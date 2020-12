30 tysięcy pras wielkogabarytowych New Holland w 33 lata

Mimo panującej pandemii New Holland nie zwalnia. Z linii produkcyjnej belgijskiej fabryki koncernu w Zedelgem zjechała właśnie 30-tysięczna prasa wielkogabarytowa. Produkcja tych maszyn trwa nieprzerwanie od 1987 r., kiedy to New Holland wszedł do segmentu wielkich pras.





Jubileuszowy egzemplarz to BigBaler 1290 Plus, który został oznaczony specjalnie zaprojektowanym znakiem dla uczczenia tego wydarzenia. Model BigBaler Plus wyposażony jest w funkcje zwiększające wydajność, takie jak najlepszy w swojej klasie czujnik wypełnienia, dzięki któremu każda bela ma idealnie taki sam kształt i stopień zgniotu, oraz układ, który steruje prędkością jazdy ciągnika w zależności od obciążenia maszyny, zwiększając wydajność i zapewniając w efekcie jednorodność beli.

Prezydent marki New Holland Agriculture Carlo Lambro dziękując pracownikom, powiedział:

– Osiągnięcie kamienia milowego w postaci wyprodukowania 30-tysięcznej prasy wielkogabarytowej to ogromny sukces marki New Holland, zawdzięczamy to zwłaszcza tym wszystkim, którzy stoją za bogatą spuścizną innowacyjności, którzy przez ten czas utrzymywali i nadal utrzymują nasze prasy wielkogabarytowe na pozycji lidera.

New Holland BigBaller 1290 fot. materiały prasowe

Warto zaznaczyć, że New Holland zajmuje pozycję lidera segmentu pras wielkogabarytowych od 30 lat. Firma wprowadziła do przemysłu szereg pionierskich rozwiązań, które zmieniły oblicze formowania bel na całym świecie.

Do innowacyjnych rozwiązań należą m.in. technologia podwójnych węzłów, system elektronicznej, proporcjonalnej regulacji stopnia zgniotu, wyładunek z prasy ukończonej beli oraz uformowanie po raz pierwszy beli o wymiarach 80 x 90 cm – wszystkie te nowości stały się z czasem standardem obowiązującym w branży.

Gratulujemy marce New Holland tak znacznego sukcesu.