Choć do wiosny jeszcze daleko, to już teraz warto pomyśleć o sprzęcie do pielęgnacji łąk i pastwisk. Joskin przypomina o bronach łąkowych – jednych z pierwszych maszyn, jakie wyprodukowała belgijska firma.

W 1985 roku, zaledwie kilka miesięcy po rozpoczęciu produkcji wozów asenizacyjnych marki Joskin, firma zaczęła robić pierwsze brony łąkowe. Dzisiaj mija 37 lat produkcji i doświadczeń w tej dziedzinie i firma pokazuje ewolucję uprawy użytków zielonych.

Niezawodna i prosta: brona łąkowa

Pierwsze brony łąkowe Joskin EB wyposażone w sztywne zęby do rozgarniania odchodów zwierzęcych i kretowisk na wypasanych i koszonych łąkach powstały na przełomie lat 80. I 90. Szybko znalazły swoje miejsce na rynku, a firma odniosła duży sukces sprzedażowy.

Pod koniec lat 90. firma zmodernizowała swoją bronę łąkową, zamieniając zęby sztywne na sprężyste. Taki zabieg miał na celu polepszenie efektu spulchniania łąk. Dzisiaj te maszyny są nadal stosowane aby sprostać różnego typu degradacji użytków zielonych o średnim stopniu zaawansowania.

Scariflex – większa maszyna do grubszych zadań

Na początku lat 2000 firma Joskin szybko zdała sobie sprawę, że jej oferta spulchniarek łąkowych musi ewoluować w kierunku bardziej intensywnej wertykulacji i napowietrzania użytków zielonych. Doprowadziło to do opracowania zupełnie nowej ramy, lepiej dostosowanej do nowych wymagań, z większym prześwitem i większymi zębami (lepsze sprężynowanie, a tym samym napowietrzanie).

Brona Joskin Scariflex z podsiewaczem, fot.Joskin

Pierwszy model o nazwie Scariflex, jaką nadano tej serii spulchniarek łąkowych klasy premium, składał się z 5 rzędów elementów roboczych do pracy w 3 etapach. Pierwszy rząd zgarniaczy o szer. 60 cm zapewnia rozgarnianie kretowisk i niwelowanie podłoża. Rząd łopatek zgarniających (szer. 10 cm) rozgarnia odchody zwierzęce i niweluje kretowiska lub inne zbrylenia występujące na powierzchni.

Trzy ostatnie rzędy sprężystych, ocynkowanych zębów (o średnicy 8 mm) kończą pracę, oczyszczając powierzchnię gleby w celu usunięcia mchu i innych obumarłych roślin, by pobudzić powstawanie próchnicy. Intensywność pracy tych trzech rzędów można regulować za pomocą 8-pozycyjnej półokrągłej podziałki. Ma ona, między innymi, tę zaletę, że daje możliwość zastosowania podobnej intensywności do każdego rzędu zębów.

Stopień intensywności działania listew niwelujących i łopatek zgarniających można dostosować dzięki konfiguracji TUZ-u ciągnika i ustawieniu kół kopiujących.

Coraz większe zapotrzebowanie

Według przedstawicieli firmy Joskin, brony Scariflex z roku na rok zyskują w Polsce na popularności.

- Rok 2022 jest wzrostowy, jeśli chodzi o popularyzację spulchniarek Scariflex. Notujemy również systematyczny wzrost zainteresowania i sprzedaży głównie modeli Scariflex R6S5 w szerokościach roboczych 6 i 7.2m - mówi Mariusz Janik, doradca techniczny w fiirmie Joskin.

- Popularnym dodatkowym wyposażeniem są siewniki lub przygotowania do siewników. Maszyny te produkujemy również w seriach, aby realizować dostawy w lepszych cenach i od ręki - dodaje przestawiciel belgijskiej firmy.

Ewolucja rozwiązań

Ostatnie lata to tendencja do podsiewania użytków zielonych bardziej plennymi i wartościowymi odmianami traw i innych roślin (życica, koniczyna, lucerna itp.). Mając świadomość tego trendu, firma Joskin wyposażyła swój sprzęt w opcjonalne siewniki, aby zainteresowanym odbiorcom dać możliwość podsiania swoich łąk i tym samym zoptymalizowania wydajności paszy.

System Variflex umożliwia bezstopniową regulację intensywności działania zębów poprzez ich hydrauliczne ustawianie, fot. Joskin

Ponieważ wertykulacja za pomocą trzech rzędów sprężystych zębów okazała się skuteczna, firma Joskin postanowiła pójść o krok dalej i wyprodukować nowe modele SCARIFLEX. W ten sposób do oferty dołączyły modele R6S5 i R6S6. Pierwszy z nich składa się z 2 rodzajów elementów roboczych do dwuetapowej pracy. Natomiast drugi (R6S6) wyposażony jest w 6 rzędów sprężystych zębów i przypomina duży chwastownik. Jego zaletą jest uniwersalne zastosowanie. Oprócz tego, że jest przydatny dla hodowców, może być również stosowany na wschodzących uprawach, na przykład do mechanicznego odchwaszczania zbóż.

Najnowszą innowacją w tej ofercie spulchniarek jest system Variflex, który umożliwia bezstopniową regulację intensywności działania zębów poprzez ich hydrauliczne ustawianie, co pozwala operatorowi dostosować intensywność pracy rzędów zębów bezpośrednio z fotela ciągnika, w zależności od warunków i potrzeb.

- Na wiosnę 2022 r. specjalnie na potrzeby promocji i zwiększenia rozpoznawalności produktu wyprodukowaliśmy 4 sztuki w długości 7,2m (Scariflex 720 R6S5) wyposażone w siewnik Delimbe (rozsiewacz pneumatyczny 300 l) oraz zgarniarki na zębach resorowanych celem przeprowadzenia serii pokazów polowych. Maszyny te zostały dostarczone do naszych dilerów, którzy we współpracy z doradcami techniczno-handlowymi firmy Joskin realizowali serie pokazów polowych wraz ze szkoleniami dla swoich klientów - zaznacza Mariusz Janik.

Maszyny Scariflex są dostępne w szerokościach roboczych od 4,8 m do 10,8 m. Model R6S6 jest również dostępny w wersji 12 m.

- Spulchniarki sprzedawane są już od kilku lat na polskim rynku. Jesteśmy przekonani, że nasze działania zarówno marketingowe jak i praktyczne będą przekonywać rolników do wymiernych korzyści ze stosowania spulchniarek co będzie miało wpływ na systematyczne zwiększanie sprzedaży - podsumowuje Janik. Jednocześnie uważa, że rozwój tej serii produktów poprzez wprowadzanie nowych rozmiarów do oferty świadczy o tym, że rynek jest zadowolony i rośnie zapotrzebowanie na zwiększenie typoszeregów tego rodzaju asortymentu. Jak dodaje, na Zachodzie nie ma już potrzeby przekonywania rolników do do skuteczności tych maszyn.