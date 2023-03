36-rzędowy siewnik do kukurydzy umożliwia obsianie w ciągu dnia nawet 250 ha kukurydzy fot. bigtractorpower/YouTube

Jeśli chodzi o rolnictwo, to Stany Zjednoczone charakteryzują się dużym udziałem ogromnych gospodarstw. Takie molochy wymagają niezwykle wydajnego sprzętu. Dokładnie takie maszyny zobaczymy w czasie siewu kukurydzy w zachodniej części stanu Kentucky.

Co równie intrygujące, supernowoczesnym ciągnikom o bardzo wysokich mocach na ogół towarzyszą tam stosunkowo proste maszyny charakteryzujące się dużymi szerokościami roboczymi. W tym wypadku prym wiodą ciągniki marki John Deere.

Tak się sieje w USA! Uprawa bezorkowa w Kentucky

Choć w Stanach Zjednoczonych często spotykamy technologie no-till oraz strip-till, to w tym wypadku mamy do czynienia z całopowierzchniową uprawą bezorkową.

W tym celu w styczniu wykonywana jest głęboka uprawa przy wykorzystaniu agregatu o ciekawej konstrukcji. Z przodu posiada on sekcję pionowo zamocowanych talerzy, mających pociąć wierzchnią warstwę gleby.

Za nimi znajduje się sekcja zębów roboczych, mogących pracować na maksymalnej głębokości sięgającej ok. 30 cm. Do współpracy z maszyną o szerokości roboczej 7 m wykorzystywany jest 620-konny ciągnik John Deere 9620R wyposażony w potrójne koła na obu osiach.

W gospodarstwie wykonywana jest bezorkowa uprawa całopowierzchniowa fot. bigtractorpower_YouTube

W połowie lutego rolnik wykorzystuje ten sam, 620-konny ciągnik do aplikacji płynnych nawozów azotowych przy wykorzystaniu maszyny do wgłębnego nawożenia, pracującej na szerokości roboczej 16 m. Maszyna ta jest sprzęgnięta z dwoma dużymi zbiornikami ciągniętymi na kołach, gdzie każdy z nich wystarcza na zasilenie ok. 16 ha pola w nawóz.

W dalszej kolejności wykonywana jest uprawa przedsiewna kultywatorem o szerokości roboczej prawie 17 m. Zadaniem tej uprawki jest przede wszystkim doprawienie gleby i przygotowanie odpowiedniego łoża siewnego do nadchodzących siewów. W tym wypadku konstrukcja maszyny jest bardzo prosta i składa się z kilku rzędów zębów roboczych amortyzowanych na sprężynie, dwóch rzędów zgrzebła oraz pojedynczego wału rurowego.

Przed siewem wykonywany jest jeszcze punktowy przejazd zbieraczem do kamieni. Trzeba przyznać, iż wszystkie wykorzystywane przez rolnika maszyny są naprawdę bardzo proste w swojej konstrukcji – to często wyróżnik tamtejszego rolnictwa.

Pora na wydajny siew kukurydzy

Gdy gleba jest już doprawiona, można przystąpić do siewu kukurydzy. W tym regionie siewy kukurydzy rozpoczynają się na ogół od połowy marca i trwają do początku kwietnia.

Do współpracy z 36-rzędowym siewnikiem do kukurydzy wykorzystywany jest 470-konny ciągnik John Deere 9470R fot. bigtractorpower/YouTube

Do siewu służy 36-rzędowy siewnik punktowy o szerokości roboczej ponad 27 m marki John Deere o oznaczeniu DB90. Jego dwa duże zbiorniki na nasiona pozwalają na zasianie ok. 80 ha bez napełniania zbiorników, a wydajność w ciągu dnia sięga nawet 250 ha. Warto dodać, iż w celu zminimalizowania ugniatania gleby, siewnik porusza się na gumowych gąsienicach, a do współpracy z tą maszyną wykorzystywany jest 470-konny John Deere 9470R.

Całość oczywiście współpracuje z systemem prowadzenia równoległego, a dodatkowo siewnik umożliwia zmienny wysiew w zależności od potencjału gleby w danym miejscu – w praktyce norma wysiewu wynosi od. Poniżej 62,5 tys. nasion/ha w najsłabszych miejscach, po ponad 78 tys. nasiona w miejscach o największym potencjale plonotwórczym.

Ziarno na pole transportowane jest za pomocą mobilnego zbiornika montowanego na przyczepce podpinanej do klasycznego, amerykańskiego pick-upa. Zbiornik ten jest w stanie pomieścić prawie 3 t nasion fot. bigtractorpower_YouTube

Na koniec warto jeszcze wspomnieć o ciekawym patencie na dostarczanie nasion na pole. W tym wypadku wykorzystywany jest mobilny zbiornik przywożony na pole na przyczepce podpinanej do klasycznego, amerykańskiego pick-upa. Jest on w stanie pomieścić prawie 3 t nasion.

Pełne nagranie ze stanu Kentucky znajdziecie poniżej, a jego autorem jest popularny twórca internetowy bigtractorpower.