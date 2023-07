Rok 1973 dla polskiej motoryzacji był niezwykle ważny. Zakończono produkcję Warszawy, Fiat 125p otrzymał pakiet modernizacyjny, na Śląsku rozpoczęła się produkcja „malucha”, a rajdowy „duży fiat” na podwrocławskiej autostradzie pobił rekordy średniej prędkości na trzech dystansach. W tych okolicznościach ruszyła seryjna produkcja polskiego samochodu dla rolników.

Samochód dla Farmera? Czy Polska jako jedyny kraj produkował samochody przeznaczone dla Rolników?

Pierwsze prototypy Tarpana wykorzystywały dwusuwowe silniki z Syreny 104

Pierwsza prezentacja samochodów z Antoninka, jeszcze pod nazwą Warta-2, nastąpiła podczas Centralnych Dożynek w Bydgoszczy w 1972 r.

Oprócz wersji pickup z przesuwną ścianą tylną, w Antoninku powstawały również wersje kombi, trzyosobowy pickup oraz pojazd skrzyniowy

Na początku lat 70., kiedy do władzy doszedł Edward Gierek, a ministrem przemysłu maszynowego został Tadeusz Wrzaszczyk, który wcześniej kierował Zjednoczeniem Przemysłu Motoryzacyjnego, powstała koncepcja zmotoryzowania Polaków. Czasem za wszelką cenę, trochę na przekór sensowi i zdrowemu rozsądkowi, czasem udawało się podjąć dobre decyzje. Z tego okresu pochodzą licencje na Fiata 126, niezbyt gotowego na polskie drogi Berlieta PR100, kończącego marzenia o własnym ciągniku Masseya Fergusona czy rozpoczęto współpracę między Steyrem i Jelczem.

Zachodnie nowinki techniczne zaczęły napływać do polskiej gospodarki. Nie będziemy roztrząsać, które z tych projektów były dobre, a które złe. Ważne, że były.

Jedną z ówczesnych koncepcji było stworzenie samochodu dla rolnictwa, ale tym razem bez pomocy zagranicznych licencji. Samochody miały powstać na bazie tego co mamy. Miało być prosto, praktycznie i tanio.

Sama koncepcja produkcji samochodów dla rolników jest dość kontrowersyjna. Zazwyczaj za takie są używane wszelkiego rodzaju pickupy, które łączyły w sobie wygodę auta osobowego z możliwościami przewozu towarów, najczęściej w warunkach bezdroży. Już w latach 20. i 30. w krajach takich jak USA czy Australia powstawały auta tego typu. W Australii tamtejszy oddział Forda stworzył auto nazwane „ultility coupe”, czyli pickupa na bazie modelu A, na prośbę żony pewnego farmera, która chciała by mąż miał pojazd do jazdy na niedzielną mszę i poniedziałkowy targ ze świniami na pace.

W latach 50., 60. i późniejszych w wyżej wymienionych krajach pickupy stały swoistą częścią stylu życia i częściej były używane jako zwykłe samochody osobowe niż pojazdy użytkowe. Jeśli uznamy, że klasyczny pickup w stylu lat 50., 60. czy 70. jest wyznacznikiem auta dla rolnictwa to poznańska koncepcja Tarpana jak najbardziej się udała.

W Europie również powstawały pickupy, ale mniejsze, bo wciąż bazowały na osobówkach. Wystarczy wymienić Warszawę pickup, Wartburga 353 Trans, Volkswagena Caddy czy Peugeota 504 pickup. Oprócz tego wytwarzano mnóstwo pojazdów dostawczych z pakami i burtami jak w klasycznych pickupach. Takie wersje miały zarówno dostawcze Fiaty 238, Volkswagen Transporter, Morris J2 czy Ford Transit, jak i ich odpowiedniki na wschodzie jak np. Barkas B1000 czy Tudor Vladimirescu 12. W Polsce też mieliśmy pickupa – był nim Żuk A03. Samochody te mogły spokojnie być użytkowane przez przedsiębiorców w miastach, jak i przez rolników. I dlatego w zasadzie prawie żaden kraj nie produkował specjalnych wozów dla rolnictwa.

Prawie żaden. Po pierwsze w Niemczech od końca lat 40. powstawał Unimog, który był połączeniem traktora z ciężarówką. Miał tylny zaczep, możliwość zamontowania narzędzi rolniczych na pace oraz szereg innych przydatnych w gospodarstwie elementów. Mógł być też rejestrowany jako ciągnik rolniczy.

Pojazdy serii Samecar łączyły w sobie ciężarówkę, nośnik narzędzi i traktor. Pomysł średnio chwycił i produkcja nie była zbyt okazała, fot. kh

We Włoszech od kilku lat także produkowano pojazdy do zadań specjalnych w rolnictwie, leśnictwie i budownictwie. Takie marki jak Caron, Bremach, a potem także Durso produkowały coś na kształt uproszczonych Unimogów. Nieco mniejsze, z silnikami o mniejszej mocy, ale z napędem na cztery koła i reduktorem potrafiły wjechać tam, gdzie nie wszystkie ciągniki dałyby radę. Chodziło szczególnie o strome zbocza i tereny wysokogórskie. Poza tym miały także inne atrybuty ciągników takie jak tylny zaczep czy WOM oraz możliwość rejestracji jako traktor.

Współczesny samochód dla rolnictwa marki Caron z obiema skrętnymi osiami, fot. K.Pawlowski

Swój pojazd tego typu produkowała także firma Same. Ich Samecar, a także Unimog, Caron czy inne tego typu pojazdy zdobyły popularność w terenach górskich - w Szwajcarii, Austrii, północnych Włoszech.

Proponowane przez fabryki PRL samochody dla rolnictwa powielały bardziej schemat samochodów dostawczych i tak naprawdę równie dobrze mogłyby być nazwane samochodami dla rzemieślników. Takie wozy jak Polski Fiat 125p pickup, Syrena R-20 czy Tarpan nie miały specjalnego wyposażenia, zaczepów do narzędzi rolniczych, napędu na cztery koła, obu osi skrętnych, turbodoładowania, blokady mechanizmu różnicowego. Nic co byłoby przydatne zwłaszcza rolnikowi.

Syrena R-20, czyli kolejna propozycja polskiego przemysłu motoryzacyjnego powstała z myślą o polskim rolniku, fot. K.Pawłowski

Poznań ma szanse na samochód

Polskie wozy dla rolnika były to po prostu samochody dostawcze, które również rolnik mógł wykorzystać na swoje potrzeby. Tak jak mógł wcześniej zrobić to z Warszawą pickup czy Żukiem A03, gdyby tylko mógł je kupić bez zbędnych ceregieli. Jak wiemy zakup takiej maszyny przez osobę prowadzącą prywatne gospodarstwo rolne było raczej niemożliwe. Jedyną różnicą w podejściu z początku lat 70. było to, że od teraz dostępność pojazdów miała się zmienić. Na dobre.

W 1971 r. postanowiono, że również zakłady w Poznaniu, największym i najbardziej rozbudowanym pod względem rolnictwa regionie PRL, będą produkować samochód dla farmera. Plan był śmiały, bo żaden z zakładów w Wielkopolsce nie miał doświadczenia w samodzielnej produkcji aut.

W 1971 r. do Warszawy przyjechał mgr inż. Andrzej Bobiński, który w gabinecie Tadeusza Wrzaszczyka usłyszał, że będzie dyrektorem fabryki samochodów rolniczych w Poznaniu. Bobiński, który dotychczas kierował poznańskim Transbudem zdziwił się, że zostanie szefem czegoś czego w Poznaniu nie ma. Jeszcze bardziej się zdziwił, gdy wśród dyrektorów różnych resortów, którym wówczas podlegał lub miał podelgać trwały przepychanki w sprawie zmiany funkcji jego przyszłego zakładu. Bukowski ze Zjednoczenia Zaplecza Motoryzacyjnego cieszył się z nominacji Bobińskiego, ale jako dyrektora Wielkopolskich Zakładów Naprawczych Samochodów, a nie fabryki pojazdów.

– „Młody człowieku, to są mrzonki! Nigdzie w Europie nie ma fabryki aut rolniczych” – usłyszał Bobiński w biurze dyrektora Bukowskiego, o czym możemy przeczytać w książce "Od Tarpana do Volkswagena"..

Skończyło się na tym, że Andrzej Bobiński został dyrektorem WZNS, które wraz ze stacją Technicznej Obsługi Samochodów, Spółdzielnią Pracy "Samochód" oraz Instytutem Obróbki Plastycznej zaczęło prace nad nowym pojazdem dla rolników.

W WZNS i Instytucie Obróbki Plastycznej powstał blaszany pojazd z płóciennym dachem oraz dwusuwowym, trzycylindrowym silnikiem Syreny 104. Wóz przypominający pojazd listonosza Pata nazwano Warta. Jego ładowność wynosiła 600 kg przy masie własnej 1250 kg, co nie było wynikiem jakoś szczególnie dobrym. W środku mogło podróżować pięć osób, z czego dwie z tyłu na bocznych ławach.

Drugi pojazd powstały w TOS-ie, mógł się pochwalić nieco bardziej masywną i bardziej kanciastą sylwetką, w której trudno się zakochać. Wyglądał jak projekty z egzotycznych krajów jak nowozelandzka Trekka budowana na bazie Skody i nazywał się Tarpan. Miał trzydrzwiowe nadwozie ze składaną klapą z tyłu. Pojazd z TOS-u był nieco lżejszy i ważył 1170 kg, ale jego ładowność wynosiła 500 kg. W tym wypadku także zastosowano silnik z Syreny.

Oba prototypy nie zyskały sympatii decydentów z Warszawy. Ale podczas pokazu na VI Zjeździe PZPR w 1971 r. w stolicy sam Edward Gierek powiedział do grupki przedstawicieli z branży: „Widzicie, towarzysze z Poznania potrafili zrobić samochód, a wy z przemysłu nie”.

Nie było innego wyjścia jak prace w Poznaniu kontynuować. Sprawdzone potem przez specjalistów z Warszawy pojazdy okazały się w miarę dobre, ale nie brakowało w nich wad, np. hałaśliwych silników z Syreny 104. Na szczeblu rządowym stwierdzono, że jeśli uwagi inżynierów są zasadne to należy stworzyć zespół złożony ze specjalistów z Warszawy i Poznania.

Szefem zespołu został inż. Roman Skwarek, który wcześniej projektował w Lublinie pierwsze Żuki. Za nadwozie miał odpowiadać oddelegowany z FSO Zbigniew Wattson, specjalista od wzornictwa przemysłowego, który przed stworzeniem wozu dla farmera miał na koncie prototyp Syreny 607, czyli wersji hatchback wykorzystującej więcej elementów z Polskiego Fiata 125p. W późniejszych latach Wattson stworzył m. in. prototyp Polskiego Fiata 1100p Coupe nawiązujący do projektów Bertone czy nowy logotyp FSO używany od końcówki lat 70.

Wspólna praca inżynierów z Poznania i Warszawy dała bardzo dobry efekt. Nowa wersja pojazdu dla rolnika powstała na bazie starej Warszawy. Wóz nazwano Warta-2 i był on zdecydowanie bardziej podobny do późniejszego Tarpana, ale także przypominał egzotyczne wozy pokroju filipińskiej Toyoty Tamaraw.

Dolnozaworowy silnik typu M20 pod maską jednego z pierwszych seryjnych Tarpanów, fot. K.Pawłowski

Dla Skwarka zadanie było o tyle proste, że wykonał on już taką pracę przy okazji Żuka, tylko kilkanaście lat wcześniej. Dlatego zawieszenie w nowej poznańskiej propozycji pochodziło z Żuka, a silnik to stary dobry M20 lub S21, wykorzystywany wówczas w Warszawie, Żuku i Nysie.

W tym samym czasie w Andrychowie ruszyły prace nad nowym silnikiem wysokoprężnym o symbolu 4C90, który miał napędzać polskie auta dostawcze. W Poznaniu mieli nadzieje, że silnik trafi także do ich pojazdu.

Zbigniew Wattson narysował ładny pojazd

Największą zaletą Warty-2 było nadwozie narysowane przez Zbigniewa Wattsona. Zdecydowanie ładniejsze od Żuka i Nysy, na czasie i dość proste do wykonania dla niewykwalifikowanej ekipy z Antoninka.

Wnętrze kabiny jednego z pierwszych Tarpanów. Widać tylną ścianę, którą można przesunąć do przodu zwiększając pojemność paki, fot. K.Pawłowski

Premiera na dożynkach

Największą nowością pojazdu było zastosowanie tylnej przesuwnej ścianki oddzielającej przestrzeń ładunkową od pasażerskiej. Ściana przesuwana była o 600 mm do tyłu (lub do przodu), co dawało zwiększenie paki lub liczby pasażerów. Genialne i bardzo rzadko spotykane rozwiązanie.

Wóz zatwierdzono do produkcji w marcu 1972 r. na wyjazdowej sesji Zjednoczenia Przemysłu Motoryzacyjnego w Poznaniu.

Wartę-2 pokazano obok innych propozycji przemysłu motoryzacyjnego dla rolnika na Dożynkach Centralnych w bydgoskim Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku Myślęcinek. Pojazd zaparkował m. in. obok Syren Bosto i R20, Żuka z przedłużaną kabiną, prototypu następcy Żuka i Nysy zwanego typ "42", dwóch Polskich Fiatów 125p. Samochodów było więcej, a całość wystawy zatytułowano „Motoryzacja rolnictwu”.

- Po raz pierwszy na dożynkowej wystawie pokazano nowy samochód dla rolnictwa Warta 2. Wystawiono dwie Warty: jedną wykonaną skromniej, z drzwiami brezentowymi i z opończą na skrzyni ładunkowej, oraz drugą z oryginalnie skonstruowaną ścianą oddzielającą kabinę kierowcy od skrzyni ładunkowej. Ścianę tylną w tej odmianie samochodu można przesuwać wzdłuż pojazdu i przewozić albo 2 osoby i 600 kG ładunku, albo 6 osób i 300 kG ładunku. Samochód Warta 2 wejdzie w przyszłym roku do seryjnej produkcji. 1000 sztuk tych pojazdów wyprodukują Wielkopolskie Zakłady Napraw Samochodów w Poznaniu-Antoninku – pisał w relacji z imprezy Zdzisław Podbielski w Młodym Techniku, nr 11/1972.

W Bydgoszczy dożynki centralne odbyły się tylko raz. Na pięciu hektarach powierzchni zgromadzono osiągnięcia wszystkich działów rolnictwa. Powstało także 21 efektownych, lekkich architektonicznie, bardzo ładnych pawilonów, które po kilkunastu latach niestety się rozpadły (jeszcze w połowie lat 90. stały, ale w opłakanym stanie).

Ciekawą pamiątką po tej imprezie był prototypowy dom jednorodzinny złożony z elementów wielkiej płyty. Choć nikt w nim nigdy nie zamieszkał to stał się memem, w którym śmiano się jak kiedyś wyglądały polskie domki jednorodzinne. Prawda była taka, że budynek jedynie pokazywał możliwości powstałego w 1969 r. Bydgoskiego Kombinatu Budowlanego „Wschód”. Osobliwy domek zniknął z powierzchni ziemi w marcu 2016 r. Szkoda, bo był jedyną pamiątką po tej imprezie, w której przecież uczestniczyli Edward Gierek i Piotr Jaroszewicz oraz polskie nowe samochody rolnicze.

Kilka dni później, we wrześniu 1972 r., prototypową Wartę-2 pokazano również na pl. Mickiewicza w Poznaniu, a oglądający mogli głosować na nazwę dla pojazdu. Wygrał Tarpan, choć człowiek, który wymyślił imię „powsiłaz” także dostał nagrodę. Ponoć było 416 rożnych propozycji, ale dziwnym trafem wybrano akurat tą, którą wcześniej stosowano w prototypach.

Do grudnia 1972 r. zmontowano 25 pojazdów serii testowej. W kolejnym roku zakład miał wyprodukować kolejne 225 pojazdów, które miały trafić już do klientów w całej Polsce. W tym samym roku WZNS w Antoninku zmieniły się w Zakład Samochodów Rolniczych i zostały przyporządkowane FSC w Lublinie.

Tabliczki znamionowe na pierwszych Tarpanach w nazwie fabryki miały FSC Polmo im. B.Bieruta w Lublinie, fot. K.Pawlowski

Pierwsze Tarpany były inne

Od 1975 r. wytwórnia się usamodzielniła zmieniając nazwę na Fabryka Samochodów Rolniczych POLMO w Antoninku.

Nie da się ukryć, że pierwsze Tarpany były nieco inne, złożone bardziej w stylu prototypów niż samochodów seryjnych. Jeden z egzemplarzy serii informacyjnej z 1973 r. parkuje w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego w Szreniawie. Samochód nie ma napisu Tarpan na tylnej burcie oraz z przodu auta, inny znaczek na grillu, tabliczkę znamionową z nazwą Fabryka Samochodów Ciężarowych POLMO im. B. Bieruta w Lublinie - Zakład Samochodów Rolniczych w Poznaniu oraz dolnozaworowy silnik M20, który w późniejszych seriach był już niespotykany.

Szreniawski Tarpan 233 z serii informacyjnej z 1973 r. bez napisu Tarpan na tylnej burcie, fot. K.Pawłowski

Pracownicy w pierwszych miesiącach mieli spore problemy. Po pierwsze zakład jeszcze wykonywał naprawy ciężarówek jak wcześniej, co przeszkadzało w składaniu nowych pojazdów. Wprawdzie większość elementów przychodziła z innych zakładów - zawieszenia i koła pochodziły z Lublina, silnik z FSO, skrzynia biegów z Wyszkowa to resztę musieli zrobić niewykwalifikowani robotnicy z Antoninka. Blachy były klepane ręcznie, nie zawsze pasowały do samochodu. W egzemplarzu ze Szreniawy widać jak blachy Tarpana falują niczym wody zatoki gdańskiej przed sztormem. Znaleźć dwa takie same pojazdy z Antoninka z tego okresu jest rzeczą niemożliwą, gdyż ich pasowanie było robione na oko.

W tym wypadku Dawid Podsiadło z pewnością nie zaśpiewałby:

Poprawa jakości Tarpanów

Aby uzyskać planowaną liczbę zmontowanych pojazdów robotnicy musieli pracować po 12 godzin na dwie zmiany.

Już w 1974 r. nastąpiło kilka dobrych zmian. Przede wszystkim wystawiana na targach w Poznaniu angielska prasa Dualform została w mieście i wreszcie zaczęła tłoczyć blachy, choć szczerze mówiąc ich jakość do końca produkcji pozostawiała wiele do życzenia. W lakierni zaczęły pojawiać się importowane maszyny, a przy fabryce powstała szkoła zawodowa.

Łącznie w 1974 r. zmontowano prawie 1600 pojazdów, co było sporym postępem.

Pierwszy typ znaczka Tarpana oraz legendarna jakość wykonania, fot. K.Pawłowski

Oczywiście łatwo nie było. Zaczęły się także trudności o zabarwieniu politycznym. W czerwcu 1974 r. tygodnik Polityka zamieścił artykuł pt. "Od Furmana do Tarpana", w którym niezbyt pochlebnie wypowiadano się na temat pojazdu. Według dziennikarzy Tarpan był po prostu zbędny, gdyż powielał założenia Żuka, przy okazji będąc pojazdem o wiele gorszym i montowanym byle jak. Dobrym wyjściem byłoby przerzucić pieniądze wydawane na dawne WZNS i po prostu zwiększyć produkcję Żuka oraz Nysy.

Z jednej strony dziennikarze mieli rację, bo Tarpan powielał konstrukcję Żuka, a jego jakość wykonania w tamtym okresie wołała o pomstę do nieba, ale z drugiej poznański wóz rzeczywiście zaczął trafiać na wieś i był dystrybuowany przez lokalne PGR-y i POM-y. W pierwszych latach pojazdów było niewiele, ale potem ich pojawienie się w gospodarstwach, również indywidualnych, stało się faktem.

Dzięki unikalnemu systemowi przesuwania tylnej ściany Tarpan mógł lepiej się sprawdzić na wsi niż Żuk. Choć nad sensem ładowania pieniędzy w nową fabrykę, mając jeszcze dwa zakłady o podobnym profilu na pewno należało się zastanowić.

Tarpany 233 kombi wystawiane w Muzeum Tarpana na terenie szreniawskiej placówki, fot. K.Pawłowski

W ofercie poznańskiej fabryki co jakiś czas pojawiały się nowe wersje. Pierwszym był wspomniany pickup z przesuwną ścianą, ale potem zaczęto proponować klientom także kombi czyli wersję z zamkniętą paką, trzyosobowego pickupa, którego wkrótce zaczęła wypierać na krajowym rynku wersja RS wyposażona w zwykłą drewnianą pakę z plandeką (od 1976 r. oferowano wersję z samym podwoziem, bez skrzyni, którą zaczęto dokładać do reszty pojazdu w 1979 r.). W 1977 r. testowo pojawił się diesel 4C90 z Andrychowa, na którego polski przemysł czekał jak na zbawienie aż do lat 90.

Mało ceniona w Polsce trzyosobowa wersja pickup była popularna na rynkach eksportowych, fot. K.Pawłowski

O kolejnych wersjach, prototypach, napędach i umowach z zagranicznymi partnerami opowiemy w kolejnych odcinkach opowieści o Tarpanie - jedynym z nielicznych pojazdów kierowanych bezpośrednio dla rolników w Europie.