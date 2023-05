Jak tworzyć i obserwować historię dowolnej maszyny samobieżnej lub narzędzi towarzyszących? Tutaj może pomóc system 365Active. Co tak na prawdę może taki system i ile kosztuje?

365Active jest dostępny w programie 365 Farmnet. Zbierane dane na przestrzeni dni, miesięcy lub lat pozwolą użytkownikowi sprawdzać m.in.:

czas pracy ciągnika i maszyn doczepianych,

rejestrację czasu pracy i przejazdów,

trasy przejazdów i pozycję maszyn w czasie rzeczywistym.

Co może 365Active

Dokumentacja tworzona poprzez 365Active pozwala podglądać na żywo przemieszczanie się maszyn rolniczych lub przeanalizować poruszanie się sprzętów od momentu, kiedy taką dokumentację w ogóle rozpoczęto w gospodarstwie.

Rolnik widzi czas pracy na polu, czas postoju, czas przejazdu na pole oraz konkretne ścieżki poruszania się maszyn. Dla wielu najcenniejsze będzie to, że jest tworzony dowód wykonania konkretnych prac – wszystko automatycznie zapisywane jest w programie 365FarmNet.

Na pewno jest to zatem dobre rozwiązanie dla usługodawców. Dane z oprogramowania mogą stanowić podstawę do rozliczeń z klientem.

Komponenty systemu 365Active

System 365Active składa się z następujących komponentów:

- Moduł ActiveDoc to dostęp do automatycznego tworzenia dokumentacji w systemie 365Active. Rejestruje on wszystkie dane z różnych komponentów systemu 365Active, przetwarza je, a uzyskane z nich informacje w przejrzysty sposób zestawia na platformie 365FarmNet.

- Aplikacja 365Active pozwala na dostęp do systemu 365Active z dowolnego miejsca kraju i świata. Ułatwia to koordynację pracy, zwłaszcza z pracownikami zewnętrznymi.

- 365ActiveBox – to miniaturowy odpowiedzialny za automatyczną dokumentację. Nadajnik umieszczony jest w praktycznej, wodoodpornej obudowie, który mocuje się do sprzętu towarzyszącemu ciągnikowi.

active box.jpg

Z kolei LC:Tracker to komputer-odbiornik, który montuje się na ciągniku lub w innej maszynie samobieżnej. Rozpoznaje on maszyny z zamontowanymi nadajnikami 365ActiveBox. Jeśli nie chcemy wyposażać się w tego rodzaju aparaturę, trzeba będzie bazować na swoim smartfonie.

Moduły systemu. Możliwości jest kilka

W sumie opcji uzyskania informacji z maszyny jest kilka. Najprostszą jest smartfon, który będzie nadajnikiem. Z niego system może sczytywać dane na konto.

Drugą jest smartfon plus 365ActiveBox, a kolejną LC:Tracker i 365ActiveBox.

Do tego można dodać jeszcze nadajniki kieszonkowe, które personalizują np. danego pracownika – i w ten sposób będzie wiadomo, kto jaki wykonywał zabieg.

365 Active - przykład z gospodarstwa

Oto doświadczenia z zastosowania automatycznej dokumentacji 365FarmNet w 130-hektarowym gospodarstwie Anny i Grzegorza Bardowskich z Uniejowic.

– U mnie pracują dwa traktory różnych marek. W każdej maszynie zainstalowałem LC:Tracker. Koszt jednego sterownika to 335 euro jednorazowo plus roczny abonament 58 euro za Internet. W sumie wychodzi to 125 euro na jeden ciągnik na rok, jeśli rozbijemy te koszty na pięć lat – mówi Grzegorz Bardowski.

Następnym etapem jest dokupienie nadajnika, czyli 365ActiveBox. Bardowscy kupili dziesięć lokalizatorów i zamontowali je do dziesięciu maszyn: opryskiwacza, rozsiewacza, pługa, siewnika, talerzówki, zestawu uprawowego, rozsiewacza do wapna, grubera, małego grubera i głębosza.

Ile kosztuje 365Active

Pojedynczy ActiveBox kosztuje 124 euro. Ile więc rocznie Bardowscy płacą za całość usługi pozwalającej na automatyczną dokumentację prac polowych wybranych maszyn?

Koszt jedego LC:Tracker to 67 euro w rozliczeniu na pięć lat . Do tego dochodzi abonament roczny za dwie sztuki, czyli 116 euro rocznie.

Dalej dodajemy 10 x 365ActiveBox, każdy po 124 euro. W rozliczeniu na pięć lat to 24,80 euro za jeden, czyli 248 euro za dziesięć sztuk. W sumie więc wychodzi 498 euro na rok za komplet urządzeń na dwa traktory i dziesięć maszyn doczepianych, wliczając dwa abonamenty internetowe.

– Jak ten roczny sumaryczny koszt podzielę przez ilość moich hektarów, wtedy inwestycja ta obciąża każdy hektar kwotą 3,83 euro na rok, czyli około 17,50 zł, zakładając kurs 4,57 zł za 1 euro! Do tego dochodzą koszty systemu 365Active na 130 ha – około 4,40 zł/ha/rok Podsumowując, całość inwestycji obciąża pojedynczy hektar mojego gospodarstwa kosztem ok. 21,90 zł – mówi Grzegorz Bardowski.

Na całe gospodarstwo jest to koszt ok 237,25 zł na miesiąc. Rolnik wymienia przy tym następujące korzyści z zastosowania systemu: pełen obraz pracy swych maszyn, wgląd w pracę swoich pracowników, rejestrację czasu pracy i przejazdów, trasy przejazdów, protokół transportowy, pozycje maszyn w czasie rzeczywistym i co najważniejsze – pełną i automatyczną dokumentację.

W ten sposób cała agrotechnika dla konkretnej uprawy zawarta jest w jednej karcie pola. To wygoda w podejmowaniu dalszych decyzji gospodarczych, ale też duży komfort psychiczny – w razie kontroli ARiMR czy innych służb rolnych, jak i rozliczeń z klientem, który zamówił usługę rolniczą.