprodukowała już ponad 3 miliony ciągników? Żaden z wielkich amerykańskich i europejskich koncernów. To indyjska Mahindra.

Firma Mahindra powstała w Indiach tuż po II wojnie i dziś jest ogromnym koncernem skupiającym 150 firm działających w 23 branżach. Zajmuje się między innymi produkcją samolotów, samochodów, statków, sprzętu budowlanego, działa w przemyśle wojskowym, informatycznym, metalurgicznym oraz rolnym. Szczególnie aktywna jest w segmencie ciągników i maszyn rolniczych, będąc od 30 lat największym producentem ciągników w Indiach z roczną produkcja sięgającą 320 tys. sztuk.

Mahindra w sektorze rolniczym nie ogranicza się jedynie do subkontynentu indyjskiego, ale posiada 25 zakładów produkcyjnych niemal na wszystkich kontynentach, a jej produkty są obecne w ponad 40 krajach.

Może się wydawać, że produkowane przez Mahindrę ciągniki to proste konstrukcje niepasujące do dzisiejszych wymogów. Trzeba jednak pamiętać, że firma dostosowuje swoje produkty do poszczególnych rynków i zamożności klientów, a kojarzenie jej maszyn z prostotą i niską jakością jest dalece niewłaściwe.

Tylko w Indiach z taśm produkcyjnych zjeżdżają 42 modele ciągników z logo Mahindry w kilku kategoriach mocy od 20 do 75 KM. Do tej liczby trzeba także zaliczyć modele marek wchodzących w skład koncernu.

Przyjrzyjmy się więc niektórym modelom oferowanym przez firmę nie tylko na rynku indyjskim.

Mahindra Novo 755 DI

Mahindra Novo 755 DI fot. Mahindra

To jeden z największych oferowanych przez Mahindrę na rynku indyjskim ciągników. Napędza go czterocylindrowy silnik o mocy 74 KM i momencie obrotowym 305 Nm przy 2100 obr/min. Skrzynia biegów o 15 przełożeniach przód/tył wyposażona jest w rewers.

Udźwig tylnego zawieszenia 2600 kg z pompą hydrauliczną o wydajności 56 l/m. Występuje z napędem na jedną lub obie osie. Mimo braku kabiny model ten wyposażony jest w moduł komunikacji ze smartfonem i nowoczesną telemetrię umożliwiającą nadzór nad pracą podzespołów i usługi lokalizacyjne.



Mahindra 585 DI XP Plus

Mahindra 585 DI XP Plus

Model ten może się nam wydawać ciekawy, bo (przynajmniej technicznie) wygląda jak wersja rozwojowa naszej “sześćdziesiątki”. Czterocylindrowy silnik ma 50 KM i prawie 200 Nm, co jest zasługą długiego skoku tłoków.

Skrzynia o 8 biegach w przód i 2 wstecznych przenosi moc na koła o rozmiarze 14,9-28. Pompa hydrauliczna o przepływie 37 l/m obsługuje podnośnik dźwigający prawie 1500 kg. Ciekawostką jest zastosowanie tarcz hamulcowych pracujących w kąpieli olejowej oraz wspomagania kierownicy.

Model 585 DI XP Plus posiada 2 lata gwarancji standardowej na cały ciągnik oraz 4 lata gwarancji na części eksploatacyjne silnika i skrzyni biegów.

Mahindra Jivo 245 DI 4WD

Mahindra Jivo 245 DI 4WD Coś między C-330 a T-25 z napędem na cztery koła fot. Mahindra

To pełnoprawny model ciągnika z napędem na cztery koła. Dwucylindrowy silnik generuje moc 24 KM i moment 86 Nm. Przekładnia o ośmiu przełożeniach do jazdy w przód i czterech do tyłu. WOM o dwóch prędkościach i wspomaganie kierownicy należy zaliczyć do zalet tego modelu. Udźwig tylnego TUZ-a wynosi 700 kg, a rozmiar tylnych opon to 8,3-24.

Mahindra HarvestMaster H12 4WD

Mahindra HarvestMaster H12 4WD Hybryda ciągnika z kombajnem. fot. Mahindra

To kombajn do wielu upraw, zaprojektowany i opracowany przez firmę Mahindra jako idealne uzupełnienie serii ciągników Mahindra Arjun Novo, który to model widzimy na kombajnie. Ta hybryda jednak się sprawdza, a sam ciągnik można zdemontować i po dołączeniu kół normalnie użytkować poza sezonem.

Ciągniki wykorzystywane do napędu tego kombajnu to modele Arjun Novo 605 DI-I / 655 DI o mocach 57 KM lub 65 KM pozwalające przekazać tej maszynie napęd na wszystkie koła. Szerokość listwy tnącej to niecałe 4 m, a pojemność zbiornika ziarna wynosi 750 kg.



Mahindra 86-110 Premium

Mahindra 86-110 Premium oferowana między innymi w Ameryce południowej fot. Mahindra

Nie myślcie jednak, że Mahindra nie potrafi budować bardziej nowoczesnego sprzętu. Oto nowoczesny i “cywilizowany” ciągnik Mahindra 86-110 Premium. Napędzany jest 4-cylindrowym silnikiem Perkins o mocy 110 KM z turbosprężarką i chłodnicą powietrza doładowującego. Skrzynia biegów to ZF 16x16 i Powershift. Nad podnośnikiem czuwa układ EHR z możliwością sterowania z przycisków na błotniku. Model ma nowoczesną kabinę z pełnym wyposażeniem zapewniającym komfort. Oferowana w Brazylii.

To oczywiście tylko ułamek rolniczego sprzętu produkowanego przez koncern Mahindra.

