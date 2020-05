45 lat kombajnów rotorowych New Holland

W tym roku mija 45 lat od czasu wprowadzenia technologii dwurotorowej w największych kombajnach New Hollanda serii CR. Maszyny na przestrzeni tych lat stale ewoluują. Jakie zmiany wprowadzono w ciągu ostatnich lat?

Kombajny z serii CR należą do najwydajniejszych na świecie. Potwierdzeniem tego jest rekord świata ustanowiony w zbiorze, zbierając w ciągu doby blisko 800 t pszenicy.

- W maszynach doceniana jest jednak nie tylko potężna wydajność, ale też jakość omłotu. Używają ich również gospodarstwa nasienne – powiedział Artur Bednarczuk, specjalista ds. kombajnów marki New Holland.

W ciągu ostatnich 5 lat do serii CR wprowadzono ponad 100 nowych rozwiązań i udoskonaleń. Do ważniejszych należy m.in. podniesienie o kilka proc. mocy silników. Najmniejszy kombajn z serii CR (model CR7.80) silnikiem o mocy maksymalnej 415 KM, natomiast największy CR 10.90 – 700 KM.

Jednak silniki to tylko „wierzchołek góry lodowej”. Na przestrzeni lat zmieniono wiele innych elementów. Wzmocniono m.in. przenośniki pochyłe, zastosowano nowe rodzaje rotorów: S3, a następnie Twin Pitch i Twin Pitch Plus, co poprawiło o ok. 5 proc. wydajność kombajnów.

Warto też wspomnieć o takich elementach jak walec podający Dynamic Feed Roll zwiększający przepustowość o ok. 10 proc., zmniejszenie średnicy bębna i nowy kształt osłon separatora.

Kamieniem milowym było wprowadzenie systemu IntelliSense, który system automatycznie dokonuje niezbędnych zmian ustawień na podstawie danych z ponad 20 czujników.

- Naszym zdaniem jest to najlepsza automatyka kombajnu jaka jest obecnie dostępna. W najbliższym sezonie zostaną dodane nowe opcje do tego systemu. Na ekranie operator będzie mógł m.in. obserwować wizualizację obciążenia silnika. Będzie też jeszcze łatwiejsze dostrojenie pracy maszyny do zmieniających się warunków.

W kabinie kombajnu New Holland CR Revelation, fot. NH

Zupełną nowością jest bęben młócący Ultra-Flow o przestawionym układzie cepów. Rozwiązanie zostało nagrodzone podczas ubiegłorocznych targów Agritechnica w Hanowerze.

- Te wszystkie zmiany spowodowały bardzo widoczną poprawę wydajności maszyn. Dzięki tym wszystkim ulepszeniom dzienna wydajność może wyższa nawet o 10-20 proc. – podsumowuje Artur Bednarczuk.

Kombajny New Holland CR są oferowane zarówno z podwoziem kołowym jak i gąsienicowym